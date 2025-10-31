Mới sống chung, mẹ chồng có hành động lạ khiến tôi sợ hãi bỏ về nhà mẹ đẻ

Tôi làm nhân viên văn phòng, còn mẹ chồng đã nghỉ hưu. Chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng ở ngoại thành.

Vì bận rộn, tôi thường đặt mua đồ trên mạng, từ mỹ phẩm, dầu gội đến quần áo, đồ dùng gia đình. Nhưng công ty tôi rất nghiêm ngặt, không cho phép nhân viên nhận đồ trong giờ làm nên tôi phải đặt hàng gửi về nhà.

Cứ vài ngày, nhân viên giao hàng lại ghé nhà. Có lần, tôi đặt mua một lọ kem dưỡng da đắt tiền. Khi về đến nhà, tôi thấy hộp giấy đã bị mở, nắp kem vặn lệch và có dấu tay trên bề mặt.

Mẹ chồng tươi cười nói: “Mẹ thấy hộp đẹp quá nên mở ra xem thử. Kem thơm nhỉ, mẹ thử tí ở tay thôi”. Tôi chỉ biết cười méo xệch. Nghĩ mẹ tò mò chứ không cố ý, tôi bỏ qua.

Nhưng rồi chuyện đó không dừng lại. Hễ thấy người giao hàng, mẹ chồng tôi lại sốt sắng như nhận quà. Bà bóc từng lớp băng dính, ngắm nghía, bình phẩm.

Tôi mới lấy chồng được một thời gian ngắn nhưng đã phải bỏ về nhà ngoại chỉ vì cách hành xử của mẹ chồng (Ảnh minh họa: Sina).

Khi bà bảo “đồ trên mạng hay lừa lắm, phải kiểm tra cho chắc”, khi thì “để mẹ xem thử có hợp không rồi mẹ đặt mua sau”. Nhưng sau mỗi lần xem thử của bà, món đồ lại chẳng còn nguyên vẹn.

Tôi nhớ có lần tôi đặt một chiếc váy liền, màu be nhẹ nhàng, định mặc đi dự sinh nhật bạn thân. Hôm hàng giao, tôi đang ở cơ quan, mẹ chồng gọi điện hỏi: “Con đặt váy à? Mẹ mở ra rồi, đẹp lắm. Mẹ mặc thử vừa khít luôn, chắc con cũng vừa. Nhưng mẹ thấy màu này hợp người lớn tuổi hơn”.

Tôi nghẹn họng không nói nên lời, đành tặng lại cho mẹ chồng chiếc váy. Chuyện bóc hàng của mẹ chồng dần trở thành nỗi ám ảnh. Không chỉ mỹ phẩm, váy áo, mà ngay cả những món đồ riêng tư, bà cũng không ngại.

Một lần, tôi đặt mua bộ đồ lót trong chương trình giảm giá. Hàng về, bà lại mở ra xem rồi cười nói: “Ai lại mặc kiểu này cơ chứ”. Tôi đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Nhưng bà vẫn vô tư như không có gì.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý. Tôi nói với bà rằng, mẹ cứ để con tự bóc vì đó là đồ cá nhân. Mẹ chỉ cần nhận hàng hộ thôi. Mẹ chồng gật đầu nhưng vài hôm sau, mọi thứ lại y như cũ.

Có lần, tôi định dằn mặt bằng cách đặt mua một chiếc máy rửa mặt, yêu cầu dán kín băng keo. Vậy mà khi tôi về, hộp vẫn bị mở, máy đã ướt nước.

Tôi kể chuyện này với chồng, mong anh hiểu và góp ý giúp. Nhưng anh lại cười xòa: “Mẹ già rồi, chỉ tò mò thôi. Em đừng để ý mấy chuyện nhỏ”.

Có lẽ với anh, việc đó không nghiêm trọng. Nhưng với tôi, đó là cảm giác riêng tư bị xâm phạm. Đồ của tôi, dù chỉ là lọ kem hay chiếc áo, đều mang chút niềm vui nhỏ bé. Vậy mà niềm vui ấy cứ bị mẹ chồng mở ra trước khi tôi kịp chạm tới.

Điều khiến tôi bối rối hơn là mẹ chồng không hề biết rằng, hành động của bà là sai. Bà còn cho rằng, mình đang chăm con dâu, kiểm tra xem hàng có tốt không, có bị lừa không. Bà khoe với hàng xóm: “Con dâu tôi hay mua hàng trên mạng, tôi toàn xem giúp, nhiều món dở lắm, may mà tôi tinh mắt”.

Có người bảo tôi “chuyện nhỏ, đừng làm lớn”. Nhưng với người phụ nữ sống cùng mẹ chồng, chuyện nhỏ lặp đi lặp lại cũng đủ khiến lòng bực bội.

Chồng tôi một mực cho rằng, tôi quá khó tính, khắt khe với mẹ. Chỉ bởi hành động của mẹ chồng mà tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt.

Đã hơn một tuần nay, tôi bỏ về nhà ngoại. Chồng tôi cũng mặc kệ, không có ý muốn tôi về, anh cho rằng tôi bất hiếu. Thực sự mẹ chồng tôi cư xử như vậy là bình thường sao?