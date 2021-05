Tinh tế nhận biết tình cảm của anh ấy chỉ qua những tín hiệu mơ hồ

Dân trí Không nói đến những biểu hiện quá rõ ràng như săn đón bạn, mời bạn đi nhà hàng hay đi coi phim, bài viết này bàn đến những tín hiệu mơ hồ một anh chàng có thể vô thức lộ ra khi anh ấy thích bạn.

Ảnh minh họa: Getty Images

Nhiều cô gái tự hỏi "không biết anh ấy có thích mình không", "lúc thì anh ấy đưa ra những dấu hiệu có vẻ như đang thích, lúc lại làm như chẳng có chút tình cảm nào, biết xác định ra sao?".

Sẽ tốt hơn cho bạn nếu bạn biết rõ đâu là các tín hiệu yếu ớt phát đi thông điệp người ta đang để ý đến mình. Bởi nhờ thế, bạn sẽ biết cần cho anh ấy thêm một chút thời gian, "bật đèn xanh" cho anh ấy tiến tới, hoặc ra dấu cho anh ấy hiểu rằng hãy phát đi những tín hiệu mạnh mẽ hơn. Biết đâu đấy, hai người có thể cùng nhau viết lên một câu chuyện tình đẹp.

Các chuyên gia tình yêu cho rằng khi một anh chàng có những biểu hiện sau, chắc chắn là anh ấy thích bạn:

Khi ở bên cạnh bạn, anh ấy trở nên rất… nghiêm túc

Anh ấy giữ thái độ nghiêm túc, nói chuyện với bạn cũng nghiêm túc, kiểu đang chuyển sang chế độ người trưởng thành vậy. Anh ấy hỏi bạn những câu có khi còn hơi bị… nhàm chán nữa, kiểu "em làm việc ở đây", hỏi bạn một chút về quá khứ, rồi chia sẻ các thông tin chung chung của anh ấy… Bạn sẽ có cảm giác như đang tham gia một cuộc phỏng vấn vậy đó. Chính xác là như vậy.

Lý do đàn ông làm như vậy là vì anh ấy muốn sự… an toàn, chuyển sang chế độ chín chắn, trưởng thành, không đùa ghẹo, không tán tỉnh vì sợ bị bạn đánh giá. Anh ấy đang rất cố gắng để được an toàn tới gần bạn mà không bị từ chối bởi bất cứ sơ suất nào.

Anh ấy không ồn ào, trái lại rất ít nói, thậm chí chẳng nói gì cả

Lý do anh ấy im lặng không phải vì không thích bạn đâu. Đơn giản là anh ấy sợ làm rối mọi chuyện lên, và cách tốt nhất để không gây rối là im lặng. Anh ấy sẽ ngồi đó, lắng nghe bạn, để bạn dẫn dắt, lâu lâu thêm vào một vài lời khi anh ấy bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Anh ấy hành động theo công thức

Thay vì nói chuyện ngẫu hứng theo dòng chảy của cuộc chuyện trò thì anh ấy có thể lại chờ cho qua một thời gian nhất định rồi mới gọi cho bạn sau khi đã có số của bạn. Có thể anh ấy muốn đợi cho đến khi hai người nhắn tin, chat tán gẫu qua lại với nhau đủ nhiều, vì không muốn thể hiện ra là mình cần bạn đến tuyệt vọng, không muốn mang tiếng là kẻ lụy tình.

Cũng có khi anh ấy cố gắng tỏ ra cực kỳ nam tính, sự nam tính này có phần còn cứng hơn cả con người anh ấy. Lý do mọi người cố gắng hành xử gắn chặt theo công thức là bởi họ không cảm thấy thoải mái. Một người đàn ông cố gắng cư xử thật đúng chất đàn ông trước một cô gái chính là bởi trong lòng anh ấy đang dậy sóng, anh ấy cố gắng hành xử theo cách đàn ông nên hành xử trước một cô gái, nhờ vậy sẽ không phạm phải sai lầm.

Và điều đó có nghĩa là anh chàng thực sự thích bạn đấy vì chẳng ai cần phải cố gắng tỏ ra mình không lụy tình trước một người mà họ không quan tâm cả.

Huyền Anh