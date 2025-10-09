Đòi chị đẹp bỏ chồng đến với mình, tôi ê chề khi nghe câu trả lời

Tôi 29 tuổi, trước giờ chỉ biết lao vào học. Nói về sự nghiệp học hành, tôi chẳng thua kém ai. Bằng khen tôi giành được, bố mẹ hãnh diện đóng khung treo khắp phòng. Nhưng ngược với học hành, sự nghiệp yêu đương của tôi tính bằng con số 0.

Tôi từng thích một người bạn gái nhưng chẳng dám thổ lộ. Yêu đơn phương một thời gian dài, kết quả là tôi tự tay bỏ tiền vào phong bao đi ăn cưới người ta. Từ đó, tôi tự nhủ, chỉ có tiền và bằng cấp là chẳng bao giờ rời bỏ tôi hay khiến tôi đau khổ.

Chuyện yêu đương vì thế tôi để kệ vào chữ "tùy duyên". Cho đến khi tôi tình cờ gặp một chị đẹp trong bữa tiệc tân gia của người bạn thì nổ tiếng sét ái tình. Từ đầu, tôi đã biết chị hơn tôi 5 tuổi nhưng vẻ bề ngoài của chị trẻ hơn tôi nhiều.

Không ai tưởng tượng được người phụ nữ này đã có chồng và hai con. Dáng chị đẹp, ăn mặc nhìn rất Tây, như tụi trẻ bây giờ hay nói là có gu và "chất". Ban đầu, tôi thấy chị khó gần, càng về sau càng phát hiện chị vô cùng nữ tính.

Sự đối nghịch trong con người chị khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi bị chị cuốn hút không phanh lại được. Cảm xúc mãnh liệt này tôi chưa từng có với ai, kể cả với mối tình đầu đơn phương trước đó.

Biết là sai trái, tôi vẫn không thể dứt khỏi mối tình với người phụ nữ đã có gia đình (Ảnh minh hoạ: KD).

Khi viết những dòng này, tôi và chị đã đi quá xa trong một mối quan hệ. Chị chưa từng chủ động chia sẻ với tôi về gia đình và hôn nhân của chị. Những điều tôi biết đều là tôi tự tìm hiểu ra.

Chồng chị có tiền, là người gia trưởng và lạnh nhạt. Anh ta không biết cách bày tỏ yêu thương với bất kỳ ai, chứ không riêng gì với vợ con. Một lần, tôi đánh bạo hỏi chị có bao giờ nghĩ tới tương lai của chúng tôi không?

Chị bảo, chị không yêu chồng nhưng chưa tới mức phải phá vỡ gia đình. Chị còn hai con, gia đình bên chồng cũng rất quý chị. Chừng nào ông bà còn sống, chị vẫn còn trách nhiệm với nhà chồng.

Chuyện đến đâu tính đến đó nhưng kiểu gì, chị cũng muốn được ngẩng cao đầu mà sống, không thể lấy lý do ngoại tình mà ly hôn. Về phía mình, gần đây, tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn tới tương lai.

Tôi dự định mua nhà ở riêng để bố mẹ yên tâm dần. Hiện tại, tôi vẫn sống chung với bố mẹ và vợ chồng anh cả trong căn nhà rộng từ thời xưa để lại. Tôi cũng muốn cưới vợ để ổn định cuộc sống.

Thế nhưng tôi lại chẳng thể yêu ai khác ngoài người phụ nữ đang có gia đình này. Chúng tôi vì chuyện tương lai mà xảy ra tranh cãi. Tôi cố gắng dũng cảm cắt đứt liên lạc với chị. Nhưng chỉ được mấy ngày, chị lại nhắn tin cho tôi, rủ tôi đi nói chuyện và chúng tôi lại tiếp tục không thể thoát ra.

Cứ mối lần tôi định gỡ bỏ chị khỏi cuộc sống của tôi, chị lại tìm cách gặp gỡ, nói những lời ngon ngọt, hứa hẹn cho chị thời gian, cho chị sự can đảm. Tôi bị sự nữ tính đó làm cho lung lay. Chỉ cần thấy chị khóc, tôi lại không chịu được mà đau lòng.

Chị bảo, chỉ khi gặp tôi, chị mới biết thế nào là được yêu, được trân trọng, nâng niu. Về phía tôi cũng vậy. Chị cho tôi những giây phút ngọt ngào, thăng hoa và nhẹ nhõm.

Khi căng thẳng vì công việc, tôi chỉ thích được ở bên chị, đi ăn, đi chơi, xem phim, mua sắm, nói những câu chuyện trên trời dưới bể và được ôm chị trong vòng tay.

Tôi vừa thấy mình bé nhỏ, vừa thấy mình là người đàn ông trưởng thành khi có chị ở bên. Tình yêu trong tôi ngày càng lớn khiến tôi muốn sở hữu chị cho riêng mình. Tôi muốn đàng hoàng cưới chị về để thoải mái, tự do chở che cho chị.

Tôi muốn ở bên chị nhưng không phải theo cách lén lút như hiện giờ. Trong khi đó, chị luôn tránh né nói đến ly hôn. Tôi hoàn toàn hiểu, tương lai của mối tình này nếu như một trong hai chúng tôi không ai dám quyết rõ ràng thì sẽ không bao giờ đi đến một kết quả nào.

Tôi là dân kỹ thuật, công việc của tôi liên quan đến con số và dữ liệu, đòi hỏi cái đầu lạnh, độ chính xác cao. Thế nhưng đối với chuyện tình cảm, tôi lại chẳng thể sử dụng được cái đầu logic lý trí của mình. Tôi thực sự bó tay rồi. "Bỏ thì thương, vương thì tội".

Tôi nên cư xử thế nào, giải quyết làm sao với mớ bòng bong, hỗn loạn này đây? Đôi khi, bi kịch chỉ nằm ở sự mù mờ giữa giữ và buông. Và tôi hiểu cách ứng xử lần này của tôi sẽ quyết định vận mệnh chúng tôi sau này.

Xin hãy tư vấn cho tôi để tôi có thể nhìn rõ đường đi cho mình được không? Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người.