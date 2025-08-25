Bạn gái luôn làm điều này, tôi sợ đến mức không dám tổ chức đám cưới

Tôi muốn tâm sự với mọi người, tôi đang cảm thấy khá lung lay và mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện tương lai. Tôi và bạn gái yêu nhau hơn hai năm, dọn về sống chung được hơn một năm.

Cha mẹ hai bên đều biết và mặc nhiên coi chúng tôi như con cái trong nhà. Tôi cũng đã trót nói với người lớn kế hoạch cưới xin vào đầu năm tới nhưng bây giờ lại đang rất phân vân. Tôi không biết nên cố gắng hay nên dừng lại?

Chúng tôi đều không giàu có. Một đứa đang học nghề, có lương học việc. Một đứa đi làm công ty lương tháng 25 triệu đồng. Nói chung, kinh tế đều không khá giả. Mỗi tháng, tôi đưa người yêu 15 triệu đồng để chi tiêu các khoản trong nhà.

Tiền thăm bố mẹ, quà cáp, tiền hai đứa đi chơi đều là tôi chi. Nhìn người yêu vui vẻ cầm tiền, còn rối rít bày tỏ cảm ơn, bản thân tôi thấy vui, cũng rất muốn sẵn sàng hào phóng. Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng phát hiện người yêu tôi chi tiêu rất hoang phí, chưa đến cuối tháng đã kêu hết tiền.

Tôi không thể chấp nhận cách chi tiêu của bạn gái (Ảnh minh hoạ: TD).

Mỗi lần đi chợ, em đều bảo mua hết mấy trăm nghìn. Cứ vài hôm, tôi lại thấy có người đến giao hàng này nọ. Có khi là quần áo váy vóc của em, cũng có khi là đồ gia dụng của nhà, ví dụ như hộp đựng gạo, giá để bát, khăn trải bàn, móc treo phơi giày...

Tôi thắc mắc bảo không cần thiết thì mua làm gì nhưng em nói vì thấy xinh quá, yêu quá nên mua. Đi làm cả ngày vất vả, em về nhà muốn ngắm nhìn nhà cửa xinh đẹp cho thích mắt, như thế sẽ dễ chịu hơn.

Tôi không phải là kiểu đàn ông keo kiệt, tuy nhiên cảm thấy người yêu tôi đang chi tiêu hơi quá. Quan điểm của tôi là sống phải biết căn cơ. Khỏe mạnh kiếm được tiền không nói nhưng khi gia đình có người ốm đau, công việc có vấn đề và hàng tỷ thứ bất ngờ xảy đến thì lúc đó, lấy đâu ra tiền nếu không biết tích cóp?

Giàu có đã chẳng ăn ai. Đằng này, kinh tế của chúng tôi đều chưa dư giả. Tôi khuyên người yêu kẻ sổ thu chi, ghi thử xem một tháng tiêu pha bao nhiêu, từ đó biết cách cân đối. Tuy nhiên, nghe tôi nói thế, em tỏ vẻ không vui, còn thách thức tôi tự cầm tiền mà đi chợ.

Tình cờ hôm trước, tôi phát hiện người yêu tôi chơi hụi, góp mỗi tháng hai triệu đồng/người. Tôi rất dị ứng với những thể loại trò chơi tiềm ẩn rủi ro kiểu này. Bởi thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp người cầm cái (người quản lý quỹ) cầm toàn bộ tiền chạy trốn.

Tôi can ngăn người yêu nhưng cô ấy gạt đi bảo rằng, có mấy chị em thân thiết góp với nhau, có gì phải sợ. Cô ấy còn véo má đùa tôi suy nghĩ ít thôi, toàn nghĩ những thứ tiêu cực. Ngoài kia, người ta đi ô tô nhưng nợ tiền tỷ, còn mình không giàu nhưng lại chẳng nợ ai, sướng thế còn lo gì?

Nhưng nói thật, tôi rất lo. Tôi lo tiền làm đám cưới, tiền sinh, tiền nuôi con, tiền bỉm sữa, Tết nhất các kiểu. Xác định là chủ gia đình, cáng đáng kinh tế, tôi không thể mạo hiểm để vợ tôi chi tiêu hoang phí được.

Mọi người biết người yêu tôi trả lời thế nào không? Em ấy hùng hổ bảo tiền em chơi hụi họ chính là để tích góp làm đám cưới. Đời con gái một lần lên xe hoa, nhất định em phải được cưới hỏi to nhất làng, thuê nhà hàng lớn, ăn tiệc sang chảnh.

Như thế, em được hãnh diện mà tôi cũng hưởng tiếng thơm. Tôi sợ quá. Tôi không cần tiếng tăm gì cả. Tôi chỉ muốn mọi việc diễn ra vui vẻ, nhẹ nhàng. Hạnh phúc không nằm ở đám cưới rình rang. Tự dưng, tôi cảm thấy quan điểm sống của hai đứa khác xa nhau quá.

Dự kiến đầu năm tới làm đám cưới mà bây giờ, tôi thấy băn khoăn. Tôi suy nghĩ về cách chi tiêu phóng tay của vợ. Tôi bắt đầu e ngại với tương lai và cô vợ bé nhỏ "một tấc lên giời" của tôi.

Với tôi, vợ không biết tính toán, chồng sẽ phải sống khom lưng. Giờ cứ nhìn theo xu thế này, tôi không có một chút niềm tin nào vào tương lai chắc chắn.

Tôi mong anh chị em cho tôi xin lời khuyên chân thành.