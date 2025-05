Mẹ đơn thân hãi hùng khi chồng Tây hơn 14 tuổi... ghen với tài xế taxi

Trong tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận chào đón sự tham gia của cặp đôi Lê Thị Mai An (56 tuổi) - Burcsik David Joseph (70 tuổi, ca sĩ người Canada).

Tính đến nay, họ kết hôn được hai năm. Trước khi đến với Mai An, David Joseph từng có hai lần kết hôn. Anh lập gia đình vào năm 20 tuổi, có 3 con trai sau 12 năm chung sống.

Tuy nhiên, vợ đầu của David Joseph không thích ca nhạc, đối lập với anh - người có "máu nghệ sĩ" - nên không cho chồng đi hát. Từ đó, họ xảy ra nhiều mâu thuẫn rồi chia tay.

Sau đó, David Joseph tái hôn với một phụ nữ người Mỹ, có thêm một con trai và được thỏa mãn đam mê về âm nhạc. Tuy nhiên, đến năm 2016, người vợ thứ hai qua đời vì ung thư. Từ đó, anh sống một mình cho đến khi quen Mai An vào năm 2020.

Người phụ nữ Việt cưới chồng Tây sau một sự cố đặc biệt (Video: Vợ chồng son).

Về phần mình, Mai An trước đây làm ở công ty vận tải đường biển nhưng bị "vỡ nợ" vào năm 2010. Sau đó, cô mở quán cà phê nhỏ để nuôi con. Cũng từ năm đó, cô và chồng có mâu thuẫn, bắt đầu ly thân, 6 năm sau mới ly hôn. Trong năm này, Mai An có người bạn làm việc ở nước ngoài, rủ đi du lịch.

Lúc đó, Mai An lên kế hoạch tự học tiếng Anh trực tuyến. Nhờ ứng dụng hẹn hò, cô gặp chồng rồi quen nhau trong hai năm. Song do dịch bệnh, họ chỉ có thể gặp nhau khi Việt Nam mở cửa cho khách du lịch.

Mai An không công khai mối quan hệ với người đàn ông nước ngoài, chỉ có mẹ và con gái của cô biết chuyện này. Cô lo rằng, nếu chuyện tình cảm không thành công, hàng xóm ở quê có thể dị nghị. Do vậy, cô không đặt nặng vấn đề tìm hiểu David, sẵn sàng làm bạn nếu chuyện tình cảm không thành.

Tuy nhiên, David Joseph cho biết, anh chỉ cần một nụ hôn, một cái ôm là biết rằng Mai An sẽ trở thành vợ của mình. Trong suốt hai năm tìm hiểu, họ đều gọi điện hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Do vậy khi lần đầu gặp tại sân bay, David Joseph đã biết nhiều thông tin về Mai An.

Lấy chồng Tây nhưng nói không sõi, vợ Việt đổ lỗi cho phần mềm dịch thuật (Video: Vợ chồng son).

Sau lần gặp nhau đầu và khi trở về nước, David Joseph gửi thư mời Mai An sang để gặp gỡ gia đình anh. Nhưng nhà gái chưa từng du lịch nước ngoài và không đủ điều kiện nên không thể đi.

Hai tháng sau, nhà trai tiếp tục quay lại Việt Nam để gọi điện đến đại sứ quán, hỗ trợ bạn gái chứng minh về mối quan hệ tình cảm. Song David khá nóng tính, cãi nhau với đầu dây bên kia điện thoại.

Sau đó, David quay sang hỏi bạn gái có yêu mình thật hay không để tiến tới hôn nhân. Mai An thấy rằng ở độ tuổi này, cô vẫn có người đàn ông ngoại quốc muốn cưới nên đồng ý.

Dẫu vậy nhiều lần, Mai An muốn chia tay vì sự nóng tính, hay ghen của David. Chẳng hạn, David từng ghen với tài xế taxi vì Mai An không chịu phiên dịch và nói nhiều với tài xế. Sau mỗi lần như vậy, David đều biết sai và xin lỗi bạn gái người Việt.

Ngược lại, Mai An chia sẻ: "Mình biết rõ là mình sai nhưng cứ cãi là đúng. Em đổ hết cho phần mềm phiên dịch, tại phần mềm dịch sai chứ em đâu nói vậy".

Mai An đã kết hôn với David Joseph được hai năm (Ảnh: Chụp màn hình).

David kể, ngay cả khi vợ tức giận, cô vẫn là người đẹp nhất. Anh chỉ muốn vợ bộc lộ hết cảm xúc để có thể cùng nói chuyện.

Trước khi kết hôn, David Joseph là người khá nóng tính nhưng đến nay, anh thay đổi được 70%. Ngoài sự nóng tính, Mai An kể, chồng chỉ có tật xấu là ghen tuông và hay thức muộn nhưng đều đã thay đổi tốt hơn.