Nhờ bố chồng trông thợ xây, một tuần sau tôi tá hoả khi đến xem nhà

Ở đây có ai lận đận chuyện nhà cửa như vợ chồng tôi không? Có tiền tỷ trong tay nhưng mua nhà mới không được, tự xây nhà thì toàn gặp tai bay vạ gió.

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm. Ông bà nội ngoại đều có tài sản dư dả, chia đều cho các con từ sớm. Do đó, vợ chồng tôi đang có trong tay một miếng đất và hơn 4 tỷ đồng trong tài khoản.

Năm 2022, chúng tôi xin phép bố mẹ dọn ra ngoài ở riêng vì chồng tôi không phải con trưởng. Ông bà dễ tính nên đồng ý ngay, còn hỏi có thiếu tiền không để ông bà cho thêm một ít. Chúng tôi không nhận gì cả, nói khi nào có nhà thì mời ông bà qua ăn tân gia.

Ban đầu, vợ chồng tôi cũng “dính” tâm lý thích ở chung cư như nhiều gia đình trẻ khác. Thế là hai đứa chở nhau đi vòng quanh Hà Nội, xem đến mấy chục dự án và căn hộ có sẵn. Cuối cùng, chúng tôi ưng một căn hộ 60m2 trên tầng cao của một chung cư cao cấp khu Mễ Trì, gần chỗ làm của cả hai vợ chồng.

Anh môi giới bảo rằng, chủ nhà cần tiền nên bán gấp, giá rẻ hơn hẳn thị trường. Chúng tôi mừng quá muốn chốt luôn nhưng hẹn gặp chủ nhà mãi không được.

Vài hôm sau, vợ chồng tôi quay lại khu chung cư đó để tìm xem nhà khác, bất ngờ biết tin căn hộ kia đang tranh chấp pháp lý, rao cả năm trời không ai mua.

Có nhà mới, vợ chồng tôi vẫn không thấy vui (Ảnh minh họa: Freepik).

Lần thứ hai, vợ chồng tôi bị “cò” lừa mất 20 triệu đồng khi đi xem chung cư khác. Nghe giới thiệu căn góc đẹp nhất tòa, nhiều người đổ xô vào đặt cọc, chúng tôi cũng nóng vội chi tiền ngay. Đến khi tới xem căn hộ chính thức, chúng tôi mới ngã ngửa khi bên chủ đầu tư nói không có nhân viên nào giống... anh “cò”.

Thấy đen đủi quá nên chồng tôi bảo không mua chung cư nữa. Mất nửa năm trời loay hoay mãi không được việc, chúng tôi quay sang tìm mua nhà đất. Và kiếp nạn vẫn chưa dừng lại ở đó. Thời điểm vợ chồng tôi đi tham khảo nhà đất, cơn sốt bất động sản bắt đầu, giá nhà tăng chóng mặt.

Càng xem càng chán, vợ chồng tôi quyết định mua đất tự xây nhà. May mắn sao, bạn của chồng tôi bán một lô đất trống giá rất hợp lý, vị trí ở khu Mỹ Đình không quá xa trung tâm, sổ đỏ chính chủ. Thế là chúng tôi xuống tiền mua ngay.

Công trình đang suôn sẻ được hai tháng, đùng cái con tôi bị ngã gãy cả tay chân phải nhập viện. Con bé phải phẫu thuật nắn chỉnh xương và bó bột, nằm viện dài ngày. Vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ. Vừa đi làm kiếm tiền, vừa trông công trình, giờ lại phải chia nhau chăm con, khổ không để đâu cho hết.

Chúng tôi đành bảo nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Sau mấy ngày ôm đồm đến kiệt sức, chúng tôi quyết định nhờ bố mẹ chồng qua trông giúp nhà đang xây. Việc xây móng và cột trụ đã xong, thợ hoàn thiện nốt phần thô. Chưa đổ mái nên chúng tôi có thể bảo thợ không cần vội, đợi con tôi xuất viện rồi tính tiếp.

Bố chồng đồng ý trông thợ hộ vài tuần. Chồng tôi dặn dò ông rất kỹ, bảo bố phải giám sát mọi việc thợ làm. Đặt viên gạch phải chuẩn, bậc cầu thang cũng phải vuông vắn đúng thiết kế. Khoan cái gì, mở lỗ nào trên tường cũng phải soi, kẻo thợ làm ẩu.

Bố chồng gật đầu liên tục, nói thừa kinh nghiệm xây nhà, không cần dạy. Chúng tôi tin tưởng bố nên bận rộn cả tuần không về xem công trình. Đến khi chồng tôi chạy qua kiểm tra thì hỡi ôi, thợ tự ý đục sai hướng cửa sổ, lại còn hỏng chống thấm nhà vệ sinh cả hai tầng.

Hỏng thì dĩ nhiên phải sửa lại, tốn kém thêm tiền của, vật liệu. Thợ còn cãi tay đôi với chồng tôi, ngang ngạnh không muốn nghe theo lời chủ. Chồng tôi nóng giận nên trách cả bố, kêu dặn kỹ rồi mà bố không theo dõi, để thợ làm sai tùm lum.

Thế là nội bộ gia đình lục đục. Bố mẹ chồng dỗi chúng tôi, không thèm nói chuyện. Ông bà bảo làm ơn mắc oán, giúp con cái mà dám quay sang trách móc.

Thợ mách lại với chồng tôi rằng, ông đến chỉ ăn với ngủ, đi đánh cờ bên hàng xóm, nào có trông nom gì. Chúng tôi nản quá chẳng đôi co nữa, lặng lẽ tự lo việc của mình.

Từ đấy đến giờ hơn hai tháng rồi, nhà mới của vợ chồng tôi sắp hoàn thiện, chuẩn bị mời tân gia vào tháng sau. Thế nhưng, bố mẹ chồng vẫn “chiến tranh lạnh”.

Chồng tôi nói sẽ không xin lỗi ông bà vì anh không sai. Tôi cũng ủng hộ chồng, thấy bố anh khá vô tâm. Hậu quả khiến chúng tôi mất tiền, mất công, mất cả lòng tin.

Theo mọi người, vợ chồng tôi làm vậy có lỗi với bố mẹ chồng không? Sau này có việc quan trọng, chúng tôi có nên nhờ vả người thân nữa không?

Bạch Dương