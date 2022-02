Chuyện tình của những cặp yêu lâu: Lắm ngọt ngào nhưng cũng đầy biến cố

Huyền Trân - Thế Hiển (10 năm yêu - kết hôn đã được một năm)

Huyền Trân và Thế Hiển là cặp đôi nổi tiếng với câu chuyện tình 10 năm trước khi đi đến hôn nhân. Với cá nhân Huyền Trân, những ngày lễ như Valentine, 8/3, 20/10 đều là những ngày mang ý nghĩa nhắc nhớ là nhiều, không quá quan trọng hình thức.

Chuyện tình 10 năm từ thuở cắp sách đến khi trưởng thành của Huyền Trân và Thế Hiển (Ảnh: NVCC).

"Vào những ngày này, hoa rất đắt, socola rất đắt, người người nhà nhà khoe quà, mình có cảm giác bị cuốn theo chứ không thật sự ý nghĩa lắm. Tụi mình thống nhất với nhau vào hôm đó chỉ cần chúc nhau nhẹ nhàng, đi ăn tối cùng nhau ở những quán quen hoặc nếu có tặng quà thì tặng cái gì sử dụng được chứ không tặng hoa hay socola.

Còn những ngày đặc biệt riêng của tụi mình như kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật nhau thì sẽ hoành tráng hơn, thoải mái tặng hoa tặng quà.

Theo mình nghĩ, chắc do tụi mình quen nhau lâu quá đó, chứ năm thứ nhất năm thứ hai anh vẫn phải đi tìm mua hoa và socola tặng mình và lúc đó mình rất vui vì "cũng có với người ta", Huyền Trân kể.

Sau khi thống nhất sẽ không tặng hoa, socola trong Lễ Tình nhân, ngày Valentine với Thế Hiển không còn áp lực. Huyền Trân cho biết, cô cũng thấy rất bình thường khi lướt Facebook thấy mọi người rầm rộ khoe quà. Cô nàng không thấy tủi thân hay ganh tị, vì với cô món quà to nhất trong những ngày này là có Thế Hiển ở bên, chỉ vậy thôi là đủ.

Mùa Valentine khó quên của Huyền Trân và Thế Hiển (Ảnh: NVCC).

Kể về mùa Valentine đáng nhớ nhất trong suốt 10 năm hẹn hò, Trân cười nói: "Có một Valentine rất đáng nhớ với chúng mình là hai đứa đi bán hoa ở công viên Hoàng Văn Thụ.

Đứng mãi chẳng được bó nào, ấy thế mà đến 11 giờ tự nhiên có nhiều khách tới mua liên tục. Mình bán được khoảng 10 bó. Mà bán toàn giá cao, hai đứa mừng lắm.

Tới 17 giờ lại bán được thêm một đợt như vậy nữa, còn tầm 5-7 bó gì đó, tụi mình quyết định về vì quá mệt rồi.

Anh hỏi mình, sau này còn muốn bán nữa không? Mình lắc đầu. Anh cười.

Mãi đến mấy năm sau, gặp lại người bạn Đại học cũ của anh, người đó kể: "Hồi đó tao nhớ mãi, đang ngồi học, thằng Hiển nó gọi: "Ê mày rảnh không chạy ra công viên Hoàng Văn Thụ mua giúp người yêu tao bó hoa, tao gửi tiền lại cho. Làm trưa nắng tao phải xách xe chạy ra mua bó hoa rồi về tới giờ còn trưng trong tủ kính".

Lúc đó mình mới vỡ lẽ, hóa ra chàng trai năm ấy mình "chém đẹp", không ai khác hơn là bạn trai mình.

Sau hôm đó, tiền bán được mình hưởng, chỉ trả mỗi chầu nước mía. Còn anh "gánh còng lưng" trả tiền lại cho đám bạn. Thảo nào lúc nói giá trên trời mà mấy anh trai đó cũng im re lấy tiền ra trả không chê đắt rẻ gì", Huyền Trân cười nhớ lại.

