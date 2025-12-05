Hình ảnh cô gái lạ trên mạng tiết lộ sự thật về bạn trai yêu 2 năm

Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Hai năm đủ để quen với việc có ai đó luôn nhắn tin hỏi han, đủ để nắm tay nhau qua bao buổi chiều mưa, đủ để tôi tin rằng, mình đã tìm được một người dựa vào khi hạnh phúc hay buồn đau, dù chúng tôi yêu xa.

Nhưng rồi cuối cùng, tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật không thể chấp nhận nổi: Hóa ra, chính tôi mới là người thứ 3 xen vào chuyện tình của họ.

Tôi không dám tin mình chính là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của anh và người con gái khác (Ảnh minh họa: pexels)

Tôi quen anh trong một lần đi công tác ở Đà Nẵng. Khi đó, anh là người được công ty đối tác cử đến hỗ trợ dự án. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là sự chín chắn, trầm ổn. Anh lịch sự, quan tâm đúng mực và có cách nói chuyện khiến người khác có được cảm giác an toàn.

Dự án kết thúc nhưng những cuộc trò chuyện của chúng tôi không dừng lại. Rồi anh ngỏ lời yêu. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như một dòng chảy mà tôi nghĩ rằng, số phận đã an bài.

Suốt 2 năm yêu nhau, anh luôn dịu dàng, tinh tế và lúc nào cũng gọi tôi là "cô công chúa bé nhỏ của anh". Anh nhớ ngày sinh nhật tôi, ngày kỷ niệm yêu nhau, nhớ cả những điều nhỏ nhặt như tôi thích uống trà đào ít đá, thích hoa lá hay sợ tiếng sấm, sét.

Nhưng bên cạnh những điều đẹp đẽ ấy, vẫn luôn có một khoảng tối mà tôi cố tình bỏ qua. Đó là việc anh chưa từng đưa tôi về gặp gia đình, chưa một lần giới thiệu tôi với bạn bè thân và tuyệt đối, không bao giờ đăng hình chúng tôi lên mạng xã hội.

Khi tôi hỏi lý do, anh chỉ nói: “Anh thích sự riêng tư. Đời sống cá nhân không nên phô bày”. Nghe vậy, tôi mỉm cười đồng tình vì nghĩ rằng, một người hướng nội, chín chắn như anh, phải khi nào 2 đứa gần kết hôn, anh mới công khai với cả thế giới. Tôi tin anh. Tin một cách ngây thơ như vậy đó!

Cho đến một buổi tối bình thường như bao tối khác, khi tôi đang nằm lướt Facebook trước giờ ngủ, bỗng ứng dụng gợi ý một tài khoản “người bạn có thể biết”. Đó là hình ảnh một cô gái có ngoại hình xinh xắn và điều khiến tôi chú ý là cô ấy có bạn chung với anh. Ban đầu tôi chỉ tò mò xem cô ấy là ai nhưng càng kéo xuống, tim tôi như thắt lại.

Trang cá nhân của cô ấy ngập tràn hình ảnh cô và anh bên nhau: cùng đi biển, đi leo núi, tổ chức sinh nhật… Những nụ cười trọn vẹn, những cái ôm thân mật, những ánh mắt yêu thương,... những thứ mà tôi từng nghĩ mình độc quyền, hóa ra chỉ là một phần nhỏ của đời anh.

Dưới mỗi tấm ảnh, cô ấy đều viết những dòng chữ chan chứa tình cảm, thậm chí có những bình luận của gia đình, bạn bè 2 bên vào chúc mừng. Lúc đó, tôi mới biết, đây không phải một mối quan hệ thoáng qua.

Tôi dường như thức suốt đêm để xem Facebook cô gái ấy. Những bức ảnh, thông tin cho thấy, mối quan hệ đó đã kéo dài suốt 5 năm. Vậy là họ đã yêu nhau được 5 năm, trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì đúng hôm sau, cô ấy đăng story ảnh chụp màn hình tin nhắn anh nói những lời ngọt ngào dành cho mình. Đấy cũng là những câu tôi từng được nghe từ anh, với cùng một giọng điệu, cùng một cách quan tâm như thể, tôi và cô ấy chỉ là 2 nhân vật khác nhau trong một kịch bản đã được anh viết sẵn.

Tôi chết lặng. Tôi muốn bật khóc nhưng nước mắt không kịp rơi. Tôi thấy tim mình vỡ ra từng mảnh, không phải vì bị phản bội, mà bởi cảm giác mình trở thành kẻ chen vào tình yêu của người khác.

Tối đó, tôi gọi cho anh nhưng không đủ can đảm nói ra. Anh hỏi: “Sao giọng em trầm vậy?”, tôi chỉ đáp: “Em hơi mệt”. Anh dặn tôi ngủ sớm, hứa “cuối tuần anh sẽ bay ra đưa em đi ăn món em thích”. Nghe những lời quan tâm ấy, tôi thấy lòng mình đau đến mức nghẹn lại. Tôi đã từng hạnh phúc vì những câu nói này. Vậy mà giờ đây, mỗi câu chữ đều như một nhát dao cứa vào tim tôi.

Những ngày sau đó, tôi âm thầm thu thập những bằng chứng trên Facebook người yêu anh. Càng xem, tôi càng hiểu rằng, mối quan hệ giữa anh và cô ấy không chỉ là quen biết lâu năm. Họ đã đi qua gần như tất cả những cột mốc quan trọng của cuộc đời nhau. Mắt tôi dừng lại ở bức ảnh 2 gia đình ngồi chung trong một buổi tiệc nhỏ, cô ấy ghi caption: “Gia đình anh, gia đình em, gia đình chúng ta!”.

Rõ ràng họ đã tính đến chuyện kết hôn. Còn tôi thì sao? Hai năm qua, tôi là gì?

Giờ đây, khi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nhìn những cặp đôi xung quanh hạnh phúc, tôi bất giác bật khóc. Khóc không hẳn vì tôi yếu đuối mà bởi cảm giác bị lừa dối, xúc phạm. Tôi cảm thấy bản thân đáng thương nhưng tệ hơn cả: tôi cũng thấy mình thật đáng trách. Tôi đã vô tình bước vào cuộc đời người khác, làm tổn thương một người con gái không hề biết đến sự tồn tại của mình.

Tôi chưa nói chuyện với anh nhưng có lẽ sớm thôi, tôi phải đối mặt với tất cả. Tôi không muốn bản thân mình trở thành kẻ phá hoại mối quan hệ của người khác. Tôi càng không muốn yêu một người có thể cùng lúc đối xử ngọt ngào với 2 người phụ nữ như nhau.

Tôi viết những dòng tâm sự này để trút đi những đớn đau, buồn tủi trong lòng. Tôi tin rằng, mình phải rời khỏi cuộc tình này một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tôi xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn và cô gái kia cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều xứng đáng được yêu thương, che chở hơn là bị kéo vào cuộc chơi đầy dối trá này.

Mong rằng ngày nào đó, tôi sẽ đủ mạnh mẽ để khép lại vết thương lòng và bước tiếp với sự bình yên mà tôi đã bỏ quên quá lâu.

Minh Nhi