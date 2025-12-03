Vợ cũ tiết lộ chuyện tế nhị về bạn trai đại gia khiến tôi khó xử

Tôi quen Tùng trong một lần gặp gỡ đối tác ở công ty. Anh hơn tôi 15 tuổi, không đẹp trai, thời thượng nhưng phong độ và điềm đạm.

Anh từng ly hôn và có hai người con trai. Tôi không ngại việc anh có con riêng. Ngược lại, tôi rất ghét những cậu con trai bằng tuổi, hầu như sự nghiệp chưa ổn định, tính tình lại trẻ con.

Từ khi nhận lời làm người yêu anh, tôi luôn cảm thấy mình được nâng niu. Cuộc sống của tôi trở nên bình yên hơn khi có anh: Đi làm có người đưa đón, cuối tuần được dẫn đi ăn nhà hàng và không thiếu những món hàng hiệu anh tặng chỉ vì "em thích là được".

Bạn bè nhìn vào, luôn bảo tôi có "số hưởng" và tôi không phủ nhận điều đó. Bên anh, tôi vừa như một đứa trẻ được cưng chiều, vừa như một người phụ nữ trưởng thành được tôn trọng.

Anh từng ly hôn, nhưng chưa bao giờ nhắc về quá khứ đó bằng sự oán trách. Khi nhắc tới chuyện cũ, anh chỉ nói ngắn gọn rằng hai người không tìm được tiếng nói chung nên "đường ai nấy đi".

Hằng tháng, anh vẫn chu cấp cho ba mẹ con khoảng 40 triệu đồng. Cách anh đối xử với gia đình cũ khiến tôi tin anh là kiểu đàn ông trách nhiệm chứ không phải kiểu rũ bỏ quá khứ.

Tôi không phủ nhận mình là người có “số hưởng” (Ảnh minh họa: Cnet).

Có lần, tôi đùa rằng muốn tập tành kinh doanh online. Tôi chỉ nghĩ anh sẽ đưa ra vài lời khuyên, không ngờ anh gật đầu ngay: "Em cứ lên kế hoạch đi, 400 - 500 triệu đồng anh có thể lo được cho em nhập hàng. Chẳng may lỗ thì anh chịu, lãi thì em hưởng".

Anh nói nhẹ bẫng, như thể chi ra nửa tỷ đồng cho người mình yêu là đương nhiên. Chính sự hào phóng ấy khiến tôi tin chắc rằng mình đã gặp đúng người. Tôi càng củng cố niềm tin rằng nếu có điều gì đó không hay trong cuộc hôn nhân cũ, chắc chắn không phải lỗi từ phía anh.

Cho tới một ngày, tôi nhận được một tin nhắn từ người tự xưng là vợ cũ của người yêu tôi.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng từng chữ đều khiến tôi lạnh người: "Chào em, chị là vợ cũ của anh Tùng. Chị không có ý xen vào chuyện riêng của hai người, nhưng vì em còn trẻ nên chị muốn nhắc một điều tế nhị: Anh ấy có chút lệch lạc trong "chuyện ấy", đó cũng là lý do chị ly hôn. Chị chỉ mong em đừng lặp lại sai lầm của chị".

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối như tơ vò. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông hoàn hảo như anh lại gặp vấn đề trong chuyện tế nhị như vậy. Chúng tôi từng ân ái nhưng tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả.

Vậy tại sao vợ cũ của anh lại nhắn cho tôi một tin cảnh báo lấp lửng, không rõ đầu đuôi như thế? Tôi không biết phải tin ai.

Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi. "Lệch lạc" là sao? Vợ cũ của anh tại sao lại muốn nói điều này với tôi? Là chị ta tốt bụng muốn cảnh báo tôi hay chỉ vì "ghen ăn tức ở" khi bỏ lỡ anh, rồi quay lại phá hoại hạnh phúc của chúng tôi?

Tôi muốn hỏi thẳng anh ấy, nhưng lại sợ. Tôi sợ hỏi xong anh sẽ tự ái, nghĩ tôi tin người ngoài hơn tin anh, rồi anh sẽ từ chối chu cấp và chia tay tôi. Như thế, tôi sẽ "mất cả chì lẫn chài".

Nhưng nếu tôi cứ im lặng lờ đi lời cảnh báo kia, lỡ cưới về rồi mới phát hiện ra anh ấy có sở thích bệnh hoạn gì đó thật thì đời tôi coi như xong. Thú thật, tôi từng nghĩ sẽ chọn anh là "bến đỗ" của cuộc đời mình.

Sau khi biết chuyện, dù cố tỏ ra bình thường, lòng tôi vẫn ngập tràn bất an. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu để ý từng cử chỉ của anh. Mỗi lần anh chạm vào tôi, tôi lại giật mình.

Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về: "Em sao thế? Có chuyện gì à? Có gì cần anh hỗ trợ thì cứ nói, đừng giữ trong lòng nha bé". Tôi chỉ cười trừ, trả lời anh đó chỉ là áp lực công việc.

Thậm chí, tôi còn né tránh chuyện ân ái, lấy cớ mệt mỏi. Anh không giận nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của anh.

Đến bây giờ tôi vẫn ngồi trước điện thoại, đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn của vợ cũ anh. Tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải đối diện, phải tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng tôi đang mắc kẹt giữa hai nỗi sợ: Sợ tin người ngoài để rồi đánh mất người đàn ông tôi yêu. Và cũng sợ rằng nếu cứ lơ đi lời cảnh báo, tôi có thể tự đẩy mình vào một cuộc hôn nhân đầy bóng tối.

Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa…

Trang Vũ