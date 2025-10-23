Bạn trai chưa có nhà vẫn đòi cưới, tôi dĩ nhiên không đời nào đồng ý

Tôi và Long đã yêu nhau được 4 năm rồi. Dù quen biết từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp và làm cùng một chỗ, chúng tôi mới hẹn hò.

Tại công ty, vị trí và thu nhập của chúng tôi khá tương đương vì cùng vào làm một thời điểm, trình độ cũng như nhau. Sau 4 năm ra trường, lương của tôi đang là 20 triệu đồng/tháng.

Bố mẹ hai bên thấy tôi và Long hẹn hò được một thời gian rồi, công việc cũng khá ổn định nên liên tục giục cưới. Long cũng nghĩ như vậy, thậm chí anh còn muốn cưới từ 1-2 năm trước.

"Bây giờ là quá đẹp để chúng mình cưới rồi. Nhà thì có nhà của bố mẹ anh, tổng lương hai đứa là 40 triệu đồng/tháng. Mình cũng có nhu cầu gì nhiều đâu, như vậy là quá ổn rồi, em còn đắn đo gì nữa?", Long nói như vậy nhưng tôi lại chẳng thể đồng tình nổi.

Mỗi lần nhắc đến chuyện tiến xa hơn, chúng tôi lại bất đồng quan điểm rồi dẫn đến cãi vã, giận dỗi nhau. Yêu thì vẫn yêu nhưng đối với việc cưới xin, tôi thấy bây giờ thực sự chưa phải lúc.

Chưa có nhà riêng thì cưới kiểu gì? (Ảnh minh hoạ: TD).

Theo quan điểm của Long, vợ chồng có thu nhập 40 triệu đồng/tháng, sống tại Hà Nội là khá ổn. Nhà anh ở thành phố cũng rộng rãi, nhiều tầng, sống chung với bố mẹ và vợ chồng anh trai anh không vấn đề gì, đỡ được tiền thuê nhà. Sau này khi sinh con, chúng tôi sẽ có người nhà anh chăm sóc, đỡ đần.

Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, 40 triệu đồng chẳng có gì quá lớn lao, nhất là với cuộc sống ở Thủ đô đắt đỏ. Hơn nữa, tôi đặc biệt quan trọng chuyện nhà cửa. Long cứ nói sống ở nhà bố mẹ anh, xin nhắc lại đó là nhà của bố mẹ anh chứ đâu phải của chúng tôi.

Nghe đỡ tiền thuê nhà rồi có người sau này chăm con hộ có vẻ như "tiện cả đôi đường". Nhưng thực tế đâu đơn giản như vậy.

Nói thật, chẳng con dâu nào thích sống chung với mẹ chồng. Dù mẹ chồng có là người hiện đại, dễ tính như thế nào đi chăng nữa, chuyện va chạm là không thể tránh khỏi. Mối quan hệ này xưa nay vốn nhạy cảm. 10 gia đình thì có đến 7-8 gia đình, mẹ chồng - nàng dâu không ưa nhau.

Đó là chưa kể trong nhà còn có thêm vợ chồng anh trai. Tôi đảm bảo kiểu gì cũng có chuyện so sánh giữa con dâu cả và con dâu thứ. Con dâu nào chăm làm việc nhà hơn, ăn nói khéo léo hơn, biết nịnh bố mẹ chồng hơn, đưa tiền chi tiêu nhiều hơn...

Tự dưng tôi cứ phải làm khó bản thân, đặt mình vào tình huống lúc nào cũng ở trên bàn cân để làm gì? Việc luôn tị nạnh, nhìn sắc mặt nhau để sống thực sự rất mệt mỏi.

Người ta có câu "Xa thơm gần thối", cứ ở riêng ra rồi thỉnh thoảng gặp nhau, có khi tôi và nhà chồng lại thấy vui vẻ, quý mến. Chứ sống chung kiểu gì cũng có vấn đề, nhiều khi vì những chuyện bên lề mà vợ chồng tôi ly hôn sớm cũng nên.

Còn nếu như chúng tôi đi thuê nhà thì lại mệt mỏi theo cách khác. Tôi tính sơ sơ thế này: Muốn thuê một căn chung cư ổn ở Hà Nội với một phòng ngủ tách biệt, nằm không xa trung tâm thành phố để tiện đi làm thì không thể bỏ ra dưới 10 triệu đồng/tháng được. Đó là còn chưa tính tiền điện, nước, phí dịch vụ... và ăn uống, sinh hoạt của hai vợ chồng.

Thử hỏi, chúng tôi mỗi tháng còn để lại được bao nhiêu? Rồi bao giờ mới mua được nhà? Chẳng nhẽ suốt ngày đi ở thuê? Sinh con nữa thì sao?

Bao nhiêu vấn đề bủa vây khiến tôi không thể nào đồng ý chuyện cưới xin được. Long nói tôi suy nghĩ quá nhiều, làm quá vấn đề. Anh trách tôi ích kỷ, chẳng qua sợ phải "hầu" nhà chồng nên cứ viện lý do.

Có thể nghe chuyện của tôi, nhiều người sẽ chê tôi "thực dụng". Nhưng thực ra là tôi đang "thực tế" đấy chứ. Tôi nghĩ ở thời buổi này, không phải cứ yêu nhau lâu năm hay đến tuổi là phải tiến đến bước tổ chức đám cưới.

Cần phải tính toán xem cuộc sống hôn nhân có ổn không chứ? Cưới nhau về xong suốt ngày đau đầu chuyện tiền bạc, con cái rồi quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em dâu... thì liệu có hạnh phúc được không? Có phải thà cứ hẹn hò như hiện tại sẽ vui hơn không?

Nói chung đối với tôi, yêu thế nào thì yêu, bạn trai chưa có nhà riêng thì chưa cưới được.

Đứng trên góc độ thực tế, mọi người thấy quan điểm của tôi có gì sai không? Trong trường hợp như của tôi, có cách nào để "đẹp cả đôi đường" không?