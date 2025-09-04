Vào Facebook "em gái mưa", tôi quyết định nhường luôn chồng cho cô ấy

Người ta vẫn nói, trên đời này không thể tồn tại mấy thể loại như em gái kết nghĩa, em gái nuôi, em gái thân... Nói chung là kiểu "em gái mưa" là không thể chấp nhận được. Tôi cũng xin giơ hai tay đồng tình với quan điểm này.

Tôi xin phép kể câu chuyện của mình để cho mọi người hiểu tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế.

Hôn nhân không cho phép có người thứ ba

Tôi và anh do mai mối mà thành đôi. Hai gia đình quen biết nhau lại "môn đăng hộ đối" nên bố mẹ rất muốn kết thông gia.

Gọi là mai mối nhưng thực chất, ngay sau lần đầu gặp gỡ, anh thích tôi ra mặt và liên tục theo đuổi tôi. Sau khoảng một năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Cuộc sống của vợ chồng tôi khá hạnh phúc: Dư dả về kinh tế, bố mẹ hai bên yêu chiều, có người giúp việc chăm sóc hàng ngày lại chưa có gánh nặng con cái. Chúng tôi tận hưởng thời gian ở bên nhau, thường xuyên đi ăn, đi chơi, đi du lịch...

Sự xuất hiện của cô "em gái mưa" khiến tôi vô cùng mệt mỏi (Ảnh minh hoạ: TD).

Cho đến một ngày, Quỳnh xuất hiện. Từ trước, tôi đã biết anh có một cô em gái tên Quỳnh. Quỳnh là con gái của bạn thân bố mẹ anh, cả hai chơi với nhau từ nhỏ. Cô ấy đi du học nước ngoài, đợt này nghỉ hè về nước chơi.

Ngay lần đầu gặp, tôi đã không có mấy ấn tượng tốt về Quỳnh. Cô ấy luôn cười tươi, tỏ ra nũng nịu và có những cử chỉ thân thiết với chồng tôi. Quỳnh thường có kiểu nói nửa đùa nửa thật hàm ý khoe khoang về mối quan hệ của hai người họ, kiểu như cô ấy quen chồng tôi trước, giữa họ có một số bí mật mà tôi không thể nào biết được...

Nói thật, mấy kiểu con gái như này, tôi không lạ gì và cũng chẳng ngại. Tôi nói thẳng với chồng là tôi không Quỳnh. Trước đây, giữa họ thế nào tôi không quan tâm. Nhưng giờ anh là trai có vợ, làm gì cũng nên ý tứ. Không cần biết trước mặt hay sau lưng tôi, anh cũng nên có khoảng cách với Quỳnh.

Tuy nhiên, chồng tôi chỉ cười, nói tôi nghĩ nhiều. Giữa họ thực sự chỉ là anh em kết nghĩa, thân nhau từ bé không khác gì ruột thịt, ngoài ra chẳng có gì. Nếu thực sự có cảm tình với nhau, họ đã thành đôi từ lâu, anh cũng không cần đi xem mắt hay mất công theo đuổi tôi.

Đương nhiên, tôi không bao giờ tin. Các chị em biết rồi đấy, linh cảm của phụ nữ không sai được. Với lại tôi cũng không phải dạng ngu dại gì, tôi thừa hiểu có thể chồng tôi không thích Quỳnh nhưng cô ấy lại có ý đồ khác.

Từ ngày Quỳnh về nghỉ hè, chồng tôi vắng nhà suốt. Lúc thì kêu bận công việc, lúc thì kêu phải gặp gỡ đối tác, bạn bè. Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là cái cớ để anh chiều chuộng, đưa Quỳnh đi chơi mà không sợ tôi trách móc, than phiền.

Tôi tìm kiếm trang cá nhân của Quỳnh trên Facebook không được, nhưng bạn thân của tôi lại thấy. Hoá ra, cô ấy chủ động chặn tôi. Thật buồn cười, chúng tôi chẳng quen biết hay có vấn đề gì mà Quỳnh phải chặn tôi trước, chắc chắn có điều gì đó khuất tất.

Tôi nhờ bạn thân "nằm vùng" ở Facebook Quỳnh. Quả nhiên, cô ấy thường xuyên khoe có bạn trai yêu chiều, chăm sóc, tặng quà hàng hiệu khiến nhiều người ghen tỵ.

Đặc biệt, Quỳnh đăng một bức hình được người ấy tự tay xuống bếp nấu ăn cho mình. Ảnh chỉ chụp sau lưng người đàn ông nhưng cả tôi và bạn thân đều thấy bóng dáng ấy quen thuộc, không ai khác chính là chồng tôi.

