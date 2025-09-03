Cưới hai năm chưa có con, hoá ra vợ tôi "trốn" đi khám vì lý do chấn động

Tôi quen và yêu Ngân, tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành. Không ai trong chúng tôi từng lăn tăn quay đầu săm soi vào quá khứ của nhau. Đơn giản, chúng tôi đều là những người trẻ, tư duy cởi mở. Chúng tôi xác định yêu là dành cho nhau toàn bộ ở thì hiện tại.

Trong mắt tôi, mọi thứ về Ngân đều ổn. Ngân xinh xắn, dịu dàng, biết cách quan tâm. Từ lúc quen nhau cho tới khi cưới, Ngân luôn khiến tôi yên tâm. Em đi đâu, chơi với ai cũng đều nói cho tôi biết, lúc nào cũng thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho tôi khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc.

Vấn đề chỉ xuất hiện sau khi chúng tôi đã cưới được hai năm mà Ngân vẫn chưa mang bầu. Tôi giục Ngân cùng đi khám nhưng em khẳng định, bản thân bình thường, không cần thiết tốn tiền, tốn thời gian khám xét.

Tôi cứ muốn hai vợ chồng cùng đi. Thời đại y học tiên tiến thế này, việc gì cứ phải ở nhà rồi tự đoán già đoán non. Vả lại, không chịu khám thì làm sao biết mình bình thường?

Hoá ra, việc vợ tôi từ chối đi khám là có lý do cả (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi thấy nhà tôi là hơi ngược đời. Thường những cặp vợ chồng chậm con, tâm lý chung người nóng ruột muốn đi khám phải là phụ nữ mới đúng. Mong muốn làm mẹ sẽ thúc đẩy họ khích lệ chồng chịu khó đi khám cùng mình. Đằng này, vợ chồng tôi hoàn toàn ngược lại.

Tôi làm đủ mọi cách, từ năn nỉ nhẹ nhàng đến giả vờ giận dỗi nhưng Ngân tìm nhiều lý do để lần lữa không đi. Nào là em sợ bệnh viện, nào là kinh nguyệt hàng tháng tốt chứng tỏ nội tiết không vấn đề gì, nào là chuyện con cái trời cho, không thể vội vàng được...

Ngân từ chối quá nhiều thành ra tôi lại sinh nghi. Tôi quyết định gặng hỏi đến cùng và sự thật bắt đầu hé lộ. Ngân thú nhận, em từng có thai với bạn trai cũ. Điều này chứng tỏ cơ thể em có thể mang thai bình thường.

Ngân thanh minh với tôi thời điểm đó, cả em và người yêu cũ đều là sinh viên, thiếu hiểu biết, chưa có sự nghiệp, kinh tế, lại sợ bố mẹ, sợ những người xung quanh kỳ thị nên không dám giữ thai. Tôi càng gặng hỏi, càng ra vấn đề. Hóa ra, Ngân không chỉ bỏ thai một lần, mà bỏ tận hai lần.

Sau này khi quen tôi, Ngân từng áy náy, định nói ra sự thật. Nhưng vì em yêu tôi, sợ bị bỏ rơi, sợ bị đánh giá nên đã không đủ dũng cảm. Bản thân Ngân xác định, bạn trai kia đã là quá khứ và em cũng không muốn nhắc lại nữa.

Nói thật xưa nay, tôi luôn tôn trọng và dành sự thương cảm cho những cô bé non dại, ngây thơ tin vào tình yêu để rồi trao thân cho người không xứng đáng. Nhưng khi đó chính là câu chuyện của mình, tôi lại thấy rất khó để bao dung.

Tận tai phải nghe từ miệng người vợ mà mình hết mực yêu chiều thú nhận sai lầm, tôi bị sốc toàn tập. Nếu biết chuyện này sớm, rất có thể tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện kết hôn của hai đứa.

Tôi thấy e ngại với người phụ nữ dám dứt bỏ con mình, sau đó vẫn thoải mái đi tìm hạnh phúc khác. Điều đó chỉ có thể mô tả bằng từ "máu lạnh", vì tình mà dám làm mọi chuyện. Một lần thì còn cố tìm lý do biện minh. Nhưng để tới lần thứ hai hoặc tệ hơn, con số có thể còn nhiều hơn thế, tôi cũng không biết được.

Một lần trót dại là vì trẻ con, sợ hãi. Nhưng nhiều lần trót dại thì bao biện bằng cách gì? Không có gì tệ hơn một người phụ nữ vô trách nhiệm với chính sinh linh trong bụng mình. Hậu quả là bây giờ đây, chúng tôi phải gánh chịu giống như nghiệp báo.

Nếu tôi không cố tình ép Ngân để làm rõ mọi chuyện thì không biết tôi còn bị em lừa dối đến khi nào? Em muốn bắt tôi cùng gánh quả báo của em đến bao giờ nữa? Từ hôm phải thú nhận với tôi chuyện quá khứ, Ngân khóc rất nhiều, luôn miệng cầu xin tôi tha thứ.

Tôi thương Ngân. Nhìn em như vậy, thật lòng tôi cảm thấy xót xa. Tuy nhiên, bảo tôi bỏ qua tất cả để làm lại thì e rằng hơi khó. Hiện tại, tôi cảm thấy rất nặng nề, cũng chẳng biết phải quyết định thế nào để sau này không phải tự trách mình về quyết định hôm nay?

Tôi đành đợi cho Ngân bình tĩnh lại rồi tính. Bản thân tôi cũng muốn cho mình một chút thời gian. Khi cả hai có thể bình tâm hơn, chúng tôi sẽ nói chuyện, cùng nhau đối mặt với sự thật này.

Mọi người thấy tôi làm như thế có ổn không?