Trang Vũ - Đặng Gia Bách (4 năm yêu - sắp kết hôn)

Trang Vũ và Đặng Gia Bách quen biết nhau từ khi vừa vào cánh cửa Đại học, nhờ tham gia chung một câu lạc bộ trong trường nên Trang và Bách có nhiều cơ hội gặp gỡ, cả hai trở nên thân thiết vì có chung nhiều sở thích. Tính đến nay, Trang và Bách đã quen nhau được 6 năm và có 4 năm hẹn hò hạnh phúc bên nhau.

Trang Vũ cho biết, trong suốt 4 năm yêu đương và tìm hiểu, cặp đôi cũng đã trải qua rất nhiều biến cố và xích mích.

"Tình yêu không chỉ toàn màu hồng và sự lãng mạn. Đến đũa còn có chiếc ngắn chiếc dài nữa là hai con người xa lạ, thói quen, tính cách đều có sự khác biệt.

Xích mích, cãi nhau thì nhiều nhưng hai đứa mình cùng quy ước với nhau là sẽ không bao giờ im lặng quá 24 giờ. Và khi giải quyết xích mích sẽ phải gặp nhau trực tiếp, kể cả có chia tay thì cũng phải nhìn mặt nhau mà chia tay chứ không bao giờ nói chia tay online.

Theo mình việc xích mích, cãi vã trong tình yêu có hai mặt tốt và xấu. Như mình đã chia sẻ, mỗi người sẽ có một suy nghĩ, thói quen, lối sống riêng, vậy nên việc có những lúc bất đồng quan điểm, xích mích là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nếu có thể cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn đó thì hai người sẽ có thể hiểu nhau hơn, và tránh được những lần xích mích với lý do tương tự sau này.

Quan trọng là cách mình bình tĩnh và cùng nhau đối diện ra sao. Nhưng nếu xích mích quá lớn, mà bản thân 2 người không có ai đủ bình tĩnh, kiên nhẫn để tháo gỡ nó thì đó lại chính là lý do kết thúc của nhiều mối tình. Chẳng phải cái lý do "không hợp nhau" chính là lý do chia tay của đa phần các cặp đôi hay sao?", Trang chia sẻ.

Valentine năm nay khá đặc biệt với Trang Vũ và Gia Bách vì đây sẽ là Valentine cuối cùng trước khi cả hai bước đến hôn nhân - một bước ngoặt mới trong cuộc sống của cặp đôi.

"Năm nay chắc chắn chúng mình sẽ khiến nó trở nên đặc biệt hơn so với mọi năm để kỷ niệm. Mong là sau khi kết hôn, mỗi mùa Valentine sẽ trở nên ngọt ngào và khác biệt hơn khi yêu nhau", Trang chia sẻ.

Thùy Linh - Hà Quang (6 năm yêu - vừa kết hôn)

Thùy Linh và Hà Quang quen nhau từ năm 2016, khi ấy Linh vẫn là cô học sinh lớp 11 ngây ngô còn Quang cũng chuẩn bị kết thúc 12 năm học phổ thông để tiến tới cánh cửa Đại học. Cho đến nay họ đã có 6 năm hẹn hò và vừa kết hôn hồi đầu năm 2022.

Nhớ lại quãng thời gian 6 năm hẹn hò, Linh kể: "Trong 6 năm yêu nhau, hạnh phúc luôn ngập tràn nhưng biến cố cũng không ít.

Vì chúng mình còn trẻ con nên chưa đủ chín chắn suy nghĩ. Gia đình anh là truyền thống nhà giáo. Anh là niềm tự hào của gia đình vì anh học rất giỏi, đỗ Đại học 28 điểm nhưng anh lại bỏ ngang.

Lúc đó mình đang học lớp 12. Bố mẹ anh giận và cấm 2 đứa qua lại trong suốt 2 năm liền. Nhưng mình vẫn chấp nhận hết và bên anh. Sau đó anh thi lại Đại học nhưng tiếp tục bỏ ngang lần nữa theo đuổi đam mê khác. Khi ấy mình thực sự rất nản", Linh nhớ lại.

Thùy Linh và Hà Quang đã quyết định kết hôn đầu năm 2022 (Ảnh: NVCC).

