Lần đầu ra mắt, tôi bị mẹ bạn trai ra sức miệt thị chỉ vì... trinh tiết

Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi gặp anh trong công ty đầu tiên sau khi ra trường. Anh hơn tôi hai tuổi, lúc ấy là đồng nghiệp nhiệt tình, luôn sẵn sàng chỉ dẫn tôi từng chút một trong công việc. Dần dần, tôi mở lòng và chúng tôi trở thành một cặp.

Anh chân thành, kiên nhẫn, chưa bao giờ gặng hỏi hay trách cứ điều gì. Tôi thấy mình may mắn khi có được một người đàn ông tử tế như thế. Sau hơn một năm hẹn hò, anh ngỏ lời muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ, tính chuyện cưới xin.

Tôi vừa lo, vừa vui, cứ nghĩ đến viễn cảnh được gọi anh là chồng là tim lại rộn ràng. Trong thâm tâm, tôi cũng mong một mái ấm yên bình sau những sóng gió. Thế nhưng, mọi thứ không ngờ lại rẽ sang hướng khác.

Ngày ra mắt, bố anh cởi mở, vui vẻ hỏi han công việc, cuộc sống của tôi. Nhưng mẹ anh thì trái ngược hẳn, từ ánh mắt, giọng nói đến thái độ đều lạnh nhạt. Tôi tự nhủ chắc bà chưa quen, mình sẽ cố gắng để dần được chấp nhận.

Mẹ anh cấm cưới vì tôi không còn "trong trắng" (Ảnh minh hoạ: iStock).

Mẹ anh không hỏi tôi làm nghề gì, không hỏi tôi đối xử với anh ra sao, chỉ chăm chăm xoáy vào quá khứ: “Cháu còn "con gái" không?”.

Tôi chẳng kịp nói gì, bà quay sang anh, giọng chắc nịch: “Mẹ nói thẳng, con dâu mà không còn nguyên vẹn thì mẹ không bao giờ chấp nhận. Nếu con cưới, mẹ coi như không có đứa con này”.

Từng câu nói của mẹ anh như nhát dao xoáy vào lòng tôi. Tôi sững sờ nhưng rồi bình tĩnh trả lời: “Cháu từng có người yêu trước khi quen anh. Nhưng hiện tại, cháu yêu anh thật lòng, chúng cháu muốn xây dựng gia đình”.

Tưởng chỉ dừng lại ở lời phản đối, nào ngờ mẹ anh còn đi xa hơn. Bà gọi điện cho họ hàng, kể rằng tôi không xứng đáng, không sạch sẽ. Trong ánh mắt của người phụ nữ ấy, tôi chẳng khác gì một “cái gai nhọn”.

Tôi thấy mình bị bôi nhọ đến tận cùng. Tôi không hề lừa dối anh, càng không phản bội tình yêu này. Tôi chỉ có một mối tình thời sinh viên, cũng giống như bao người khác. Vậy mà trong mắt mẹ anh, tôi đã thành “cô gái hư hỏng”.

Anh đứng giữa hai làn sóng. Một bên là mẹ đẻ, người anh mang ơn dưỡng dục. Một bên là tôi, người anh từng thề nguyện yêu thương trọn đời. Anh im lặng. Sự im lặng ấy khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.

Tối hôm đó, tôi khóc rất nhiều. Tôi không hiểu vì sao phụ nữ luôn phải chịu sự phán xét cay nghiệt về “trinh tiết”, trong khi đàn ông có quá khứ tình ái lại được coi là bản lĩnh.

Tôi không muốn biến mình thành kẻ bị động. Tôi tìm gặp bà, thẳng thắn nói: “Thưa bác, giá trị của cháu không nằm ở quá khứ. Cháu yêu anh bằng tất cả sự chân thành. Nếu bác chỉ vì một điều đã trôi qua để phủ nhận cháu thì bác đang bất công với chính con trai mình”.

Bà gần như không cần suy nghĩ, vẫn khăng khăng giữ quan điểm phụ nữ không còn trinh tiết thì không đủ tư cách bước chân vào nhà này.

Câu nói ấy khiến tôi muốn rời bỏ. Anh vẫn ở bên an ủi, khẳng định sẽ không bỏ tôi. Nhưng tôi nhìn thấy nỗi khó xử trong mắt anh. Một bên là mẹ ruột, một bên là người yêu, anh chẳng biết phải chọn sao cho trọn vẹn.

Tôi bất bình nhưng cũng thương anh. Tôi chưa đưa ra quyết định, bởi tôi hiểu nếu cưới mà không được gia đình anh chấp nhận, tôi sẽ là người chịu tổn thương suốt đời.

Tôi kể câu chuyện của mình không phải để tranh cãi, mà để gửi gắm một nỗi trăn trở: Phụ nữ có đáng bị đánh giá chỉ vì “trinh tiết” hay không? Hạnh phúc đâu được xây bằng một lớp màng mỏng manh, mà từ sự yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn hỏi chính bạn - những người đang đọc những dòng này: Việc một người con gái đã mất trinh trước khi cưới chồng có thực sự là vấn đề nghiêm trọng, hay chỉ là một định kiến xã hội cần sớm dẹp bỏ?