Một lần lỡ miệng kể về người yêu cũ, 4 năm tôi sống trong hôn nhân đọa đày

Tôi từng có một mối tình sâu đậm kéo dài suốt 5 năm, từ năm nhất đại học đến khi ra trường. Tuy không phải là mối tình với những rung động đầu tiên, đó là mối tình vô tư đắm say và nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.

Sau khi tốt nghiệp, bạn gái ra nước ngoài thăm bố mẹ đang sống cùng gia đình anh trai bên đó. Cuộc sống mới có sức hút hơn đã giữ chân cô ấy ở lại. 5 năm yêu nhau kết thúc bằng một bức thư dài 3 trang giấy cô ấy viết bằng tay gửi về. Cô ấy nói yêu tôi nhưng cuộc đời luôn có những lựa chọn khó khăn.

Tôi không trách giận gì em, chỉ có cảm giác nhớ, buồn và nuối tiếc luôn giày vò suốt một thời gian dài sau đó. Một mối tình chia tay khi còn quá đẹp, giống như một bông hoa vừa chớm nở được vẽ lại trong tim, mãi mãi ở hình ảnh đó, không bao giờ tàn.

3 năm sau, tôi gặp Thùy và đem lòng yêu em. Thùy ít hơn tôi 6 tuổi, tính tình dịu dàng, yếu đuối. Cuộc sống của Thùy gặp khá nhiều chuyện buồn.

Bố em ngoại tình và bỏ đi theo người đàn bà khác. Cả cuộc đời mẹ Thùy sống hằn học trong nỗi hận chồng và tất cả đàn ông. Nỗi sợ ấy lây sang cả Thùy, khiến em chưa từng dám yêu đương.

Khi gặp tôi, yêu tôi, Thùy nói: “Em không ngờ tình yêu lại dịu dàng và ấm áp như vậy”. Tôi đã yêu Thùy bằng tất cả sự vững chãi của một người đàn ông trưởng thành muốn che chở. Và tôi cảm nhận, đối với tôi, em ấy cũng hết lòng.

Một buổi tối mùa đông, khi hai đứa ngồi cạnh nhau, Thùy thỏ thẻ: "Em nghe nói trước đây anh có một mối tình, kể cho em nghe về chị ấy được không?”. Tôi nói: “Chuyện cũ rồi, có gì đâu mà kể”.

Thùy hỏi: “Chị ấy có xinh không? Hai người gặp nhau như thế nào? Có kỷ niệm gì vui? Sao hai người lại chia tay nhau thế?”. Những câu hỏi của Thùy như khuấy động trong tôi một vùng kỷ niệm. Nếu em đã thực lòng muốn biết, tôi cũng chẳng giấu làm gì.

Sau khi nghe tôi kể xong, Thùy im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài: “Tiếc nhỉ? Một cuộc tình đẹp như vậy…”. Tôi im lặng không nói gì, chỉ thấy chút dư âm vương vấn trong lòng.

Tôi và Thùy cưới nhau. Một năm sau, con trai nhỏ ra đời. Cuộc sống sau khi kết hôn khác hẳn so với thời còn yêu đương. Hồi chưa có gia đình, tiền kiếm được bao nhiêu cũng đủ. Nhưng giờ có vợ có con, tôi muốn lo cho gia đình tốt nhất có thể. Để làm được điều đó, tôi phải đánh đổi thời gian, công sức.

Tôi vẫn yêu vợ, lo cho vợ nhưng theo cách khác. Không phải lúc nào cũng cận kề, không phải chỉ cần vợ than buồn là ở bên và có mặt bất cứ lúc nào vợ muốn. Tính Thùy vẫn vậy, hay buồn, hay dỗi. Và mỗi lúc như thế, cô ấy lại thường suy diễn linh tinh.

Những câu trách móc kiểu như: "Anh vẫn chưa quên người cũ đâu", " Chắc trong tim anh luôn có một chỗ dành cho chị ấy","Em không xinh, không giàu như chị ấy nên không bao giờ bằng chị ấy đúng không?", "Anh lấy em chẳng qua vì anh đến tuổi lấy vợ rồi"…

Những câu hờn dỗi ấy lúc đầu nghe, tôi chỉ cười, coi như vợ mình thích bóng gió vu vơ. Nhưng rồi tần suất ngày một nhiều thêm, ngày càng nặng nề khiến tôi ngột ngạt.

