Túi đồ bé gái giấu trong tủ bất ngờ hé lộ bí mật gây sốc của vợ tôi

Tôi và vợ lấy nhau đã 5 năm, có một con trai vừa tròn 4 tuổi. Tôi gặp vợ khi cô ấy vừa đi qua một mối tình đổ vỡ. Bạn trai cô ấy ở quê trong một lần say rượu đã làm cho người khác có bầu nên bị ép cưới, khiến mối tình 3 năm kết thúc trong bẽ bàng.

Vốn dĩ, cô ấy định đợi tìm được công việc phù hợp sẽ chuyển về quê rồi làm đám cưới, thực hiện lời hứa hẹn mà hai người đã nói cùng nhau. Không ngờ, sự cố xảy ra, cô ấy không về nữa.

Khi vợ kể chuyện này cho tôi nghe, chúng tôi mới chỉ bắt đầu quen biết. Tôi an ủi cô ấy rất nhiều, mong cô ấy sớm nguôi ngoai nỗi đau, đừng hối tiếc một người không còn xứng đáng.

Có lẽ, vì tôi đến đúng thời điểm cô ấy đang chông chênh nên tình cảm của tôi dễ dàng được đón nhận. Một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Một năm sau nữa, con trai tôi chào đời.

Tôi thấy bất an khi vợ vẫn dây dưa với bạn trai cũ (Ảnh minh họa: iStock).

5 năm vợ chồng, vợ tôi chưa từng làm bất cứ điều gì khiến tôi chê trách, than phiền. Dù là ở vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu, cô ấy đều chu toàn, trách nhiệm. Tất nhiên, có một người vợ tốt như thế, tôi cũng luôn cố gắng cư xử tốt để xứng đáng với vợ.

Vợ chồng thấu hiểu, yêu thương và biết chia sẻ cùng nhau, gia đình vui vẻ, hạnh phúc là chuyện đương nhiên. Nhưng rồi bất ngờ, tôi phát hiện ra một chuyện khiến tôi suy nghĩ mấy hôm nay. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy khó chịu.

Chuyện là hôm ấy, tôi có một cuộc họp, tìm mãi không thấy chiếc cà vạt phù hợp với màu áo mình chọn mặc. Tôi mở tủ, tìm khắp các ngăn, phát hiện có một túi đồ cất giấu ở góc. Tôi mở ra tìm, nhận ra trong đó đều là quần áo dành cho bé gái tầm 5-6 tuổi, còn nguyên tem mác.

Lúc ấy, tôi thoáng nghĩ, nhà mình không có con gái. Con các anh chị em trong nhà phần lớn đều là cháu trai. Có hai cháu gái, con của anh trai tôi, cũng đang ở tuổi dậy thì.

Không rõ, những bộ đồ nhỏ xinh này là vợ mua cho ai? Nghĩ tới nghĩ lui, có thể chỉ là vợ tôi mua cho con của bạn bè hoặc đồng nghiệp của cô ấy.

Chỉ là mấy bộ đồ trẻ con, thực sự không đến mức khiến tôi lưu tâm gì. Mấy hôm trước, trong lúc dùng nhờ máy tính của vợ đang mở sẵn, tôi phát hiện có một cuộc trò chuyện Zalo của vợ và em gái ở quê chưa tắt.

Tò mò lướt qua, tôi như sững lại vì nội dung những tin nhắn. Trước đó, em gái vợ nhắn: “Em nhận được quần áo chị gửi cho con anh Thành rồi. Anh ấy gửi lời cảm ơn chị, bảo rằng nhận quà của chị nhiều thấy rất ngại, nói sau này chị đừng gửi nữa.

Em cũng biết chị thương anh ấy “gà trống nuôi con” chật vật, khó khăn, thương bé con sớm mồ côi mẹ. Nhưng nói gì thì nói, anh Thành cũng là bạn trai cũ của chị. Mối quan hệ này khá nhạy cảm. Nếu để anh rể biết thì khó ăn, khó nói lắm, không khéo lại tan cửa nát nhà”.

Đáp lại tin nhắn này, vợ tôi chỉ đáp ngắn gọn: “Chị biết rồi, em đừng lo”.

Đọc mấy dòng kia xong, tôi ngồi thẫn thờ. Hóa ra, túi đồ bé gái tôi thấy trong tủ hôm trước là vợ tôi mua gửi về quê cho con gái người yêu cũ của cô ấy. Và theo như nội dung tin nhắn, tôi hình dung ra câu chuyện: Vợ anh kia không biết lý do gì đã mất, anh ta “gà trống nuôi con”, hoàn cảnh rất khó khăn.

Việc vợ tôi gửi quà cho con anh ấy có vẻ như không phải lần đầu, mà đã có nhiều lần trước đó.

Tôi không cần biết anh ta hoàn cảnh khó khăn thế nào, túng thiếu ra sao. Tôi chỉ là một người chồng phát hiện vợ mình vẫn còn xót thương và lén chồng giúp đỡ bạn trai cũ. Dù cố nghĩ thoáng ra, tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng.

Rõ ràng, anh bạn trai kia trước đây đã làm chuyện có lỗi với vợ tôi. Tình đã dứt, hai người đã có gia đình riêng, đáng lẽ không nên dây dưa với nhau vì bất cứ lý do gì. Đằng này, vợ tôi không chỉ không oán hận, mà còn xót thương, thật không tài nào hiểu nổi.

Có khi nào bao năm qua, dù hạnh phúc bên tôi, vợ vẫn chưa quên mối tình xưa cũ? Thậm chí, cô ấy còn nắm rõ tình hình của anh ta, biết rõ cuộc sống của họ thế nào, dành thời gian, tâm sức và cả tiền bạc quan tâm tới cuộc sống của họ?

Tôi không quan tâm trước đây, vợ tôi và người đó yêu nhau thế nào, tình cảm sâu đậm ra sao? Nhưng hiện tại, hành xử của vợ khiến tôi vừa buồn, vừa bực.

Tôi từng chậc lưỡi: "Vợ mình bản tính lương thiện, hay thương người. Không chỉ bạn trai cũ, mà ai khổ nghèo cũng khiến cô ấy động lòng giúp đỡ”. Nhưng mặt khác, cụm từ “người yêu cũ” lại khiến tôi bứt rứt không yên. Tôi chỉ sợ họ cứ dây dưa với nhau rồi từ nhẹ tới nặng, không biết đâu mà lần.

Tôi có nên nói cho vợ biết chuyện này để nghe từ vợ một lời giải thích, dập tắt mọi bất an từ trong trứng nước? Hay tôi là cứ nhắm mắt làm ngơ, coi như vợ mình đang làm từ thiện, từ từ theo dõi, chờ hạ hồi phân giải?