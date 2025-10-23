Bạn trai khoe lương 20 triệu đồng, tôi nói: "Anh kiếm tiền rồi hãy kiếm vợ"

Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm. Cả hai đều ở tỉnh lẻ lên thành phố học tập, lập nghiệp nên dễ đồng cảm với nhau về tinh thần.

Bạn trai tôi có ngoại hình ổn, tính tình hiền lành, cũng rất biết cách chiều chuộng bạn gái. Trong thời gian yêu nhau, anh tỏ ra rất hào phóng. Bất kể là thứ gì, chỉ cần biết tôi thích, dù là vài triệu đồng, anh cũng không tiếc tiền mua tặng.

Tôi chưa từng hỏi bạn trai về thu nhập của anh. Vì đang yêu nhau mà hỏi nhiều về chuyện tiền bạc, tôi sợ anh nghĩ tôi quá chú trọng đồng tiền. Nhưng khi anh ngỏ lời muốn cưới, tôi nghĩ có lẽ nên hỏi rõ về tiềm lực kinh tế của anh.

Khi tôi hỏi thu nhập mỗi tháng của anh được bao nhiêu? Anh cười bảo: “Đủ để nuôi em”. Tôi nửa thật nửa đùa: “Nuôi em tốn kém lắm đấy. Thế cụ thể là lương anh bao nhiêu nào?”. Anh trả lời, nét mặt tự tin: “Hơn 20 triệu đồng một chút, nói chung là đủ để nuôi em mà”.

Nghe câu trả lời của anh, tôi hoàn toàn thất vọng. Anh nghĩ chúng tôi đang sống ở quê nghèo, có sẵn lúa trong bồ, sẵn rau trong vườn, sẵn lợn, sẵn gà đẻ trứng trong chuồng chắc?

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền (Ảnh minh họa: Freepik).

Lương văn phòng của tôi mỗi tháng chỉ hơn 10 triệu đồng, cộng với 20 triệu đồng của anh. Nếu lấy nhau, mỗi tháng chúng tôi phải chi trả tiền nhà, tiện điện nước, tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và đủ thứ khác có khi chỉ vừa đủ. Đó là chưa kể còn khoản chi cho ma chay, hiếu hỷ hoặc chẳng may ốm đau, bệnh tật.

Cưới nhau thì phải sinh con. Có con thì phải lo cho con đủ đầy. Con người ta có sữa uống, con mình không thể nhịn. Con người ta có đồ đẹp, con mình không thể mặc đồ cũ đi xin. Trẻ con ăn uống bây giờ cũng phải đủ chất, không phải chỉ cần no bụng như mình ngày còn nhỏ. Con đến tuổi đi học cũng phải được học trường tốt.

Tôi là phụ nữ, thu nhập có thể không cao, chỉ cần lo cho bản thân để không phụ thuộc chồng. Nhưng phàm là đàn ông, là trụ cột gia đình, anh chắc chắn phải là trụ cột về kinh tế một cách vững vàng để vợ con có cuộc sống đủ đầy, thoải mái. Nếu không làm được như vậy, khoan vội nghĩ tới chuyện kết hôn.

Tôi đã nói hết những điều đó cho bạn trai nghe. Anh ấy trách tôi đòi hỏi quá nhiều với giọng điệu không hiền lành như bình thường: “Mỗi tháng, hai vợ chồng thu nhập 30 triệu đồng mà em cho rằng không đủ sống? Vậy thì những người có thu nhập thấp hơn, họ sống thế nào?

Chẳng phải người ta vợ chồng công nhân vẫn sống tốt, vẫn lo cho con cái học hành đầy đủ đó thôi. Chẳng phải ngay cả anh xe ôm, ngày chạy khách được vài trăm nghìn đồng cũng đủ trang trải cuộc sống đó thôi.

Sau này có con, chẳng qua cũng chỉ là mỗi ngày thêm vài hộp sữa tươi, vài lạng thịt, lạng tôm, tháng mua thêm vài bộ quần áo chứ có phải ngày nào cũng bào ngư, vi cá đâu mà không đủ tiền nuôi?”.

Tôi bảo anh ấy: “Em nghĩ là thay vì muốn kiếm vợ, anh hãy lo kiếm tiền đi đã”. Anh đáp lại: “Anh nghĩ, mình đã nhìn lầm người rồi. Thôi coi như anh xui, em tìm đại gia mà lấy nhé”.

Đó là những điều tôi không muốn nghe. Tôi chờ mong anh nói rằng, anh sẽ cố gắng phấn đấu để có thu nhập cao hơn. Nhưng xem ra, anh đã quá tự tin với mức lương của mình. Ở thành phố đắt đỏ này, ra khỏi đường là tiêu tiền, anh nghĩ 20 triệu đồng/tháng của anh là to ư?

Với thu nhập ấy, sống một mình thì ổn nhưng có gia đình thì không thể ổn. Dù cho bạn trai có muốn chia tay, tôi vẫn giữ vững quan điểm: Đàn ông thu nhập mỗi tháng chỉ loanh quanh 20 triệu đồng thì đừng vội nghĩ đến chuyện lấy vợ, sinh con.

Mấy anh con trai cứ chê phụ nữ thực dụng, ham tiền thực chất là vì anh ta bất tài, vô dụng. Phụ nữ lấy chồng, nếu không dựa vào chồng thì còn dựa vào ai? Mọi người thấy tôi nói có đúng không?