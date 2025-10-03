Buổi hẹn đầu tiên ăn hết 1,2 triệu đồng, tôi sốc khi bạn trai đòi "cưa đôi"

Tôi, cô giáo mầm non 30 tuổi, đã dành 5 năm tận tụy với nghề, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người phụ nữ mẫu mực. Vì tiêu chuẩn chọn bạn đời khá cao, tôi vẫn độc thân, dù tuổi không còn trẻ.

Cách đây vài tháng, tôi quen một anh chàng qua mạng. Anh ấy là trưởng phòng của một doanh nghiệp nước ngoài, vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc ở châu Âu.

Qua những cuộc trò chuyện, tôi cảm nhận được sự thú vị, hài hước và cả sự phù hợp giữa hai người. Anh ấy không ngần ngại chia sẻ rằng, anh đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới hôn nhân.

Với ngoại hình ưa nhìn qua ảnh, sự nghiệp ổn định và phong cách trò chuyện cuốn hút, tôi bắt đầu hy vọng đây có thể là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

Sau vài tháng nói chuyện, chúng tôi quyết định gặp mặt trực tiếp. Tôi chọn một quán ăn Tây sang trọng, không chỉ vì không gian lãng mạn, mà còn muốn tạo ấn tượng tốt trong lần hẹn đầu tiên. Tôi dành hàng giờ để trang điểm, chọn bộ váy đẹp nhất, chăm chút từng chi tiết để xuất hiện thật hoàn hảo.

Tôi không hài lòng khi anh muốn chia đôi hoá đơn (Ảnh minh hoạ: iStock).

Buổi hẹn diễn ra đúng như kỳ vọng: Chúng tôi cười nói vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện thú vị về công việc, cuộc sống và cả ước mơ trong tương lai. Tôi cảm nhận được sự kết nối và trong lòng không khỏi mơ mộng về một mối quan hệ lâu dài.

Nhưng rồi khoảnh khắc định mệnh đã đến khi hóa đơn được mang ra. Tổng cộng 1,2 triệu đồng cho bữa ăn, không phải con số quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ cho một buổi hẹn đầu.

Anh ấy nhìn tôi, nở nụ cười đầy tự nhiên và nói: “Sau này, nếu em là vợ anh, anh sẽ mời. Nhưng giờ mình cứ chia đôi cho bình đẳng, em nhé?”. Câu nói ấy như một cú sốc. Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết gật đầu, cười gượng và đồng ý chia đôi hóa đơn. Nhưng khi trở về nhà, cảm giác ấm ức bắt đầu trỗi dậy, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ.

Tôi tự hỏi: Liệu hành động chia đôi hóa đơn có thực sự là vấn đề? Tôi không phải là người coi trọng vật chất, cũng không mong đợi người khác phải chi trả mọi thứ cho mình.

Nhưng trong buổi hẹn đầu tiên, khoảnh khắc mà cả hai đang cố gắng gây ấn tượng với đối phương, việc anh ấy đề nghị chia đôi hóa đơn khiến tôi cảm thấy hụt hẫng.

Tôi đã dành thời gian, công sức để chuẩn bị cho buổi hẹn, từ việc trang điểm, chọn trang phục đến việc giữ thái độ vui vẻ, cởi mở. Vậy mà chỉ vì một bữa ăn, anh ấy lại chọn cách “bình đẳng” một cách quá thực tế như vậy. Liệu sau này, anh ấy có tiếp tục “tiết kiệm” như vậy trong những việc lớn hơn không?

Tôi không phủ nhận rằng, anh ấy có nhiều điểm khiến tôi bị thu hút. Anh ấy có sự nghiệp vững vàng, ngoại hình ưa nhìn và qua những câu chuyện, tôi cảm nhận được anh là người có trách nhiệm, nghiêm túc với tương lai. Nhưng hành động chia đôi hóa đơn lại khiến tôi băn khoăn về tính cách của anh.

Liệu đây chỉ là một khoảnh khắc bộc phát, hay là dấu hiệu của sự tính toán quá mức trong một mối quan hệ? Nếu ngay từ buổi đầu tiên, anh ấy đã không muốn bỏ ra chút ga lăng để gây ấn tượng thì sau này, khi chúng tôi tiến xa hơn, anh ấy có sẵn sàng chia sẻ, hy sinh vì tôi?

Tôi có đang quá nhạy cảm? Có phải tôi đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào một hành động nhỏ? Hay việc chia đôi hóa đơn thực sự là dấu hiệu đáng lo ngại về tính cách của anh ấy?

Tôi không muốn đánh giá anh chỉ qua một hành động,nhưng cảm giác ấm ức vẫn khiến tôi bối rối. Nếu tiếp tục mối quan hệ này, tôi có nên thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình, hay chỉ nên xem đây là một trải nghiệm và bước tiếp?

Câu chuyện của tôi có lẽ không phải là duy nhất. Trong thời đại mà các giá trị truyền thống và hiện đại đan xen, những tình huống như thế này luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Mọi người nghĩ sao về việc chia đôi hóa đơn trong buổi hẹn đầu tiên? Đó có phải là dấu hiệu của sự bình đẳng, hay là một hành động thiếu tinh tế? Liệu một người đàn ông ga lăng có cần thể hiện qua việc trả tiền, hay sự trân trọng đối phương có thể được thể hiện qua những cách khác?

Và quan trọng hơn, làm thế nào để chúng ta cân bằng giữa kỳ vọng cá nhân và những giá trị chung trong một mối quan hệ?

Mọi người từng gặp tình huống tương tự chưa? Mọi người sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của tôi? Câu chuyện này không chỉ là về một hóa đơn 1,2 triệu đồng, mà còn là về cách chúng ta nhìn nhận sự tôn trọng, ga lăng và giá trị của bản thân trong tình yêu.

Tôi mong muốn được nghe ý kiến từ mọi người. Những góc nhìn khác nhau có thể giúp tôi và cả những người đang đọc câu chuyện này tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Vinh Quang