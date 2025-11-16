Mặc kệ lời bàn tán, tôi vẫn chi 20 triệu đồng/tháng giáo dục sớm cho con

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện sống cùng chồng tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Con trai tôi vừa tròn 12 tháng tuổi. Do tính chất công việc, cả hai vợ chồng đều phải đi công tác liên tục, gần như không có thời gian để chăm sóc con một cách trọn vẹn.

Lần đầu làm mẹ, tôi luôn mong muốn con được lớn lên trong môi trường chăm sóc và giáo dục chuẩn quốc tế. Vì vậy, hai vợ chồng đã bàn bạc và quyết định chi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng để thuê bảo mẫu riêng về dạy con theo phương pháp giáo dục sớm.

Tôi biết đến cụm từ "early childhood education" hay còn được gọi là "giáo dục sớm" từ khi còn là du học sinh ở Mỹ. Tuy nhiên, không phải qua sách vở, chính trải nghiệm sống cùng một gia đình nuôi người Mỹ đã cho tôi cái nhìn trực quan về giáo dục sớm.

Tôi đã trực tiếp quan sát cách họ tương tác, tạo môi trường để trẻ 0-3 tuổi được tôn trọng, phát triển tư duy, sự tự tin, tự lập và tính tò mò khám phá trong những năm đầu đời. Khi ấy, tôi nhận ra đây là cách làm khoa học và nhân văn. Tôi từng tự nhủ, sau này có con, tôi chắc chắn sẽ áp dụng phương pháp này.

Để con được phát triển tốt trong môi trường riêng, tôi sẵn sàng chi tiền để giáo dục con sớm tại nhà (Ảnh minh hoạ: TP).

Tại Việt Nam, không nhiều nơi có đội ngũ chuyên môn, bảo mẫu chuyên nghiệp được đào tạo kiến thức bài bản về giáo dục sớm. Sau thời gian dài tìm hiểu, tôi biết đến một trung tâm tại Hà Nội có cách tiếp cận chương trình Giáo dục sớm lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với định hướng của gia đình nên tôi quyết định đồng hành.

Nhiều người hỏi tôi rằng: “Sao không tự dạy hoặc cho con đến trung tâm, nhà trẻ quốc tế?”. Đơn giản là vì con tôi mới tròn 12 tháng tuổi, còn quá nhỏ để có thể thích nghi với môi trường tập thể.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn con được phát triển toàn diện trong không gian quen thuộc, nuôi dạy tại nhà để phù hợp với nhịp sống sinh hoạt riêng.

Điều may mắn là gia đình hai bên luôn có tư duy cởi mở về việc nuôi dạy con. Cả ông bà nội ngoại và chồng đều ủng hộ khi biết tôi thuê bảo mẫu riêng để chăm sóc, giáo dục sớm cho con riêng ở nhà mình.

Với mức chi phí gần 20 triệu đồng/tháng, tôi cho rằng, đây không phải con số quá đắt đỏ. Bởi đây là giai đoạn con đang phát triển mạnh về não bộ và tiếp nhận những kiến thức mới nên tôi thấy chi phí bỏ ra là hoàn toàn hợp lý.

Cô bảo mẫu của gia đình tôi đang áp dụng chương trình Giáo dục sớm theo triết lý của trung tâm trông trẻ. Chương trình này tập trung vào việc xây dựng tư duy và thái độ chăm sóc, giáo dục chuẩn mực, lồng ghép các hoạt động kích hoạt sự phát triển toàn diện cho trẻ 0-3 tuổi.

Cụ thể, các hoạt động như trò chuyện tương tác, phát triển vận động tinh, vận động thô, hay cảm thụ ngôn ngữ đều được cô lồng ghép khéo léo trong những sinh hoạt hàng ngày giữa cô và bé, biến mọi khoảnh khắc thành bài học phát triển tự nhiên.

