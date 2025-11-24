Từ chối thăm chị gái tôi đẻ, người yêu bình thản nói lý do gây sốc

Bạn gái tôi tên Duyên, 25 tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, dự định cưới sau khi công việc cả hai ổn định, vững vàng. Nghĩ lại, cũng may là chưa cưới. Giữa chúng tôi vừa xảy ra tranh cãi lớn và tôi giận tới mức không nghĩ tới giảng hòa.

Chuyện này liên quan tới chị gái ruột của tôi. Chị tôi sống một mình, sinh con một mình, hoàn toàn chưa kết hôn với ai. Thời sinh viên, chị yêu một anh cùng lớp tận 4 năm. Nhưng chẳng hiểu vì sao họ chia tay. Anh kia đã lấy vợ, còn chị tôi không yêu thêm ai.

Chị tôi thuộc kiểu cá tính mạnh. Lễ Tết, nhiều người hay hỏi han theo kiểu: "Xinh gái thế kia sao không chịu lấy chồng?". Mọi người nghĩ đó là quan tâm, thực ra lại khiến chị tôi không thoải mái.

Sau này, chị không chịu đi chúc Tết với bố mẹ tôi nữa để "khỏi nghe mấy câu hỏi yêu đương". Đùng một ngày, chị quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF.

Bố mẹ tôi khuyên can nhưng không ngăn cản được chị. Tuần trước, chị tôi sinh con. Người yêu tôi biết những chuyện này. Cũng giống như bố mẹ tôi, em không tán thành lựa chọn của chị. Nhưng trong mọi cuộc gặp gỡ, em đều giữ thái độ tôn trọng, đàng hoàng, ra dáng một cô em dâu ngoan ngoãn.

Ấy vậy mà khi tôi hồ hởi báo tin chị sinh con và rủ Duyên vào thăm chị, em từ chối. Lý do em đưa ra mới thực sự khiến tôi ngã ngửa: "Em không đồng tình với những trường hợp sinh con bằng phương pháp không bình thường, phi tự nhiên, đã nhân tạo thì không bao giờ tốt".

Tôi nhớ lúc đó, tôi đã rất bất ngờ. Đúng là chị gái tôi không đi theo khuôn mẫu chung, không có một người chồng theo mô hình truyền thống. Nhưng ai cấm phụ nữ độc thân không có quyền có mái ấm của riêng mình?

Quyền có con là quyền thiêng liêng, hợp pháp và chính đáng. Miễn là đảm bảo con sinh ra được sống trong tình thương trọn vẹn, được nuôi nấng trong môi trường giáo dục tốt.

Tôi không thể chấp nhận suy nghĩ của bạn gái (Ảnh minh hoạ: KD).

Thấy tôi giận, Duyên không tranh cãi gay gắt nữa, chỉ lắc đầu: "Đi thăm người đẻ là để chúc mừng. Trường hợp của chị anh, em không chúc mừng được".

Tới mức này, tôi nổi cáu thực sự, xẵng giọng đáp: "Nếu có gì gọi là không bình thường ở đây thì đó chính là suy nghĩ của em. Mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều xứng đáng được chúc mừng vì vốn dĩ, sự xuất hiện của chúng đều là món quà. Em nên trân trọng, thay vì phán xét về cách con được sinh ra".

Rõ là Duyên không tôn trọng chị tôi, cũng không tôn trọng tôi. Hôm đó về, đầu tôi quanh quẩn mãi nội dung tranh luận của người yêu. Bình thường, Duyên là cô gái biết suy nghĩ, sao trong đầu lại cực đoan như vậy?

Là do cô ấy sống tiêu cực, hay do thiếu hiểu biết? Cũng có thể do trước giờ, tôi không hiểu gì về người yêu. Nghĩ thế nào, tôi tìm vào Facebook của Duyên, không ngờ tìm thấy một phiên bản mà tôi chưa từng biết.

Tôi vốn ít quan tâm tới mạng xã hội. Vì tính chất công việc bận rộn nên tôi gần như không động đến Facebook bao giờ. Chính Duyên cũng bảo em thích đàn ông tập trung vào cuộc sống thực hơn là dành thời gian lướt Facebook.

Không ngờ hôm nay, tôi phát hiện ra Facebook cũng có ưu điểm. Trên trang cá nhân, Duyên đăng một bài dài phản đối sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm, phê phán những người tìm tới phương pháp này là chống lại tự nhiên của tạo hóa, tư duy không bình thường.

Nếu ai cũng chọn IVF để tạo ra một đứa trẻ thì tương lai thế giới ra sao? Duyên gay gắt gọi những người phụ nữ này là ích kỷ, sinh con vì nhu cầu cá nhân mà không hỏi đứa bé có muốn được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy hay không? Lớn lên sẽ thế nào, thiệt thòi, tổn thương tâm lý ra sao?

Không cần hỏi cũng biết, Duyên dựa vào trường hợp của chị gái tôi để lấy cảm hứng viết ra mấy dòng này. Tôi cảm thấy uất ức thay cho chị gái mình. Nếu chị biết người sắp trở thành em dâu lại kỳ thị với lựa chọn sinh con của mình như vậy thì chắc sẽ tủi thân lắm.

Bản thân tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy một người trẻ có học thức như Duyên lại có suy nghĩ cực đoan như vậy. Chỉ những cô gái không đủ yêu thương, thấu hiểu mới có suy nghĩ thiếu bao dung đến thế.

Cuộc sống này, ai chẳng muốn được sinh con theo cách tự nhiên. Không ai muốn đánh đổi tiền nong, nước mắt, dựa vào công nghệ để thực hiện thiên chức làm mẹ. Nếu Duyên biết đặt mình vào vị trí của người khác, hẳn sẽ thấu xót cho nỗi niềm của những người mẹ nhiều năm mong ngóng con.

Một bước tiến nhân văn vượt bậc của y học giúp đỡ triệu triệu phụ nữ trên thế giới lại bị bạn gái tôi bài xích, gọi là "không bình thường". Tôi rất thất vọng. Nếu là chuyện vụn vặt thì còn mong thay đổi. Nhưng sự hạn hẹp trong bản chất một người thì vĩnh viễn không bao giờ khác được.

Tôi biết mình không thể thuyết phục, cũng không muốn thuyết phục suy nghĩ đã thuộc về tư tưởng của Duyên. Thôi thì đành để mỗi người được sống đúng với cá thể riêng của mình.

Tôi cầm điện thoại nhắn cho Duyên tin cuối: "Anh xin phép chấm dứt tình cảm của chúng mình ở đây vì chúng ta có quá nhiều khác biệt. Thật lòng chúc em hạnh phúc trong tương lai. Chào em".