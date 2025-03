Nữ quản lý xinh đẹp gây tiếc nuối khi từ chối hẹn hò chủ cửa hàng ở TPHCM

Trong tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan giúp Trần Thanh Tâm (41 tuổi, quê Đồng Nai) tìm kiếm người bạn gái phù hợp. Hiện tại, anh sinh sống ở Biên Hòa nhưng có cửa hàng kinh doanh ở TPHCM và làm bảo hiểm.

Giới thiệu về bản thân, Thanh Tâm thích chơi thể thao, có thể nấu nhiều món ăn vì tự lập từ nhỏ. Tuy nhiên, anh có điểm yếu là hơi nhu nhược, nhút nhát và dễ yếu lòng.

Trước đây, anh từng có mối tình kéo dài khoảng 5-6 năm, bắt đầu từ lúc mới vào cấp 3. Sau khi ra trường, mỗi người có định hướng riêng nên không còn bên nhau.

Mối tình thứ hai của Thanh Tâm cũng có độ dài tương tự. Lúc đó, anh và bạn gái từng xảy ra cãi vã, không nói chuyện. Trong khoảng thời gian đó, một chàng trai khác xuất hiện. Sau đó, bạn gái quyết định lập gia đình và giờ định cư ở nước ngoài.

Thanh Tâm cho rằng, anh có một phần lỗi là nhu nhược trong hai mối tình này. Cụ thể, anh thường yếu đuối trong tình cảm. Khi quen một cô gái, Thanh Tâm có thái độ rất nghiêm túc trong mối quan hệ.

Nhờ được mai mối, Thanh Tâm có cơ hội làm quen với Trần Thị Diễm My (31 tuổi). Cô đang sống ở quận 10 (TPHCM), làm quản lý và điều hành phòng khám chuyên điều trị giãn tĩnh mạch, thẩm mỹ da của gia đình.

Nhà gái có tính cách thẳng thắn, nhiệt tình và quan tâm đến mọi người. Trong nhà, cô biết nấu ăn và chăm sóc cho gia đình. Diễm My khá nóng tính, hay dồn tất cả cảm xúc vào để nói một lúc nhưng không để bụng.

Diễm My cũng trải qua hai mối tình trong quá khứ. Mối tình đầu thời học sinh của cô kéo dài 4 năm. Vì là chị cả trong nhà và bố mẹ đi làm xa, My thường phải chăm sóc cho hai em nhỏ. Do đó, cô không có nhiều thời gian để tìm hiểu bạn trai.

Mối tình tiếp theo diễn ra khi Diễm My ở TPHCM. Cô nói, bạn trai cũ là người biết quan tâm và chăm sóc. Nhưng do không hợp cũng như hay cãi vã, cô và người yêu đi đến chia tay.

Nói về hình mẫu lý tưởng, Diễm My muốn bạn trai là người tử tế, dành tất cả tình cảm đặc biệt cho bạn gái, biết yêu thương gia đình. Về ngoại hình, cô thích người cao từ 1,70m và ưa nhìn. Ngoài ra, cô không thích người lăng nhăng, gia trưởng, hay tính toán và hút thuốc.

Thanh Tâm cho biết, anh từng hút thuốc nhưng giờ hạn chế vì tập thể thao, không gia trưởng. Về phía mình, nhà trai muốn bạn gái biết quan tâm gia đình, yêu thương bố mẹ anh.

Lần đầu gặp mặt, Diễm My cảm nhận nhà trai là người chững chạc. Tiếp đến, cô dẫn dắt câu chuyện với câu hỏi về quan niệm tình yêu. Thanh Tâm cho biết, anh là người chung tình và rất nghiêm túc khi tìm hiểu một ai. Còn Diễm My muốn hai người tìm hiểu nhau chân thành, cùng chia sẻ mọi chuyện.

Thanh Tâm - Diễm My không thành đôi sau khi tham gia chương trình hẹn hò (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong gia đình, Thanh Tâm cũng là con trưởng giống Diễm My. Tuy nhiên, anh thích ở riêng, không ở chung với bố mẹ. Nếu hẹn hò, anh sẽ có mặt mỗi khi nhà gái cần.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chỉ có Thanh Tâm bấm nút hẹn hò. Diễm My cảm nhận được sự chân thành từ phía nhà trai. Tuy nhiên, cô thiếu mất cảm xúc ban đầu khi làm quen với anh nên từ chối bấm nút.