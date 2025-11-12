Bất ngờ bỏ việc lương 30 triệu đồng, vợ tôi khởi nghiệp với... hai cái que

Tôi 35 tuổi, hiện sống ở Hạ Long, lấy vợ được 7 năm và có hai bé gái. Vợ chồng tôi đều làm trong ngành du lịch, tổng thu nhập mỗi tháng rơi vào khoảng 50 triệu đồng. Với mức sống ở quê tôi, số tiền đó coi như tạm ổn, đủ để cả gia đình sinh hoạt thoải mái và để dành tiết kiệm.

Ngoài công việc chính, vợ tôi có nghề tay trái là bán hàng qua mạng. Cô ấy không bán cố định thứ gì. Hứng lên là bán, thấy cái gì thiên hạ đổ xô đi mua là cô ấy nhập về, quần áo, giày dép, túi xách, đồ ăn rồi mỹ phẩm, đồ chơi...

Nhà tôi chưa từng phản đối vợ buôn bán. Bố mẹ tôi giúp cô ấy đóng hàng mỗi khi đông khách. Còn tôi giúp vợ giao hàng, chưa bao giờ phàn nàn gì.

Đợt Trung thu vừa rồi, vợ tôi phát hiện dân mạng rất thích đèn lồng thủ công làm từ dây kẽm nhung. Sau đó, cô ấy làm thêm mấy thứ phụ kiện đan len nhỏ như kẹp tóc, túi đeo, mũ trẻ em hình trái cây... để tặng kèm khách.

Vợ tôi khéo tay nên đan móc những thứ này rất nhanh. Một buổi tối rảnh rỗi, cô ấy có thể làm xong cả chục món đồ xinh xắn. Con gái tôi toàn dùng đồ mẹ đan, ai cũng khen cô ấy có gu thẩm mỹ tốt.

Vợ tôi bỏ việc ổn định để chạy theo đam mê phù phiếm (Ảnh minh hoạ: Sina).

Hết đợt Trung thu, tôi ngạc nhiên vì vợ bán đắt hàng vô cùng. Riêng đống đèn lồng hình con sứa hay bạch tuộc, cô ấy làm mấy trăm cái đều bán hết veo.

Vợ còn khoe với tôi là có nhiều người liên hệ hợp tác, đặt đơn sỉ số lượng lớn những món đồ thủ công do cô ấy tự làm. Tôi hỏi lời lãi ra sao, vợ bảo trừ chi phí nguyên liệu, tháng 9 vừa rồi, vợ bỏ túi hơn 60 triệu đồng.

Tôi choáng váng khi xem sổ sách của vợ. Không thể ngờ, mấy món đồ chơi linh tinh như cái đèn lồng với kẹp tóc, lại có thể đem về số tiền nhiều hơn cả lương vợ chồng tôi gộp lại.

Sau mùa Trung thu lãi đậm, vợ nảy ra ý định sẽ mở hẳn tiệm bán đồ phụ kiện riêng. Tôi nhiệt liệt ủng hộ vợ, bảo cô ấy thích gì, tôi cũng chiều.

Tưởng vợ nói chơi thế thôi vì mấy thứ đan len đâu có ai mua quanh năm. Ấy vậy mà vợ tôi mạnh tay làm thật, đùng cái vợ bảo nghỉ việc rồi sắm luôn mấy bộ đồ nghề chuyên đan móc, dập nọ, khâu kia đem về chất đầy phòng ngủ.

Nhìn tờ quyết định nghỉ việc và mớ đồ nghề của vợ cùng đặt trên bàn, tôi cáu quá nên cãi nhau một trận. Đang thời buổi khó khăn, đầy người thất nghiệp ngoài kia, vợ tôi lại bỏ công việc ổn định để "khởi nghiệp" với đống đèn hoa vớ vẩn.

Bố mẹ tôi cũng sốc. Họ khuyên vợ tôi đi rút lại đơn nghỉ, coi đan móc là nghề tay trái, chứ không thể lấy đó làm việc kiếm cơm chính được.

Vụ "khởi nghiệp" của vợ tôi có quá nhiều rủi ro. Lượng khách hàng không ổn định, sở thích của họ lại thay đổi không thể đoán trước. Tôi biết rõ mấy cái xu hướng trên mạng, cứ cái gì "hot" là thiên hạ đổ xô vào một thời gian, sau đó lại chìm.

Vợ tôi bán hàng kiểu đó thì rất khó, làm sao chạy theo nhu cầu thiên hạ khi họ thay đổi liên tục như vậy được? Nhỡ đan cả đống xong chẳng ai mua nữa, không có tiền thì sống kiểu gì? Về già lấy đâu lương hưu, ai đóng bảo hiểm cho?

Tôi nhờ cả bố mẹ vợ khuyên can nhưng cô ấy bỏ ngoài tai hết. Bao năm qua, vợ tôi chăm lo, vun vén mọi việc rất giỏi nên chẳng ai chê trách gì. Nhưng nghỉ việc để đi đan len là một chuyện rất hàm hồ.

Điều khiến tôi bực nhất là vợ chẳng hề bàn bạc trước câu nào. Mọi thứ cô ấy đều tự ý quyết định, quá bốc đồng và thiếu suy nghĩ. Cô ấy bao biện rằng, làm văn phòng mãi cũng chán, đan móc là sở thích từ bé nên cô ấy có thể làm ra tiền được.

Chúng tôi còn hai đứa con, làm sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như vậy? Nhìn những món đồ vớ vẩn vợ bày khắp nơi, trước đây khen bao nhiêu thì giờ tôi chỉ muốn ném hết vào xe rác.

Sau nhiều lần cố gắng khuyên vợ không được, tôi đã ra "tối hậu thư" cho cô ấy. Một là quay lại tiếp tục công việc cũ, tôi sẽ hỗ trợ trao đổi với sếp của vợ vì có quen biết. Hai là chúng tôi ly thân, vợ thích thì tự khởi nghiệp một mình, thất bại cũng không ai cứu giúp.

Tôi làm vậy liệu có quá vô tình không? Tôi chẳng muốn ép buộc vợ nhưng tự dưng cô ấy gây sóng gió khiến gia đình vô cùng xào xáo.

Bạch Dương