Thậm chí có lần, hai vợ chồng đang “thân mật”, vợ bỗng nhiên hỏi: “Có bao giờ anh đang “gần gũi” em lại nghĩ đến chị ấy không?". Câu hỏi khiến tôi trôi tuột hết cảm xúc, bực mình rời khỏi giường. Cô ấy khóc: “Em biết ngay mà, chỉ cần nhắc đến chị ấy là anh chẳng còn muốn yêu em nữa”.

Lại có lần, Thùy hỏi: “Nếu một ngày chị ấy trở về, liệu anh có bỏ em mà tìm chị ấy không?”. Tôi chán nản vô cùng, gắt lên: “Em đừng nói những điều luyên thuyên như thế nữa được không?”.

Vốn dĩ, tôi đã chẳng còn nhớ gì về người yêu cũ bởi cuộc sống hiện tại có quá nhiều chuyện phải nghĩ rồi. Tôi yêu Thùy, muốn được sống hạnh phúc cùng em, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.

Nhưng cứ dăm bữa, nửa tháng, bất kể đụng tới chuyện gì dù không liên quan, Thùy lại nhắc về người yêu cũ của tôi như thể đó là lý do duy nhất khiến tôi trở nên như vậy. Nếu tôi có nhớ về bạn gái cũ cũng là do Thùy nhắc đến quá nhiều mà thôi.

Mối tình cũ của tôi giống như “bóng ma” ám ảnh, khiến cô ấy vừa ghen tuông, vừa lo sợ, lúc nào cũng nghĩ đầu óc tôi chưa bao giờ quên hình bóng cũ. Là cô ấy tự nghĩ, tự so sánh, tủi thân rồi buồn bực.

Mà nguyên nhân do đâu? Là do tôi đã quá thật thà. Đúng ra mấy năm trước, khi còn yêu nhau, lúc vợ tôi hỏi về người yêu cũ, tôi không nên kể bất cứ chuyện gì.

Không nên khen xinh, khen thông minh, khen cá tính. Không nên kể rằng, chúng tôi đã có một quãng thời gian tươi đẹp bên nhau và chia tay không hề có oán trách, thù ghét.

Đúng ra, tôi phải nói rằng, người yêu cũ của tôi chẳng có điểm gì tốt và tôi hối hận vì đã dành hết thanh xuân cho người ta để rồi bị bỏ rơi không một chút do dự. Đúng ra, tôi phải nói rằng, tôi hận người yêu cũ và cầu mong không bao giờ còn thấy mặt.

Những chuyện đã kể rồi không thể xóa. Tôi cũng không thể kiểm soát những suy nghĩ của vợ tôi. Tôi chỉ còn biết bực bội, gắt lên hoặc bỏ ra khỏi nhà.

Có thể, vợ tôi bị ám ảnh bởi một người bố ngoại tình bỏ vợ con theo gái. Có thể, cô ấy đã bị mẹ nhồi nhét vào đầu những tư tưởng không nên đặt trọn tin yêu vào đàn ông. Và những thứ đó đã khiến cô ấy không thể “sống bình thường” trong một cuộc hôn nhân vốn dĩ rất bình thường.

Nhưng còn tôi, chẳng lẽ chỉ vì một phút “lỡ mồm” mà cả đời sau này phải sống trong ghen tuông bóng gió vô lý như vậy? Nếu hôn nhân không có tin tưởng, sao còn có thể vui vẻ mà yêu nhau?

Tôi đã nhiều lần trò chuyện với vợ để cô ấy hiểu. Nhưng chỉ được thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi sợ chỉ vì chuyện này, tôi sẽ dần mệt mỏi, chán nản mà buông tay.

Vậy nên rút kinh nghiệm từ bản thân tôi, các bạn tuyệt đối không nên kể về người yêu cũ cho người yêu mới nghe. Đặc biệt là cánh đàn ông càng nên tuyệt đối không. Bởi phụ nữ thù dai, nhớ lâu ghê lắm.

Chỉ cần một lần cô ấy hỏi và bạn không đề phòng mà kể, cả đời sau này bạn khó lòng sống yên...