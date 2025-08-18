Tưởng có tình yêu đẹp, hóa ra tôi chỉ là phép thử "chuyện ấy" của bạn trai

Người ta vẫn nói tình yêu đẹp là sự hòa hợp của hai trái tim. Nhưng với tôi, tình yêu đầu đời đã vỡ nát chỉ vì một lý do mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy cay đắng: Tôi không chịu “làm chuyện ấy” với anh.

Tôi tên Hương, 24 tuổi, làm việc tại công ty truyền thông ở Hà Nội. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi gặp Nam - chàng trai hơn tôi vài tuổi, điển trai, ga lăng và khá chiều chuộng.

Một năm yêu nhau, Nam luôn xuất hiện như hình mẫu bạn trai lý tưởng mà bao cô gái mơ ước: Những bó hoa bất ngờ, những chuyến đi chơi đầy lãng mạn, những lời quan tâm ngọt ngào.

Tôi đã tin vào tình yêu đó, nghĩ rằng đây là người đàn ông mình sẽ gắn bó cả đời. Thế nhưng, chính tôi cũng không ngờ, tình yêu ấy lại sụp đổ nhanh chóng chỉ vì "chuyện ấy”.

Khi tình yêu bị đánh đổi bằng dục vọng, cái kết dành cho tôi chỉ còn là nước mắt (Ảnh minh hoạ: Sina).

Bước sang năm thứ hai, Nam bắt đầu thay đổi. Anh thường nói nhiều hơn về việc chúng tôi “nên gần gũi” để chứng minh tình cảm. Lúc đầu, tôi nghĩ anh chỉ đùa nhưng dần dần, câu chuyện trở thành áp lực.

Mỗi lần hẹn hò, Nam đều vòng vo gợi ý, thậm chí bóng gió rằng “yêu nhau thật lòng thì chẳng có gì phải giữ gìn nữa”. Tôi chưa sẵn sàng, trong tôi, “chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu bản năng, mà còn là sự gắn kết thiêng liêng, thứ tôi muốn giữ đến khi chắc chắn cả hai cùng hướng về hôn nhân. Nhưng Nam thì không nghĩ vậy.

Tháng 8 năm ngoái, anh rủ tôi đi du lịch Đà Nẵng. Tôi háo hức nghĩ đó sẽ là chuyến đi kỷ niệm tình yêu nên đồng ý ngay.

Nhưng đêm đầu tiên ở khách sạn, sau khi cùng nhau dạo biển, Nam mua rượu về phòng. Anh liên tục rót cho tôi và bảo: “Em cứ uống đi, hôm nay mình phải có kỷ niệm đặc biệt”. Tôi bắt đầu thấy bất an nhưng vì nể nên cũng nhấp vài ngụm.

Khi thấy tôi lâng lâng, Nam bất ngờ ôm chặt, tay anh không còn dừng ở những cái nắm tay hay ôm hôn quen thuộc mà bắt đầu đi xa hơn. Tôi vội đẩy ra, nói mình chưa sẵn sàng.

Thế nhưng Nam cau mày, cười nhạt, buông một câu khiến tôi chết lặng: “Em còn định giữ khư khư cái suy nghĩ cổ hủ đó đến bao giờ? Nếu yêu anh thì em phải chứng minh”. Đêm đó, anh bỏ ra ngoài để mặc tôi một mình trong căn phòng xa lạ, còn tôi thì run rẩy, khóc đến sáng.

Kể từ chuyến đi đó, giữa chúng tôi xuất hiện vết nứt lớn. Nam không còn ngọt ngào như trước, tin nhắn trở nên hời hợt. Những cuộc gặp hiếm hoi chỉ xoay quanh một câu hỏi: “Bao giờ em cho anh?”.

Có lần, anh thẳng thừng tuyên bố: “Nếu em không cho, anh sẽ tìm người khác. Anh là đàn ông, anh có nhu cầu”. Nghe những lời ấy, tôi như bị xát muối vào tim.

Tôi càng sốc hơn khi vô tình nghe bạn bè Nam bàn tán. Anh kể tôi là “đứa cổ hủ, ngoan cố”, thậm chí còn buông lời cợt nhả “quen cả năm rồi mà vẫn chưa được nếm mùi”.

Có người còn bóng gió Nam từng lén chụp vài tấm ảnh lúc tôi ngủ trong chuyến du lịch. Những bức ảnh này, tôi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của chúng. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình chẳng khác gì trò cười trong mắt người yêu và cả nhóm bạn của anh.

Cú sốc cuối cùng đến khi chúng tôi chia tay. Nam chẳng hề níu kéo, thậm chí chỉ vài tuần sau, anh đã công khai tình mới trên mạng xã hội. Cô gái ấy xinh đẹp, trẻ trung và không ngần ngại đăng ảnh thân mật với anh.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là anh có bạn gái mới, mà là việc Nam gửi những tấm ảnh tình tứ đó cho tôi kèm dòng tin nhắn mỉa mai: “Đấy, người ta biết chiều anh hơn em”. Tôi chết lặng, một năm yêu thương, bao kỷ niệm đẹp bỗng chốc chỉ còn lại sự cay đắng và nhục nhã.

Đến giờ, tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu tôi có sai khi giữ gìn, đặt niềm tin rằng tình yêu phải đủ chín mới trao đi tất cả? Hay sai lầm lớn nhất của tôi là đã trao tình cảm cho một người đàn ông chỉ coi “chuyện ấy” là thước đo tình yêu?

Có thể, nhiều người sẽ trách tôi quá bảo thủ, xã hội hiện đại chuyện này vốn chẳng còn gì xa lạ. Nhưng tôi cũng tin sẽ có người đồng cảm bởi yêu không thể chỉ xoay quanh tình dục, càng không thể là sự ép buộc hay lợi dụng.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào? Thỏa hiệp để giữ tình yêu, hay dứt khoát rời xa một người đàn ông chỉ biết đòi hỏi? Liệu trong tình yêu, ranh giới giữa “yêu thật lòng” và “chỉ ham muốn xác thịt” có khi nào rõ ràng đến mức ta nhận ra ngay từ đầu?