Tự nhiên, tôi rơi nước mắt và thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Chồng tôi và Quỳnh dạo này rất hay gặp nhau, cùng nhau tận hưởng đây đó.

Anh chưa bao giờ nấu ăn cho tôi vì nói không biết làm, mọi việc trong nhà tôi đều do cô giúp việc lo. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm chuyện này cho đến khi tôi biết, không phải anh không thể nấu ăn, chỉ là không thể với tôi thôi.

Tôi tức giận, làm um chuyện này lên. Chồng rối rít xin lỗi, nói rằng thấy tôi không thích Quỳnh quá nên mỗi lần gặp Quỳnh, anh đành nói dối cho yên cửa yên nhà. Họ như anh em trong nhà, em gái về nghỉ hè có mấy tháng, muốn anh đưa đi chơi nên anh không đành.

Còn chuyện nấu ăn cũng là do... Quỳnh đòi quá, khóc xin anh nấu cho một lần nên anh thử. Anh hứa ngay tối nay sẽ nấu ăn cho tôi. Miệng tôi nói không cần nhưng thấy chồng thành khẩn như vậy, tôi đành cho qua và rất mong chờ vào bữa cơm tối.

Thế nhưng, chồng tôi lại thất hẹn. Anh nói công ty có việc cần xử lý gấp, không thể về nhà sớm được. Và một lần nữa, anh lại nói dối. Bạn thân của tôi báo tin, Quỳnh bị ốm phải vào viện và người chăm sóc cô ấy không ai khác ngoài... chồng tôi.

Tôi giận tím người, mò đến tận bệnh viện. Thấy tôi, chồng cứng họng, không nói được câu gì. Chưa cần anh lên tiếng, tôi đã nói luôn: "Quỳnh ạ, hôm nay trước là chị đến thăm em. Sau là chị muốn em sau này có việc gì cần cứ liên lạc với chị, chồng chị bận lắm, em đừng phiền anh ý quá nhé".

Tôi mới nói mỗi thế, Quỳnh đã khóc nức nở. Cô ấy bù lu bù loa nói tôi hiểu nhầm, giữa họ không có gì, chỉ là anh em đơn thuần. Rồi Quỳnh liên tục xin lỗi tôi nhưng tôi không thể cấm hai anh em liên lạc với nhau được.

Tôi đã làm gì đâu? Đã cấm gì đâu? Đúng là mấy cô "em gái mưa", em nào cũng như em nào, biết điều thì không biết nhưng diễn kịch lại rất giỏi.

Chồng tôi thấy vậy ngay lập tức mắng tôi. Anh trách tôi ghen tuông vô cớ, cư xử không ra sao. Quỳnh đã ốm đau mà tôi còn đến làm phiền, làm cô ấy ốm thêm... Mới lúc trước, anh còn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi vì bị phát hiện nói dối, thế mà bây giờ... thay đổi trạng thái nhanh thật.

Vợ chồng tôi cãi nhau to giữa phòng viện. Đang lúc nóng giận, anh vung tay tát tôi một cái. Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, anh dám mắng và đánh tôi.

Tôi chết lặng. Gạt nước mắt đi, tôi quay về, dọn dẹp đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ. Lúc đi, tôi không quên đặt trên bàn tờ đơn ly hôn.

Lời kết

Có thể, mọi người cho rằng, tôi đã quá vội vàng khi quyết định chấm dứt, chuyện cũng chưa có gì. Nhưng với tôi, tôi không thể chấp nhận người đàn ông bên cạnh mình có một "em gái mưa", ra sức bảo vệ và thân thiết quá mức với cô ta, lại còn nói dối tôi hết lần này đến lần khác.

Tôi đã cho chồng 3 cơ hội nhưng anh không biết nắm lấy. Lần một, anh liên tục nói dối để gặp Quỳnh. Lần hai, anh hứa nấu cơm cho tôi nhưng không làm. Lần 3 là anh không biết phân biệt đúng sai, mắng và đánh tôi trước mặt cô gái kia.

May là tôi có điều kiện kinh tế, giữa chúng tôi cũng chẳng ràng buộc gì về con cái nên mọi chuyện sẽ giải quyết được nhanh thôi.

Mấy ngày nay, anh liên tục liên lạc với tôi nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Một mối quan hệ có 3 người thực sự quá chật hẹp và ngột ngạt, thôi thì tôi nhường anh cho... cô ấy.