Đúng 7h sáng, hai vợ chồng tôi bắt đầu đi làm cũng là lúc cô bảo mẫu của trung tâm đến nhà đón con và bắt đầu các hoạt động khởi động ngày mới cho con.

Cô sẽ cùng con ăn bữa sáng một cách nhẹ nhàng, không hề ép buộc. Con được giới thiệu ăn món gì, các kỹ năng ăn uống phù hợp với tháng tuổi.

Sau đó là chuỗi hoạt động được thiết kế khoa học: Cô cùng con tham gia các trò chơi giáo dục sớm như hoạt động phát triển vận động tinh (ví dụ nhặt đậu, xỏ hạt, lật trang sách bìa cứng), kết hợp vận động thô (ví dụ trườn bò vượt chướng ngại vật, tập đứng vịn) hoặc tạo ra những hoạt động phát triển ngôn ngữ, nhận thức, giác quan… đa dạng.

Tôi thấy những hoạt động này khác hẳn so với việc chăm sóc thông thường vì có lộ trình rõ ràng và mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn của con. Sau một thời gian áp dụng, theo quan sát của tôi, con có một số thay đổi rõ ràng như khéo léo hơn, hoạt bát hơn, thích khám phá và đặc biệt là khả năng ngôn ngữ biểu đạt mong muốn rõ ràng.

Thực ra, tôi không có quá nhiều thời gian để tham gia cùng con trong hầu hết buổi hoạt động với cô bảo mẫu. Vào buổi tối, tôi thường dành thời gian đọc những nhận xét cuối ngày của cô, đồng thời theo dõi sự thay đổi của con qua từng giai đoạn.

Trong quá trình hợp tác với cô bảo mẫu, điều khiến tôi trăn trở nhất chính là việc duy trì quy trình và lịch trình ổn định, cũng như sự thống nhất giữa các thành viên trong gia đình.

Cả tôi và chồng đều có lịch làm việc dày đặc, không có nhiều thời gian rảnh trong tuần để chăm sóc hay chơi cùng con. Tuy nhiên, nhờ có sự hướng dẫn bài bản của cô bảo mẫu, mọi thứ dần đi vào nề nếp. Việc dạy con cũng trở nên dễ dàng và bớt áp lực hơn rất nhiều.

Vậy thì mức chi khoảng 20 triệu đồng/tháng cho giáo dục sớm tại nhà có hợp lý không và làm sao để phụ huynh biết khoản đầu tư đó đang đi đúng hướng?

Trước câu hỏi này, bà Vũ Thị Thuý - Tiến sĩ Giáo dục, Nhà sáng lập Học viện Vườn Ươm và Dịch vụ Trông trẻ Pro tại Hà Nội - cho biết, đây là một khoản đầu tư hợp lý với những gia đình có điều kiện kinh tế phù hợp.

Theo bà, đầu tư cho giáo dục sớm không chỉ dừng lại ở tiền bạc, mà còn thể hiện ở nhận thức và sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con.

Giáo dục sớm được coi là giai đoạn nền móng, thiết lập những thói quen, tố chất ban đầu rất quan trọng đối với trẻ. Phương pháp này không chỉ tạo ra sự khác biệt ở một khía cạnh riêng lẻ, mà đó là tổng thể của một con người.

Ví dụ, một đứa trẻ gặp khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ và hành vi giao tiếp nếu được quan sát và can thiệp sớm ngay từ những năm đầu đời thì tương lai sẽ có cơ hội lớn để cải thiện và phát triển tự nhiên. Đó chính là tác động tốt từ phương pháp giáo dục sớm.

Đầu tư vào giáo dục chưa bao giờ là thừa. Chỉ cần còn có khả năng và điều kiện, cha mẹ luôn sẵn sàng tạo cho con môi trường phát triển tốt nhất. Bất kỳ sự lựa chọn nào của cha mẹ cho con cái dựa trên độ hiểu biết về giáo dục sớm cũng đều là đúng hướng.