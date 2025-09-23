Sống trong biệt thự giàu sang, tôi vẫn bị hàng xóm mỉa mai vì một lý do

Tôi và chồng đều xuất thân trong gia đình khó khăn, đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau nhiều năm lao động quần quật, chúng tôi tích góp, vay mượn và cuối cùng cũng xây được căn biệt thự khang trang.

Ai nhìn vào cũng nghĩ vợ chồng tôi sung sướng, đủ đầy, con cái hiếu thuận với bố mẹ, hạnh phúc chẳng thiếu thứ gì. Nhưng sự thật lại không đơn giản như thế.

Từ ngày bố mẹ tôi quyết định chuyển vào viện dưỡng lão, gia đình tôi bỗng trở thành đề tài bàn tán của cả khu. Người ta nhìn vào biệt thự sáng đèn, ô tô đỗ ở sân rồi chép miệng: “Có tiền mà để ông bà già phải sống trong viện, quá bất hiếu”.

Câu nói ấy khiến tôi không biết bao nhiêu lần nghĩ ngợi.

Bố mẹ tôi cương quyết sống trong viện dưỡng lão khiến tôi bị mỉa mai và bàn tán (Ảnh minh họa: Sina).

Thực tế, chúng tôi từng tha thiết giữ bố mẹ ở lại. Tôi nói với mẹ: “Bố mẹ ở với chúng con, có con cháu quây quần mới ấm cúng. Ai đời, nhà cửa rộng rãi thế này mà ông bà lại đi ở viện”.

Nhưng mẹ tôi cười hiền: “Con không hiểu đâu, ở đây buồn lắm. Bố mẹ chỉ quanh quẩn mấy tầng nhà, ngày dài như cả năm. Ở viện dưỡng lão, bố mẹ có bạn già cùng chơi cờ, đánh bóng chuyền hơi, chiều còn có lớp dưỡng sinh. Tối tụ tập kể chuyện thời trai trẻ, vui hơn nhiều”.

Chúng tôi buồn nhưng chẳng thể cãi lại. Tôi biết mẹ nói thật. Những ngày ông bà còn ở nhà, sáng tôi vội đi làm, tối mệt mỏi rã rời, con cái thì bận học thêm.

Cả ngày, ông bà lủi thủi với chiếc tivi bật kênh nào cũng chẳng vui. Tôi nhớ có lần đi làm về muộn, thấy bố ngồi thẫn thờ ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm, tôi gọi mới giật mình quay lại. Khi ấy, tôi thấy mình thực sự tệ hại.

Vậy nhưng hàng xóm nào có hiểu? Người xì xào rằng, chắc ông bà khổ lắm mới phải bỏ đi. Người lại chua chát nói, sống trong biệt thự mà bất hiếu thì cũng vứt.

Có hôm, tôi đang đưa con đi học, chị hàng xóm cố tình nói to: “Cha mẹ mình mà mình bỏ được thì sau này, con cái cũng bỏ mình thôi”. Tôi quay lưng đi, mắt đỏ hoe.

Sự ái ngại còn len lỏi đến cả họ hàng. Bà bác họ đến chơi, nhìn quanh nhà rồi buông một câu: “Đẹp thì đẹp nhưng ông bà không ở đây thì lạnh lẽo lắm”. Tôi cười gượng, trong lòng nghẹn lại.

Điều cay đắng nhất là chúng tôi khuyên bố mẹ về, ông bà vẫn kiên quyết lắc đầu. Bố tôi một mực khẳng định cần bạn già, cần không khí tuổi già. Ở đó, mỗi sáng có tiếng cười của mấy ông bạn, có người đồng cảnh ngộ để chuyện trò, còn hơn ngồi nghe tiếng xe cộ ngoài cửa kính.

Có lần, tôi cố thuyết phục và chia sẻ thật về chuyện thiên hạ người ta nói ra, nói vào, tôi thấy tủi lắm. Bố tôi chỉ thở dài và cho rằng, người ngoài đâu sống thay mình được. Họ nói một câu rồi quay đi là xong. Còn mình phải sống mỗi ngày cho thật thoải mái.

Tôi hiểu bố mẹ đúng nhưng lòng vẫn nhói đau. Bởi mỗi khi bước ra khỏi cánh cổng biệt thự này, tôi lại thấy những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu như đám mây đen phủ kín bầu trời.

Có người ác ý đến mức kể cả với con tôi. Họ nói: “Bố mẹ cháu giàu có thế mà bỏ ông bà đi viện, lớn lên cháu liệu có bỏ cha mẹ không?”. Con bé về khóc, hỏi tôi: “Mẹ ơi, sao mọi người lại nói mình bất hiếu?”. Tôi ôm con, nghẹn ngào không trả lời nổi.

Tôi tự hỏi: Phải chăng xã hội vẫn quen nhìn viện dưỡng lão như chốn bỏ đi, như nơi chỉ dành cho người già neo đơn, không người thân cậy nhờ? Họ không hiểu rằng, bố mẹ tôi chọn nơi ấy không phải vì bị ruồng bỏ, mà vì muốn sống phần đời còn lại theo cách họ thấy vui.

Một bên là niềm vui của bố mẹ khi được sống đúng ý mình. Một bên là áp lực của những lời mỉa mai, sự phán xét cay nghiệt từ xung quanh. Chúng tôi kẹt giữa việc để bố mẹ ở nhà để làm vừa lòng thiên hạ hay tôn trọng lựa chọn của ông bà để mặc tai tiếng bủa vây.

Theo mọi người, vợ chồng tôi phải làm gì? Nên tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng những lời dị nghị để bố mẹ an vui tuổi già? Hay dứt khoát đưa bố mẹ về, bất chấp họ không muốn, để tránh mang tiếng bất hiếu?