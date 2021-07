Ngại "yêu" vì không chịu nổi mùi... mồ hôi

Nắng nóng không chỉ khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày khó khăn mà ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng trở thành nỗi ám ảnh.

Nhiều cặp vợ chồng còn chủ động "xa lánh" nhau vào mùa hè bởi không chịu nổi mùi mồ hôi của đối phương.

Ảnh minh họa.

Không ít ông chồng bị vợ "cấm vận" quan hệ, thậm chí là động chạm gần gũi bình thường cũng không được vì thời tiết quá nóng khi vào hè. Các chuyên gia tâm lý cho rằng, rất nhiều cặp vợ chồng cứ vào đến mùa nóng là họ tách ra ngủ riêng, một phần vì ngại chạm vào nhau do mồ hôi, một lý do khác về mùa hè "làm chuyện ấy" rất dễ mất sức nên không có cảm xúc, dần hình thành tâm lý ngại "yêu". Do đó, các cặp đôi phải tìm được tiếng nói chung và khắc phục những khó khăn về tâm lý để "mùa nào cũng yêu" được.

Chị Hoàng Thị Ngân Anh (Hà Nội) chia sẻ, chồng chị là người to béo và ra nhiều mồ hôi. Mùa đông mà hơi vận động một chút cũng ra mồ hôi, còn mùa hè thì dù bật quạt với điều hòa thì mồ hôi vẫn nhễ nhại. Chính vì vậy, vào mùa hè chị thường "ngại yêu" vì sợ mồ hôi của chồng.

Quan hệ tình dục là một hình thức vận động của các cơ, cũng đốt cháy một lượng lớn calo trong cơ thể nên việc ra mồ hôi là điều tất yếu. Quan hệ tình dục trong điều kiện thời tiết nóng, sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ nhanh hơn, đồng nghĩa với việc tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn, ra mồ hôi cũng nhiều hơn.

Đây đều là những hiện tượng sinh lý rất bình thường. Khi thời tiết nóng thì sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ càng nhanh hơn, sự tiêu hao năng lượng sẽ lớn hơn và tình trạng ra mồ hôi khi quan hệ tình dục sẽ thường gặp hơn, thậm chí có thể ra mồ khá nhiều. Có nhiều người ngại "yêu" khi bị ra mồ hôi nhiều.

Theo các chuyên gia tình dục học, tình trạng tiết mồ hôi quá mức là một trong những phiền toái thường gặp trong mùa nóng của nhiều cặp đôi. Ngoài các giải pháp về y học nhằm khắc phục tình trạng tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh, cả nam và nữ có thể áp dụng một số biện pháp đơn giản và an toàn để hạn chế mồ hôi như uống đủ nước trong ngày. Uống nước giúp giữ cho nhiệt độ cơ thể không bị tăng cao đồng thời còn góp phần loại thải độc tố ra bên ngoài.

Khi quan hệ, nên chọn cách yêu nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh những cảm giác căng thẳng về thần kinh có thể khiến mồ hôi tiết ra nhiều hơn. Trước khi quan hệ, có thể tắm nước lạnh bởi nước lạnh không chỉ là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày nắng nóng mà đây còn là giải pháp hữu ích cho những người thường bị đổ nhiều mồ hôi. Cùng với đó, nên dùng xà phòng hoặc sữa tắm diệt khuẩn để tiêu diệt bớt vi khuẩn gây mùi hôi cho cơ thể. Ngoài ra, không nên tắm nước ấm trong mùa hè vì chúng làm gia tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích mồ hôi tiết ra nhiều hơn.

Kiểm soát cân nặng cũng là một trong những biện pháp làm giảm tiết mồ hôi của cơ thể. Do đó, kiểm soát cân nặng không chỉ có ý nghĩa đối với sức khỏe mà còn góp phần hạn chế mồ hôi.

Những người bị ra mồ hôi nhiều khi quan hệ tình dục nên áp dụng một số biện pháp thích hợp như: - Không quan hệ tình dục khi đang mệt mỏi; - Không nên cố gắng kéo dài thời gian "quan hệ"; - Nếu chồng ra mồ hôi quá nhiều thì có thể đổi tư thế hoặc để vợ chủ động hơn; - Giữ cho phòng thoáng mát hoặc bật điều hòa với nhiệt độ thấp khi quan hệ...

Theo Tuệ Giang

Phụ Nữ Việt Nam