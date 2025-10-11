Thấy nam giám đốc không hạnh phúc, tôi muốn anh bỏ vợ để cưới mình

Ai biết tôi đều nghĩ, dưới vẻ bề ngoài trắng trẻo và mái tóc dài, tôi nên mang cốt cách của một người đàn ông mới phải. Từ bé, tôi đã nổi tiếng nghịch ngợm, thông minh, không phải kiểu học giỏi thông thường.

Điểm số các môn không cao, thậm chí ở cả 3 cấp học phổ thông, tôi còn là cái gai trong mắt thầy cô chủ nhiệm. Vở không chép, sách không mang nhưng trước khi lên bảng, chỉ cần cho tôi 10 phút đọc qua, tôi có thể nói vanh vách giống như đã dành cả ngày để học.

Lên đại học, tôi chăm chỉ hơn, còn được thầy cho đi theo làm giáo án cùng. Khi bố mất, mẹ phát hiện bị ung thư, tôi vừa học, vừa đi làm thêm mà nuôi được cả em út. Ra trường, nhiều bạn bè loay hoay chưa xin được việc, tôi đã có văn phòng riêng.

Sau này, tôi nhượng văn phòng cho người khác và đầu quân vào một tập đoàn lớn rồi từ đó phát triển lên. Tôi bỏ quên cả chuyện hẹn hò. Suốt thời sinh viên, tôi không quan tâm ai. Đến khi đi làm, tôi quen một người nhưng mối tình này chỉ kéo dài hơn một năm vì cái tôi của cả hai đều lớn.

Tôi trót yêu người đàn ông đã có vợ (Ảnh minh hoạ: Sina).

Hiện tại, tôi 31 tuổi, có nhiều thứ trong tay, trừ một gia đình nhỏ. Giống như trò đùa dai của số phận, tôi gặp được người đàn ông khiến tôi muốn vứt bỏ vẻ ngoài gai góc của mình. Trớ trêu thay, anh ấy lại có gia đình.

Chưa có người đàn ông nào khiến tôi ngưỡng mộ và yêu thích giống như anh ấy. Chúng tôi lại có quá nhiều điểm tương đồng: Đều xuất thân nghèo khó, đi lên bằng năng lực của mình. Ngay từ buổi gặp đầu tiên, tôi đã biết mình tìm được tri kỷ.

Thay vì mất 40 phút nói về công việc như với bao cuộc hẹn khác, chúng tôi đã dành cả buổi chiều để nói về ý tưởng, khả năng phát triển, kế hoạch sáng tạo trong tương lai. Tôi bị ấn tượng mạnh đến nỗi về nhà rồi mà vẫn tương tư không ngớt.

Đầu tôi tràn ngập hình ảnh về anh. Nghe thật kỳ lạ phải không? Người như tôi đi khắp nơi, gặp gỡ bao người, thế mà cảm giác về người đàn ông này lại khiến tâm can tôi chao đảo. Khi biết anh đã có vợ con, tôi phải tự trấn an bản thân rất nhiều.

Tôi xác định đây là đối tượng không nên vướng vào, cần chấm dứt ngay mơ mộng hão huyền. Nhưng những cảm xúc điên rồ này, tôi không quản được. Tôi lao vào công việc, du lịch, đi công tác nhiều hơn.

Tệ là càng đi một mình, tôi càng nhớ anh. Thêm nữa, trong khi tôi trốn chạy cảm xúc của mình, trực giác mách bảo rằng, anh cũng thích tôi. Linh cảm của tôi hiếm khi sai. Điều này này vô tình tiếp thêm cho tôi hy vọng.

Tôi luôn thấy giữa chúng tôi có điều gì đó thật khó diễn tả thành lời. Ánh mắt anh nhìn tôi, sự quan tâm, lo lắng khi anh gọi hỏi nơi tôi đang ở có ổn hay không. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy được cả sự phòng vệ trong nội tâm của anh ấy.

Tôi tự đấu tranh với chính mình nhưng không sao thoát khỏi u mê. Suy nghĩ về anh cứ liên tục trở đi trở lại. Tôi bí mật tìm hiểu và biết cuộc sống hôn nhân của người đàn ông này không hạnh phúc.

Vợ chồng họ từng ly hôn một lần rồi lại quay về, hàn gắn vì con. Tôi không biết mình có nên hy vọng về một mối quan hệ rõ ràng hay không? Anh liệu có ly hôn người vợ không còn tình cảm để cùng tôi tạo dựng gia đình mới không?

Đa phần mọi người khó chấp nhận suy nghĩ này. Tôi biết, xã hội coi đây là hành vi trái đạo lý và tôi đang mang dáng vẻ của kẻ thứ ba xen vào hôn nhân của người khác. Nhưng tôi vẫn nghĩ, thời đại nào thì cũng phải tôn trọng cảm xúc và tình yêu.

Nếu hôn nhân của họ chỉ là bề nổi, sự xuất hiện của tôi biết đâu lại là điều cần thiết cho mọi người. Tôi sẽ yêu và chăm sóc tốt cho người mình yêu. Anh và vợ cũng không cần xây tiếp tòa lâu đài đã rỗng.

Mọi người nghĩ sao khi đọc tâm sự này, có căm ghét tôi không? Ai cũng chỉ có một lần để sống, một đời để yêu, tôi có nên mạnh mẽ đối diện với cảm xúc và trái tim mình không?