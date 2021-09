Chồng "lọt mắt xanh" sếp nữ, vợ không ghen còn có hành động... khác người

Dân trí Một cô vợ có lẽ sẽ khiến nhiều người phải mắt chữ O mồm chữ A khi có cách ứng xử lạ đời trước sự việc chồng "lọt tầm ngắm" của sếp nữ, thậm chí còn "được" sếp tỏ tình.

Ảnh minh họa.

Anh chồng đăng đàn hỏi ý kiến cư dân mạng xem vợ mình làm như thế này có được hay không:

"Mình lấy vợ 2 năm rồi, trước đó cũng yêu nhau 6 năm mới cưới. Chuyện bắt đầu từ đầu năm này, có một chị về làm trưởng phòng nhân sự, là người quen của sếp tổng nên về được làm trưởng phòng luôn.

Chị này hơn mình 2 tuổi, chưa lập gia đình cũng chưa có người yêu. Nghe đâu bảo là chưa tìm được người phù hợp thôi, trước đó cũng trải qua 2 mối tình và chưa đến đâu.

Chị này ban đầu về rất quan tâm mình, mình nghĩ là chỉ là quan tâm theo kiểu sếp và nhân viên thôi. Chị này cũng cho mình nhiều đồ, lần thì cho hoa quả (toàn hoa quả nhập), lần thì cho bánh kẹo, cho đồ ăn. Cho đến một lần liên hoan, chị ấy nói chị thích mình. Mình thì không có cảm xúc gì, chỉ im lặng. Hôm đó đưa chị ấy về rồi mình về. Mình bảo: "Thôi chị nghỉ ngơi đi, chị say rồi đấy".

Chị ấy bảo mình ở lại nhưng mình bảo là có việc, phải hoàn thành nốt deadline. Về nhà, mình báo cáo y nguyên với vợ vì tính mình thật thà. Đến hôm đấy mình mới biết chị ấy thích mình. Vợ mình lúc đấy không ghen, không cáu, cũng không giận, vợ chỉ cười bảo:

- Tốt, khai thật thế là tốt.

- Giờ sao vợ?

- Giờ anh đăng nhập facebook anh vào máy em đi, xong để em nhắn tin với chị ấy thay anh cho.

- Làm gì?

- Rồi anh cũng đọc được mà. Với lại anh cứ đi làm bình thường nhớ, đối xử với chị ấy bình thường nhớ, thi thoảng chiều chị ấy tí cũng được, ý là chiều trong công việc thôi.

- Tất nhiên rồi, chỉ có liên quan về công việc thôi mà.

Và từ ấy đến nay, khoảng 2 tháng, vợ mình cứ nhắn tin với chị ấy, mình đọc được hết, vợ nào là xin cho mình đôi giày, đôi giày hơn một triệu, xin cái áo hơn 2 triệu, xin nho cho mình… về cho vợ ăn. Vợ thích bánh kẹo hoa quả gì cứ vào inbox chị ấy, ví dụ như "đợt này tự dưng em lại thích ăn bưởi chị à" thế là chị mua 5 quả bưởi tặng mình luôn.

Vợ mình còn mạnh dạn: "Đợt này em khó khăn, chị cho em vay 2 triệu được không?" chị ấy nhắn lại: "Để chị cho em luôn". Đợt này thì có vẻ đỡ hơn vì dịch, hoặc có thể chị ấy đã nghi ngờ, nhận ra…

Nhưng sao mình thấy cứ có lỗi với chị ấy. Không thích người ta thì thôi, vợ mình lại còn đào mỏ hộ mình nữa. Mà lần nào nhận được đồ thì vợ cũng rất vui. Có ai như vợ mình không? Đáng lẽ phải giận rồi bảo là không được gặp nữa, đằng này, càng thế lại càng thích...".

Đọc xong câu chuyện nhiều người nhận xét rằng vợ chủ thớt đúng là "khác bọt", nhưng cô ấy làm như vậy là không được, là đang lợi dụng và làm tổn thương tình cảm của người khác, lỡ chị sếp chưa biết chồng cô là người đã có gia đình thì tội nghiệp chị ấy.

- "Vợ anh quá đáng. Biết người ta thích chồng mình thì phải đẩy mối quan hệ về chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi, đây lại kéo gần người ta lại với chồng mình. Biết là vợ anh được hưởng mấy thứ đấy nhưng sếp anh mặc định là anh nhắn tin chứ không phải vợ anh, người ta lại nghĩ anh có tình cảm với họ, như thế rất khó xử và tổn thương đấy".

- "Mình thật sự không thích cách xử lý của vợ bạn này. Là thân con gái nhưng chuyện đi xin đồ hoặc xin cái gì người mình yêu đã thấy không hợp lý rồi. Bạn còn là đàn ông. Thêm nữa bạn đã có gia đình còn chị ấy yêu đơn phương thôi. Cả bạn và vợ đang cư xử rất không văn minh".

- "Vợ bạn tính đàn bà đã đành, nhưng bạn để yên cho vợ như hết lần này đến lần khác, bạn nhận quà của người ta, là đàn ông tự thấy xấu hổ đi chứ lại"...

Đó là một số ý kiến đại diện cho những thành viên chỉ trích cách ứng xử lạ đời của cô vợ cơ hội lại tưởng mình thông minh.

Cũng có ý kiến cho rằng cô vợ này thật ra rất cao tay, cố tình xin xỏ để biến sếp chồng từ thương thành ghét do bị "đào mỏ" nhiều quá: "Vợ bạn cao tay nha, chị ấy từ thương thành ghét do bạn "đào mỏ". Tự chị ấy nghỉ chơi với bạn. Việc chị ấy thích bạn, mình nghĩ sẽ biết bạn có vợ. Do hồ sơ bên nhân sự có thông tin".

Các chuyên gia tình yêu - hôn nhân cho rằng cô vợ chọn cách làm này không khác gì đang chơi đùa với lửa. Bất kể là cô đang tính "đào mỏ" hộ chồng hay tương kế tựu kế để sếp chuyển từ thích thành ghét chồng mình do nhận ra bị lợi dụng thì cũng đều là con dao hai lưỡi.

Việc cô duy trì chat trong suốt 2 tháng để "xin đồ" dễ đẩy chồng mình với người thứ ba đến gần với nhau hơn, bởi không ngoại trừ khả năng ông chồng mủi lòng và cảm động trước những gì "chị" đã dành cho mình. Hoặc trường hợp anh chồng này bị sếp "từ thích thích thành ghét ghét" thì cũng càng gây bất lợi cho anh ta trong công việc.

Cách ứng xử văn minh, đúng đắn nhất trong hoàn cảnh này vẫn là lịch sự từ chối tình cảm của sếp, thẳng thắn bày tỏ mình là người đã có gia đình, nỗ lực, làm tốt mọi công việc ở vị trí của mình để được sếp thừa nhận năng lực và quý trọng vì khả năng làm việc.

