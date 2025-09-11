Sếp luôn nhờ một việc, tôi ghê sợ đến mức xin nghỉ làm thư ký ngay

Tôi và An vốn là bạn học lâu năm. Khi gia đình nhỏ của tôi xảy ra vấn đề, tôi ôm con ra khỏi nhà chồng, quyết định lập nghiệp từ đầu. Lúc này, An là người dang tay giúp đỡ mẹ con tôi. Vốn dĩ, tôi học hành không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học cũng từng đi làm doanh nghiệp 4 năm.

Nhưng vì lấy nhà chồng giàu có, tôi dại dột nghe lời ở nhà chăm con nên mới không đi làm trong suốt 3 năm. Sau khi bị chồng cắm cho vài "cái sừng dài tới tận nóc nhà", tôi ly hôn, tự ra ngoài làm lại từ đầu.

Với tôi, An là bạn cũ, cũng là ân nhân, là sếp tốt của tôi. Còn trong mắt cậu ấy, tôi là bạn, là thư ký, là người mà cậu ấy tin cậy. An không ngại tuyên bố tôi chính là thư ký tuyệt vời mà cậu ấy may mắn có.

Tôi tận tụy, thông minh, không ngại thử thách. Từ kế hoạch công việc, sắp xếp giờ giấc, lịch làm việc đến sở thích của cậu ấy, tôi đều thuộc trong lòng bàn tay.

Tôi không thể làm việc cùng một người sếp như thế này được nữa (Ảnh minh hoạ: Sina).

- Bạn thử tôi đấy à?

- Không.

- Bạn muốn tăng lương?

- Không.

- Vậy thì tại sao?...

Đến đoạn này, tôi không biết phải trả lời thế nào mới được. Tôi chẳng muốn nói với cậu ấy lý do chính là tôi chán ghét lối sống bất chấp, những mối quan hệ nam nữ không đàng hoàng của cậu ấy.

Nhưng đó là việc cá nhân của An và tôi chỉ là bạn, là thư ký được cậu ấy trả lương. Dù tôi tác động thế nào cũng chẳng thể thay đổi được bản chất con người. Tuy nhiên, tôi ghét phải trơ mắt ra nhìn cậu ấy cặp kè hết người này tới người khác.

Trong khi đó, tôi quen biết vợ sắp cưới của cậu ấy. Cô bé còn nửa đùa nửa thật nhờ tôi để ý người yêu hộ. Mới hôm qua, tôi chứng kiến An gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc cho người yêu báo tối bận tiếp khách, một cuộc cho cô gái nào đó trong danh sách những cô gái hay qua lại với cậu ấy.

18h15, tôi đang soạn nốt bản hợp đồng để mai cùng sếp đi gặp đối tác. Cậu ấy vỗ vai bảo tôi: "Gặp Nhung thì bảo bạn đi cùng tôi nhé. (Nhung là tên người yêu chính thức của cậu ấy). Tôi ngán ngẩm chả buồn ngẩng lên.

Đây không phải lần đầu tôi che giấu cho An. Tôi cũng đã góp ý với cậu ấy không phải một lần nhưng quá khó để thay đổi. Tôi kiểm tra lại lần cuối hợp đồng cho ngày mai, sau đó tiện tay soạn luôn đơn xin nghỉ việc. Tôi không muốn tiếp tục làm bình phong cho sự phóng khoáng quá đà của An nữa.

Tôi ghét phải nói dối, cũng thấy tội nghiệp người vợ sắp cưới của cậu ấy. Mỗi ngày, tôi đều trơ mắt nhìn cậu ấy cặp kè, chơi bời người này, người nọ. Tôi quý An nhưng ghét cảm giác mà cậu ấy mang lại. An làm cho tôi nhớ đến bố của con gái tôi.

Chồng cũ của tôi cũng vì ngoại tình mà sẵn sàng để tôi ra đi, không cần cả vợ, cả con luôn. Tất nhiên, chuyện của tôi không liên quan gì đến An. Tôi cũng không còn hận chồng cũ nữa. Nhưng tôi coi thường cuộc sống thiếu kiểm soát của những người đàn ông.

Nhắc đến con, tôi có chút chùn lòng. Thật tình mà nói, mức lương tôi đang nhận khá ổn. An đối xử với tôi rất tử tế, chế độ đãi ngộ cũng tốt. Bản thân cậu ấy là người có tài, quảng giao, khéo léo. Đi cạnh cậu ấy, tôi học hỏi, mở mang được rất nhiều.

An luôn trân trọng và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ tôi. Tôi hàm ơn An vì điều đó. Nhưng tôi không thể tận tâm phục vụ đến mức bao dung cả thói hư tật xấu, đồng loã cùng cậu ấy lừa dối cùng lúc nhiều người phụ nữ như cậu ấy đang làm.

Sẽ có người nói tôi thiếu chuyên nghiệp, hồ đồ, cảm tính, không phân định được công việc với chuyện đời tư, không sai. Tôi quý An hơn một mối quan hệ công việc thông thường. Cậu ấy là sếp nhưng đồng thời, tôi cũng coi cậu ấy là bạn.

Ở công ty, An là người sếp không tồi. Nhưng trong cuộc sống, cậu ấy chính xác là gã đểu giả, lăng nhăng. Tôi căm ghét những gã đàn ông như thế. Nói tôi bị ám ảnh bởi đời sống riêng cũng đúng. Bảo tôi hâm, thiếu bản lĩnh cũng không sai.

Tôi không biết có ai giống tôi không? Nhưng ngoài mục đích kiếm tiền, tôi còn kỳ vọng có môi trường làm việc khiến tôi khỏe mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi không cần nghe lời cảm ơn của An mỗi lần cậu ấy biết ơn vì tôi đã phụ giúp cậu ấy che giấu hành vi lừa dối nhiều người trong cùng một thời điểm.

Dối trá có thể làm cho cuộc đời cậu ấy chết chìm trong thế giới ăn chơi sắc dục. Tôi không muốn phải chứng kiến một người phụ nữ sắp lâm vào hoàn cảnh giống hệt tôi 3 năm về trước.

Các đồng nghiệp ngỡ ngàng vì quyết định đột ngột của tôi. Họ ngạc nhiên và tò mò vì ai cũng biết mối quan hệ thân tình, sự tin tưởng của sếp An dành cho thư ký. Tôi bảo họ đừng lo lắng. Tôi có chuyên môn, trình độ. Tôi tin với năng lực của mình, chắc chắn sẽ có nơi phù hợp cho tôi làm việc.

Tôi nghỉ không phải vì sai việc, mà nghỉ vì sai sếp. Trong môi trường công việc, mối quan hệ, sự nể trọng giữa nhân viên với sếp là một phần rất quan trọng. Tôi mong một lúc nào đó, An chịu hiểu hơn sự rời đi của tôi không đơn giản chỉ mang tính cá nhân.

Tôi cho rằng, đối với người đàn ông, thành công không chỉ đánh giá bằng tiền, cương vị, số lượng đàn bà vây quanh. Dù ở vị trí nào đi nữa, thứ họ nên cần là lòng trung thành và sự nể trọng của người bên cạnh.

Về phía tôi, mọi người có thể cho tôi là ngốc khi từ bỏ chỗ làm đang yên ổn. Nhưng tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà là tự do lựa chọn, hiểu rõ điều gì mang lại hạnh phúc, thoải mái cho mình.