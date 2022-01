Không dành "lần đầu tiên" cho chồng, phụ nữ có cảm thấy tội lỗi?

Dân trí Hãy lắng nghe lời thật lòng từ 3 cô gái trải qua lần "yêu" đầu tiên không phải với người sau này họ lấy làm chồng.

Ảnh minh họa: Sohu.

Với cuộc sống xã hội bây giờ, đặt vấn đề phải giữ gìn trinh tiết cho đến tận đêm tân hôn có khi đã trở thành chuyện nực cười. Nhiều người cho rằng điều đó không cần thiết, quan hệ tình dục là lựa chọn của người trưởng thành, không liên quan đến việc họ có giấy kết hôn hay chưa.

Xã hội càng văn minh, cởi mở hơn với vấn đề tình dục, điều đó càng mang tới những lợi ích nhất định trong việc xóa bỏ định kiến, danh tiết của một cô gái cũng không còn bị đánh giá oan uổng chỉ qua cái màng trinh.

Ngoại trừ những trường hợp không gìn giữ được "cái ngàn vàng" đến tận đêm tân hôn vì lý do tai nạn thời thơ ấu, cũng còn những lý do như yêu và trao thân cho một người khác trước khi gặp chồng, bị cưỡng đoạt, không ngoại trừ cả lý do bản thân người phụ nữ đó là người sống buông thả, bừa bãi, thích phiêu lưu tình ái...

Vậy phụ nữ nói chung có cảm thấy tội lỗi khi không dành lại "lần đầu tiên" đầy quý giá cho chồng hay không? Dưới đây là lời nói thật của 3 người phụ nữ:

Hoàng Xuân (nhân viên văn phòng): "Không có gì phải hối tiếc, đấy đâu phải chuyện to tát"

"Tôi không nghĩ mình có gì phải hối hận cả, đấy có phải vấn đề gì lớn đâu. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Có ai thật sự quan tâm đến "lần đầu tiên" không?

Dù sao thì, tôi cũng đã nói với chồng lâu rồi, rằng nếu anh thấy bận tâm, thì mình sẽ không cưới. Tôi còn mong anh ấy đừng có lấy mình, nhưng anh ấy lại luôn phụ thuộc vào tôi, tôi nghĩ anh ấy chẳng lấy được ai tốt hơn. Tôi không quan tâm chuyện này đâu, nếu một người đàn ông không muốn kết hôn vì lý do đó, thì tốt nhất là bạn cũng đừng lấy anh ấy kẻo lại đau khổ về sau".

Lý Linh (kỹ sư): "Thật sự hối hận và thấy có lỗi với chồng"

"Tôi đã rất đau khổ, và cảm thấy có lỗi với chồng. Đối với tôi, quan hệ tình dục trước hôn nhân, dành đời con gái cho người đàn ông không xứng đáng, không phải người mình sẽ lấy làm chồng, thực sự là một điều vô cùng đáng tiếc.

Tôi đã gặp phải một kẻ cặn bã. Anh ta nói muốn cưới tôi nhưng cuối cùng lại có người khác. Tôi đã hy sinh rất nhiều, hy sinh cả bản thân mình, nhưng chẳng nhận được gì cả, một tấm chân tình cũng không.

Chồng tôi bây giờ đối với vợ rất tốt. Anh ấy không ghét tôi vì đã thất tiết trước khi lấy chồng. Anh vẫn luôn yêu tôi, nhưng điều đó càng làm tôi cảm thấy có lỗi. Lẽ ra anh ấy phải là người nhận được lần đầu tiên quý giá đó, nếu như tôi tỉnh táo hơn trong tình yêu và có ý thức giữ gìn...".

Khả Hân: "Hối hận lúc đầu, buông bỏ về sau"

"Mình từng hối hận vì đã gặp một người đàn ông rất thích mình, nhưng cuối cùng hai người lại không đến được với nhau vì anh ấy là người nguyên tắc, và coi trọng trinh tiết. Anh ấy cảm thấy quá khứ của mình là điều không thể chấp nhận được.

Thực ra, mình có thể hiểu được. Anh ấy cũng chưa từng có lần đầu, và việc một người đàn ông chưa từng trải nghiệm mong muốn có "lần đầu" với người con gái ngây thơ cũng là điều bình thường thôi. Mình không trách cứ gì cả, đó là do quan niệm mỗi người.

Bản thân mình khi đó đã rất hối hận trong lòng, tự trách cứ bản thân hồi đó thiếu hiểu biết quá, giá như mình không làm chuyện đó khi vừa mới lớn... Nhưng nói thật, sau này mình thấy nhẹ nhõm hơn, không phải vì nghĩ chuyện đó không quan trọng mà vì sự đã rồi, đâu thể thay đổi được"...

Trên đây là một số cách nhìn gắn với một quãng đời của mỗi người con gái, còn bạn, bạn nghĩ sao về chuyện "gìn giữ lần đầu tiên quý giá cho chồng"? Điều đó có quan trọng không? Bạn sẽ gìn giữ, hay cho rằng tình dục là lựa chọn tự do của mỗi người khi đã đến tuổi trưởng thành bất kể họ chọn kết hôn ở lứa tuổi nào?

Rất cảm ơn nếu quan điểm của bạn được chia sẻ trong phần bình luận bên dưới bài viết.

Huyền Anh