Con trai bất ngờ gọi tên bố, tôi run rẩy sợ hãi khi con thấy cảnh này

Vợ tôi là người có nguyên tắc sống rất cứng nhắc, chỉn chu từng chi tiết. Tôi biết mình chưa phải người chồng hoàn hảo. Nhưng những thói quen của tôi như uống rượu, tụ tập bạn bè, về nhà muộn…, tôi không thích bị vợ lôi ra chỉ trích thậm tệ như thế.

“Đã bất tài thì xin anh hãy là người chồng tử tế. Ngày đêm, anh nhậu nhẹt làm giờ sinh hoạt của gia đình rối tung lên”, “Bảo giúp vợ làm này, làm kia thì từ chối nhưng ra ngoài vui chơi thì chẳng thiếu bữa nào. Tiền anh kiếm không đủ lo cho con nổi một tháng đâu đấy”...

Những câu nói của vợ như nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi yêu vợ nhưng cũng dần trở nên tự ái, không muốn bản thân bị đàn áp dưới cái bóng của cô ấy.

Trong thời gian xảy ra mâu thuẫn, tôi nhiều lần ngỏ ý, tìm cách kết nối lại với vợ. Tôi thừa nhận, bản thân vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, chỉ là do lo sợ bị từ chối, đánh giá nên tôi dần xa vợ hơn.

Để trốn tránh những bực bội của cuộc sống hôn nhân, tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm, nhậu nhẹt với bạn bè, tìm cảm giác mới. Và rồi tôi chính thức ngoại tình.

Một lần lỡ bước, tôi phải đánh đổi bằng những gì mình đang có (Ảnh minh hoạ: TD).

Phải thừa nhận là tôi rất thích cảm xúc mới lạ với các cô gái ngoài kia mang lại. Ở cạnh họ, tôi nhận được những lời ngọt ngào, tâng bốc, cho tôi cảm giác được khẳng định bản thân, tôn trọng và biết giá trị của một thằng đàn ông là như thế nào.

Cảm giác được nâng niu, trân trọng nó lạ lắm. Đàn ông mà, ai chả thích được phụ nữ cưng chiều, nói câu nào là răm rắp nghe theo câu đó. Đó là thứ mà vợ tôi hoàn toàn không thể làm được.

Mỗi tuần, tôi thường lấy lý do công ty nhiều việc để có thời gian qua gặp nhân tình. Mới đầu là hai lần, sau đó tăng lên 3-4 lần. Có khi, tôi còn đi liền mấy ngày mà không thèm về nhà.

Điều khiến tôi bất ngờ là vợ hoàn toàn không nghi ngờ. Việc tôi ở đâu buổi tối, cô ấy cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi vừa ngoại tình trong hứng khởi, vừa bất an sợ vợ biết và mang cảm giác tội lỗi.

Và rồi điều tôi lo sợ cũng đến. Vợ và con trai tôi vô tình bắt gặp tôi ăn uống ở quán quen với tình nhân. Con trai chỉ tay về hướng tôi và quay sang hỏi mẹ khi thấy bố thân mật bên người phụ nữ khác.

Vợ tôi không bắt quả tang tại trận hay lớn tiếng chửi mắng nhân tình, chỉ lặng lẽ dẫn con đi một cách dứt khoát. Thấy bóng dáng hai mẹ con xa dần, tôi biết mình đã sai thật rồi.

Ánh mắt hồn nhiên, chưa hiểu chuyện gì xảy ra của con khiến tôi chết lặng. Giá mà chỉ có vợ phát hiện thì không nói làm gì. Đằng này, cả đứa con bé bỏng chứng kiến cảnh ấy, tôi không dám tưởng tượng con sẽ nghĩ về tôi ra sao?

Về nhà, vợ không khóc lóc, cũng chẳng đôi co hỏi chuyện, chỉ bình thản nói: “Chúng ta có thể ly hôn hoặc ly thân, miễn là sắp xếp ổn thỏa cho con. Còn lại, phần ai nấy sống”.

Tôi toát mồ hôi. Chỉ một câu nói dứt khoát đến lạnh người của vợ cũng đủ khiến tôi nhận ra, mình sắp đánh mất tất cả và gia đình này sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa.

Tôi quỳ xuống van xin nhưng không được tha thứ. Tôi biết khi tôi đánh mất vợ, những người đàn ông si mê cô ấy lâu nay sẽ có cơ hội. Tôi lập tức dừng lại, chấm dứt việc ngoại tình, chặn mọi liên lạc.

Nhưng tôi nào được yên ổn với cô nhân tình. Cô ta bắt đầu trở nên điên loạn. Hàng ngày, cô ta tìm cách quấy rối tôi. Tôi không nghe máy, cô ta tìm đến tận công ty. Thậm chí, cô ta còn doạ sẽ đăng lên mạng bóc phốt tôi “bóc bánh” mà không chịu trách nhiệm, để tôi bị đuổi việc khỏi công ty.

Bây giờ, đầu óc tôi rối bời, liên tục chịu sự chèn ép từ phía nhân tình. Một bên là vợ hiền, một bên là cô bồ bốc đồng. Tôi không biết nên xoa dịu kiểu gì? Tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để về bên gia đình nhỏ.

Suy cho cùng, do tôi nhất thời ham mê của lạ. Trong lúc không được vợ thỏa mãn, tôi lỡ mềm lòng với cô gái đó, chứ không yêu sâu hay muốn gắn bó gì cả.

Mong các anh em nếu định ngoại tình thì hãy dập tắt suy nghĩ đó ngay. Vợ mới là bến đỗ và bồ chỉ là trạm dừng ven đường. Đừng vì hành động nhất thời mà đánh mất tất cả như tôi.