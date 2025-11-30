Em dâu có hành động kỳ lạ, tôi muốn em trai ly hôn ngay lập tức

Tôi thuộc thế hệ đầu 9X, lấy chồng năm 23 tuổi và có khoảng 10 năm kinh nghiệm làm dâu. Không phải tự đề cao bản thân nhưng tôi luôn tự hào vì bản thân có thể gánh vác chu toàn từ kinh tế gia đình đến chuyện chăm con, thu vén nhà cửa.

Giỗ chạp, lễ Tết trong nhà đều do một tay tôi sắp xếp ổn thoả, chẳng để bố mẹ, chồng hay chị chồng phải động đến việc gì. Nhờ thừa hưởng tính nhanh nhẹn của ​​nhà đẻ nên chuyện chuẩn bị 5-6 mâm cỗ tiếp khách không thể làm khó được tôi.

Sau khi khách khứa ăn uống no say, tôi luôn chủ động mời mẹ và chị chồng lên nhà uống nước, nghỉ ngơi cho thoải mái. Việc dọn dẹp, thu gom, rửa bát đĩa, tôi tự tay làm, không một lời than phiền.

Với tôi, mẹ là bề trên nên chuyện dọn dẹp là nhiệm vụ của con dâu. Còn chị chồng là khách, chỉ cần sang nhà ăn uống vui vẻ là tôi đã thấy mãn nguyện rồi.

Cách cư xử của em dâu khiến tôi thất vọng, xấu hổ với hàng xóm láng giềng (Ảnh minh hoạ: TD).

Trong khi đó, em trai tôi đã lấy vợ được hơn một năm. Lan Anh từng theo học tại trường đại học có tiếng ở Hà Nội, xuất thân trong gia đình giàu có, công việc ổn định nhưng tôi không hài lòng với nàng dâu mới một chút nào.

Thời điểm chưa có em dâu, tôi thường xuyên chạy về nhà đẻ để cơm nước thay mẹ mỗi khi nhà có khách. Mẹ tôi đã gần 60 tuổi, thuộc thế hệ cũ, chỉ nấu được những món ăn đơn giản. Hơn nữa, chợ cách nhà khoảng 3km, khá xa nên bà không tự đi được.

Mẹ đã lớn tuổi, phận làm con như tôi đỡ đần việc nhà là chuyện đương nhiên. Bây giờ nhà có thêm em dâu, tôi nghĩ cô ấy phải là người đứng ra gánh vác và có trách nhiệm với việc bếp núc.

Âm thầm theo dõi một thời gian, tôi nhận ra, em dâu có làm nhưng thái độ lại không hề vui vẻ hay có thiện chí với tôi. Thậm chí, Lan Anh còn nói bóng gió chuyện ở nhà mẹ đẻ không phải động tay chân làm gì cả.

Nghe vậy, tôi tức giận nói thẳng: “Đây không phải nhà đẻ để em muốn làm gì thì làm. Đã đi làm dâu là phải có trách nhiệm gánh vác nhà chồng”. Em dâu sợ hãi, không dám đáp lại câu nào.

Trước khi về lại nhà chồng, tôi còn tranh thủ dặn dò mẹ phải để em dâu tự tay làm hết mọi việc cho quen, hạn chế đụng tay vào giúp đỡ kẻo sau này ỉ lại.

Thú thật, nhìn thấy sự vụng về của em dâu, tôi càng bực mình hơn. Con gà, con vịt không biết làm thịt, nêm nếm món ăn mặn nhạt thất thường, nhà cửa không biết quét… Con gái tôi học lớp 4 còn làm việc nhà tốt hơn Lan Anh là mọi người có thể hiểu mức độ kém cỏi của nàng dâu mới thế nào.

Thậm chí, ngay cả việc rửa bát, em dâu cũng đòi gọi chồng xuống phụ. Không thể chịu đựng thêm, tôi quát em trai: “Tuấn đi lên phòng nghỉ ngơi đi. Đàn ông rửa bát thì còn ra thể thống gì nữa”.

Em trai tôi vốn là đứa có ngoại hình điển trai, hiền lành, ngoan ngoãn nghe lời mẹ và chị. Từ bé đến lớn, tôi và mẹ chưa để Tuấn động tay chân làm việc nhà bao giờ.

Vậy mà lấy vợ về, Tuấn lại chăm chỉ phụ giúp Lan Anh làm việc nhà. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi thấy ngứa mắt. Tôi có lòng muốn giúp em trai bớt khổ, không bị vợ “đè đầu cưỡi cổ” mà em lại không hề nhận ra điều đó.

Đỉnh điểm là hôm qua, nhà có giỗ, em dâu lại xin phép vắng mặt với lý do ốm đau và phải về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khoẻ. Quá sức chịu đựng, tôi gọi điện cho Lan Anh, thẳng thắn phê bình.

Em trai mất bình tĩnh, kéo tôi ra nói chuyện riêng. Em gắt gỏng: “Chị quá quắt lắm rồi đấy. Lan Anh là dâu mới, chị không thông cảm được thì thôi, sao lại nặng lời với cô ấy?”.

Tuấn bảo thế hệ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) bây giờ không có đứa nào chịu vào bếp nấu nướng như ngày xưa. Tôi là tuýp phụ nữ cổ hủ, chỉ suốt ngày hầu hạ chồng con, không biết chăm sóc và dành thời gian cho bản thân.

Tôi sững sờ khi nghe từng câu nói đó của em trai. Trước giờ, tôi luôn coi Lan Anh như người trong nhà, dạy bảo từng tí một. Vậy mà em dám ăn nói với tôi như vậy. Thực sự em đã bị vợ thao túng tâm lý, đánh mất hết bản chất vốn có.

Tôi không biết bản thân cư xử sai ở điểm nào? Mọi người ai làm chị chồng như tôi thì sẽ hành động ra sao khi gặp em dâu vừa lười biếng, vừa ỉ lại như vậy?