Áp lực tứ phía bủa vây lấy Linh, bố mẹ Quang cho rằng yêu Linh làm Quang không tiến bộ được. Và còn áp lực từ việc Quang lao vào công việc bên ngoài bỏ bê chuyện tình cảm.

Linh chia sẻ: "Cả hai càng ngày càng ít thời gian cho nhau và sau 1-2 lần cãi vã căng thẳng, gom đồ bỏ đi thì chúng mình đã bình tĩnh và nói chuyện nghiêm túc vì dù sao chúng mình đều rất thương nhau".

Trải qua những biến cố ấy, Linh và Quang hiểu ra rằng, tình yêu đẹp nhất phải là cùng nhau tốt lên và khiến cả hai cùng hạnh phúc. Chính vì vậy họ đã cùng phấn đấu để bố mẹ hai bên thêm phần tin tưởng và có thể sẵn sàng chịu trách nhiệm che chở cho đối phương trong cuộc sống.

"Biến cố là điều không thể tránh khỏi trong tình yêu, vượt qua được biến cố sẽ giúp cho mình biết mình có đang chọn đúng người hay không. Và mình hạnh phúc vì trải qua bao sóng gió anh vẫn nắm chặt tay mình không buông.

Valentine năm nay rất đặc biệt với chúng mình. Vì chúng mình vừa đăng ký kết hôn và sau 6 năm chúng mình đã về chung một nhà. Khép lại hành trình 6 năm đầy khó khăn và đón một tương lai tốt hơn, hạnh phúc hơn", Linh hạnh phúc nói.

Trần Thanh - Ngọc Linh (6 năm yêu - vừa kết hôn)

Mùa Valentine năm nay, Trần Thanh và Ngọc Linh đã đón Lễ Tình nhân với vai trò rất khác. Khi cả hai vừa "hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất" để bắt đầu bước sang một trang mới với một vai trò mới.

Trải lòng về chuyện tình 6 năm qua, Trần Thanh cho biết: "Chúng mình dường như không có sở thích gì chung. Bạn gái thì thích nhạc trẻ, mình thì thích nhạc vàng. Mình mê ăn hải sản còn người yêu thì không. Mình ghét nhất phim Hàn lãng mạn, còn người yêu thì đam mê lắm...

Ấy vậy mà không hiểu sao vẫn 6 năm bên nhau hạnh phúc. Có chăng trái dấu thì hút nhau, hai người xa lạ, khác biệt lại bù trừ cho nhau để có được hạnh phúc".

Ngọc Linh và Trần Thanh đã có 6 năm yêu nhau trước khi bước đến hôn nhân (Ảnh: Lee Dương).

Người ta thường thắc mắc, yêu lâu có chán không, Linh cho rằng nếu không vì nhau kể cả có yêu vài tháng cũng đã thấy nhạt: "Nhiều người thường nghĩ rằng những cặp đôi không cãi nhau không to tiếng với nhau bao giờ là hạnh phúc nhưng mình cho rằng điều đó chưa chắc đã đúng.

Hỷ, nộ, ái, ố là những cảm xúc bản năng của con người, nếu như không thể bộc lộ tất cả các cảm xúc thật trước mặt người mình yêu thì chưa chắc đã chọn đúng người. Mỗi lần hai đứa khúc mắc đều sẽ giải quyết cho xong chứ không để dông dài và gây ra ức chế. Một bài học được rút ra là một lần hiểu nhau hơn để có thể đi xa hơn".

6 mùa Lễ Tình nhân bên nhau, Linh và Thanh luôn rất trân trọng. Với Thanh, việc yêu lâu chỉ nhạt khi cả hai không còn cố gắng làm cho tình yêu mới mẻ hơn mỗi ngày. Một bó hoa, một thanh socola, một lời chúc ngọt ngào không chỉ là hình thức mà đó là tinh thần bồi đắp tình cảm hạnh phúc hơn mỗi ngày".

Valentine này, bạn có đang nắm tay người mình yêu hay không? Nếu còn hãy dành một lời cảm ơn ngọt ngào đến người ấy vì đã chọn và nắm tay bạn thật chặt dù biết bao biến cố xảy ra nhé.