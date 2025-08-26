Tiễn nhà thông gia ra cửa, mẹ tôi bất ngờ "quay xe" không cho cưới nữa

Tôi năm nay 28 tuổi, đang làm trợ lý tại một phòng khám nha khoa. Ở cái tuổi không già nhưng cũng chẳng còn trẻ, tôi liên tục vấp phải vấn đề giống nhiều cô gái khác. Đó là bị mọi người xung quanh giục kết hôn.

Trong số những người sốt ruột muốn tôi tự “gỡ bom”, mẹ tôi là người giục nhiệt tình nhất. Bà bảo phụ nữ yên bề gia thất sớm, cuộc sống mới nhanh ổn định, con cái lớn nhanh, bản thân cũng sớm nhàn. Càng để lâu, càng kén chọn rồi khó chửa đẻ, nhan sắc phai tàn nọ kia.

Nói thật, tôi có muốn độc thân như này đâu. Chẳng qua do trải qua vài mối tình thất bại, tôi mất lòng tin vào tình yêu nên chưa muốn bó buộc với ai.

Cho đến khi gặp Thiện, chàng bác sĩ hơn tôi hai tuổi, tôi mới có cảm giác anh ấy là chân ái của đời mình. Tháng 6 năm ngoái, Thiện là bác sĩ mới đến phòng khám nha khoa. Tiếp xúc với anh ấy một thời gian ngắn, tôi nảy sinh tình cảm. Chính tôi đã thổ lộ nỗi lòng với Thiện trước, may sao anh ấy cũng thích tôi.

Yêu nhau mấy tháng, chúng tôi ra mắt gia đình hai bên. Ai cũng bảo đủ điều kiện lập gia đình, chúng tôi cũng muốn gắn bó nghiêm túc với nhau nên hai đứa bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị đám cưới.

Hôn lễ của tôi nhanh chóng bị hủy sau cuộc gặp bàn chuyện cưới xin (Ảnh minh họa: TD).

Trước khi ngỏ lời cầu hôn tôi, Thiện đã tiết lộ một bí mật chấn động. Đó là anh từng có một đời vợ, cưới năm anh mới 24 tuổi và ly hôn sau đó hai năm. Anh không có con chung với người vợ cũ, chị ấy cũng đã định cư ở nước ngoài từ lâu.

Nghe Thiện thú nhận, tôi hơi choáng. Không ngờ, tôi lại mang danh vợ hai của anh. Có che giấu với cả thiên hạ, trong lòng tôi cũng không thoải mái chút nào. Cũng may là Thiện không có gì ràng buộc với cuộc hôn nhân cũ nên ít ra, tôi không vướng bận chuyện con chung, con riêng.

Mất mấy ngày, tôi mới chấp nhận được chuyện chồng tương lai từng có một đời vợ. Nhìn những người xung quanh mình và cả các cặp vợ chồng ngoài kia, có mấy ai nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Mẹ khuyên tôi nghĩ kỹ trước khi quyết định cưới. Hôn nhân là một nút thắt khá mong manh, chỉ cần một bên rút mạnh tay là tuột hết, chẳng còn gì để gắn bó với nhau nữa.

Tôi thấy Thiện là chàng trai tốt. Ngoại trừ lựa chọn sai lầm thời trẻ, anh ấy chẳng có điểm gì để chê. Giỏi chuyên môn, nhà lại có điều kiện, gia đình học thức nhiều đời.

Bản thân anh ấy hiền lành, tốt tính, lại chân thành, không giấu giếm, không tiếc cái gì cho tôi cả. Nếu buông tay anh ấy chỉ vì một chuyện quá khứ đã qua, biết đâu sau này, tôi sẽ hối hận.

Thế là tôi gật đầu đồng ý lấy Thiện. Gia đình hai bên hồ hởi, hẹn gặp nhau để bàn chuyện cưới xin.

Những việc quan trọng nhất đều chốt xong xuôi trong buổi gặp gỡ hai nhà. Bố chồng tương lai là người ít nói. Suốt buổi gặp, chủ yếu là mẹ chồng và ông bà nội chồng nói chuyện.

Mẹ tôi hơi ngại vì thấy họ trịnh trọng quá, sợ tôi sang đó làm dâu sẽ mệt mỏi. Tôi nhận ra vẻ đắn đo hiện rõ trong mắt mẹ. Rồi sau đó, bà quyết định từ chối hôn sự ngay khi tiễn thông gia đi về.

Lúc ra cổng, cô giúp việc nhà tôi buột miệng khen túi xách của mẹ Thiện đẹp quá. Như thể đụng trúng chỗ ưa thích, mẹ chồng tương lai của tôi liền tuôn một tràng, khoe túi này do con dâu cũ tặng. Nào là hàng hiếm mua ở châu Âu, nào là nhãn hiệu xa xỉ, giá đắt đỏ nọ kia.

Rồi chuyện nọ xọ chuyện kia, trong cơn vui quá trớn, mẹ Thiện liên tục khen con dâu cũ xinh đẹp, giỏi giang, vừa nhiều tiền, vừa khéo léo. Người nhà bên ấy đã nhắc tế nhị để bà ấy dừng lại.

Câu chuyện đi đến cao trào khi mẹ Thiện nhắc đến tôi: “Không biết sau này, dâu mới có tặng tôi được cái túi xịn như này không?”.

Ai nấy nghe xong đều ngỡ ngàng. Gia đình thông gia xấu hổ quá nên kéo nhau vội lên xe. Mẹ tôi mím chặt môi tỏ thái độ không vui lắm.

Rồi bà bỗng tuyên bố một chuyện giật gân hơn: “Gia đình tôi nuôi dạy con gái bình thường, chắc không thể đáp ứng món quà mà bà thông gia mong muốn. Tôi xin phép từ chối hôn sự này. Chúc bà tìm được cô dâu khác môn đăng hộ đối”.

Tôi nghe xong nửa buồn nửa vui, nhìn Thiện sững sờ ngoài cánh cổng mà xót. Mẹ tôi làm vậy có phải quá nóng vội không?

Bạch Dương