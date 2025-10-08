Bạn trai không hề "động chạm", tôi vỡ mộng sau nửa năm nằm chung giường

Tôi 23 tuổi, hoàn toàn ý thức được lợi hại của việc sống thử trước hôn nhân. Lúc dọn về với nhau, tôi bắt người yêu ký vào một tờ cam kết: Không phát sinh quan hệ trước khi kết hôn. Về điểm này, tôi có niềm tin vào ý chí vững vàng của tôi và sự nghiêm túc có thừa của người yêu.

Tôi cũng tính trước cả rồi. Hai đứa đều xác định cưới, bố mẹ hai bên ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Tính cách người yêu tôi chân thành, thật thà. Anh nghe lời tôi đến mức mọi người trêu anh bị tôi "bắt vía". Ghê gớm ở đâu không biết, chứ ở cạnh tôi thì anh vô cùng ngoan.

Quá trình ở chung nửa năm, kể ra cũng có vài điểm gọi là chưa hoàn hảo nhưng không lớn. Duy nhất chỉ có vấn đề này khiến tôi quan ngại. Nói ra thì tế nhị nhưng càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không bình thường.

Suốt nửa năm sống chung nhà, người yêu tôi không một lần nào tỏ thái độ muốn "tiến xa hơn" với tôi. Tất nhiên phải nói rõ, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra. Chính tôi còn bắt anh cam kết không được đụng vào tôi, tôi muốn giữ đến khi làm đám cưới.

Tôi vô cùng lo lắng khi bạn trai không muốn động vào mình (Ảnh minh hoạ: iStock).

Nhưng khi thấy anh tôn trọng thỏa thuận này một cách quá tuyệt đối và dễ dàng, tôi lại thấy có gì đó sai sai. Một người đàn ông bình thường ở cạnh bạn gái chẳng lẽ có thể giữ mình nghiêm túc vậy ư?

Một lần, tôi không nhịn được mà thắc mắc:

- Anh thực sự không có ý làm gì em sao?

- Làm gì là làm gì?

- Gần gũi với cô gái mà yêu anh chẳng hạn.

Tôi cười phá lên, nháy mắt đầy ẩn ý. Thế mà anh ấy vẫn thản nhiên trả lời: "Anh tôn trọng em, em muốn thế còn gì?".

Đúng vậy, tôi gật gù đồng ý. Trong lòng tôi vừa ngưỡng mộ, vừa có chút không cam tâm. Tôi cảm thấy hoang mang, dấu hỏi chấm to tướng trong đầu. Xét về góc độ tâm sinh lý, người đàn ông vượt qua cám dỗ quá dễ dàng như thế có được coi là bình thường không?

Liên kết toàn bộ quá trình từ lúc yêu đến khi sống cùng nhau, tôi lại càng lo lắng. Anh chưa từng có ý định tiến xa hơn nụ hôn một lần nào trong suốt mấy năm yêu. Không cố tình động chạm, không cảm xúc cao trào, không bao giờ có dấu hiệu phải kiềm chế gì hết.

Có ai như tôi không, được tôn trọng mà lại thấy không yên trong lòng, vô cùng khó hiểu. Nghĩ một hồi, tôi đề xuất ý định dọn ra chỗ khác, tạm thời cho mỗi đứa có một khoảng không gian riêng, để giữ cảm xúc mới mẻ cho đến ngày cưới.

Anh lo lắng hỏi có phải anh gây cho tôi khó chịu gì trong quá trình sống chung hay không? Nhưng tôi chỉ biết im lặng, chẳng biết nói lý do làm sao. Chẳng lẽ, tôi lại bảo tại anh không "làm gì" em hết? Trong khi chính tôi yêu cầu anh không được làm gì. Nó mâu thuẫn, mà ngớ ngẩn.

Anh nhìn tôi như nhìn một đứa bất bình thường rồi nói: "Đòi dọn về sống chung, giờ lại đòi tách ra. Em có thấy em trẻ con không?".

Tôi đỏ mặt vì nghĩ ngược lại, tôi đòi tách ra vì lý do "người lớn" đấy. Có khi nào tâm sinh lý của người yêu tôi phát triển không bình thường không? Kiểu không thích phụ nữ, yêu tôi chỉ để che đậy giới tính chẳng hạn...

Tôi vẫn yêu và nể trọng anh. Nhưng vấn đề tế nhị này khiến tôi rất suy nghĩ. Tôi mới 23 tuổi, chưa từng trải, cũng không có nhiều kinh nghiệm về giới tính. Với hiểu biết của tôi, đàn ông sống cạnh người yêu chắc chắn phải phát sinh cảm xúc, nếu không thì rất bất bình thường.

Hai người yêu nhau mà không bị hấp dẫn về giới tính, không bị quyến rũ bởi đối phương thì có gọi là tình yêu không? Người ta sống thử rồi chia tay vì vô vàn lý do không hợp. Còn tôi sống thử và đang đối diện với nhiều cảm giác tiêu cực trong đầu.

Hoặc tôi không được yêu, hoặc bạn trai có vấn đề về giới tính. Chỉ vì bạn trai quá "lạnh" mà tôi bị ám ảnh bởi khái niệm "yêu chay". Tôi không biết nên hỏi thật, người ta có thể yêu nhau bình thường mà không cần tới quan hệ "thân mật" hay không?

Tôi chỉ là cô gái bình thường, muốn có gia đình, được chồng yêu thương và có những đứa con ngoan. Ai có kinh nghiệm về chuyện này cho tôi xin lời khuyên với.