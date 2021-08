Bảo vệ vợ trước bà cô chê vợ béo, chồng "quốc dân" khiến dân mạng nức lòng

Dân trí Mỉa mai ngoại hình người khác là một thói xấu nên loại bỏ. Một người dù béo, gầy, xấu, đẹp thì họ cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ai, thật vô duyên khi chỉ trích ngoại hình người khác vì bất cứ lý do gì.

Người Việt theo nếp cũ có một thói quen xấu là mới gặp ai hay lâu ngày gặp ai thường mang ngoại hình của người ta ra bàn luận, bình phẩm. Khen xinh được cho là lịch sự khéo léo, chê xấu chê béo thì lại bảo đấy là "tôi nói chuyện thân tình". Trong khi thân tình đến mấy, ngoại hình của một người có liên quan, ảnh hưởng gì đến bạn hay không? Rõ ràng là không.

Mỗi người là một cá thể riêng biệt, độc đáo trong thế giới con người, gầy - béo, cao - thấp, trắng - đen, xấu - đẹp hay thế nào đều là do tự nhiên, do mong muốn, do cách sống của họ mà ra, chẳng ai đủ tư cách để nói lối sống của mình chuẩn mực, ngoại hình của mình hoàn hảo để mà chê bai người khác.

Thế nhưng một cô dâu trong họ lại bị bà cô bên chồng chê bai về ngoại hình "béo" của mình. Bà cô thiếu ý tứ không chỉ trong một câu xã giao, mà còn xoáy sâu có chủ ý. Bởi vậy, chồng cô đã phải có một pha bênh vợ thẳng thắn đến ngỡ ngàng.

Cô vợ kể:

"Mình và chồng lấy nhau được 2 năm, đợt vừa rồi qua nhà họ hàng đằng chồng chơi, cô ấy là em của bố chồng, không biết có anh nào như chồng mình không, nhiều cái rất thẳng tính.

Chuyện là hôm ấy qua chơi thì lâu lâu cô ấy mới gặp 2 vợ chồng, thường thì Tết sẽ gặp vì về quê ăn tất niên ở quê nên cũng phải nửa năm mới gặp, câu đầu tiên vừa gặp thì cô ấy nói mình là:

- Ôi, dạo này béo thế? Chồng chăm tốt nhờ.

Mình nghe đã thấy hơi vô duyên rồi, ngồi chơi một lúc ăn cơm thì cô lại bảo:

- Ăn mấy cái thịt mỡ này ít thôi, tích mỡ béo lắm, con gái béo thì xấu, chồng lại bỏ đi với đứa khác đấy.

Đến lúc này thì hình như chồng mình chú ý, nhìn cô ấy, mình biết anh thẳng tính định nói nhưng mình bảo:

- Thôi cô nói đùa thôi mà.

Thì cô ấy bảo:

- Đùa gì, cô nói thật đấy, bao vụ rồi, đàn ông ấy cứ thấy mấy em trẻ đẹp đong đưa một cái là quên hết vợ con.

Đến lúc này thì anh chồng mình mới nhìn cô, nhìn chú xong bảo:

- Cháu xin phép cô chú chứ vợ cháu dù béo, dù gầy cháu cũng yêu, và kể cả có như thế nào thì cháu cũng không phải là cái thằng mà thích mấy em trẻ đẹp đong đưa một cái là quên vợ, quên con như cô nói. Thế nên là cô không nên nói ngoại hình của vợ cháu nữa, cô cứ để vợ cháu ăn tự nhiên được không? Trời đánh tránh miếng ăn, cô cứ nói làm vợ cháu ăn mất ngon, cháu nghe cũng ăn mất ngon, mà cô cũng bỏ cái tính chê, nói về ngoại hình của người khác đi, vô duyên lắm!

Nói đúng như vậy luôn, xong chú cũng nói cô: "Thôi em nói gì mà nhiều thế? Mấy khi 2 đứa sang chơi!". Từ lúc ấy cô không nói gì, nhưng thái độ của cô với chúng mình cũng không gọi là như trước. Đến lúc đi về mình cứ suy nghĩ mãi, chắc chồng thấy mình suy nghĩ nên nói luôn là:

- Em nghĩ về việc anh nói lúc nãy à, em không phải nghĩ đâu, quan trọng nhất là 2 đứa vui vẻ hạnh phúc, còn em anh không bảo vệ được thì còn bảo vệ ai nữa, sau này còn con nữa. Anh nghe cũng khó chịu huống chi là em. Thôi em đừng nghĩ nữa, cứ ăn ngon ngủ kĩ là anh vui rồi!

Chả biết có ai như anh chồng mình, cứ thẳng tính như vậy để bảo vệ mình, mất lòng người ta cũng được, miễn sao là 2 vợ chồng thấy thoải mái là được".

Nghe xong câu chuyện của cô vợ trẻ nhiều người cứ xuýt xoa rằng cô lấy được người chồng chất lượng quá. Chê bai ngoại hình (body shaming) là một thói xấu gây ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, sự tự tin của người bị chê bai, khiến nhiều người cảm thấy ấm ức thậm chí trở nên trầm cảm với bản thân, nhưng trước giờ cứ bị coi là chuyện nhỏ nên ít người muốn lên tiếng đấu tranh, phê bình thói xấu của những người hay đi "body shaming" người khác.

Cách hành xử của anh chồng trong bài khiến nhiều người cảm thấy rất "đã", khi anh gọi tên được hành động của bà cô là "vô duyên" và phân tích về những suy nghĩ, suy diễn không nên của bà cô.

Một số người cho rằng sự thẳng thắn đó là hơi thái quá đối với người có vai vế hơn mình trong gia đình, yêu vợ thì về nhà nói yêu chứ sao "vỗ vào mặt cô chú" như thế.

Những ý kiến phản bác cho rằng rất nên thẳng thắn như vậy miễn không xấc xược thì thôi, bởi "bạn có biết một lời chê của người khác khiến phụ nữ chúng tôi mất tự tin thế nào không? Rồi không nói họ, lần sau họ được nước lấn tới à?", "Cô ruột cơ mà, thân thích mà còn không góp ý thẳng với nhau còn định ý tứ gì nữa? Cái tính đấy của cô cũng nên thay đổi đi, trước giờ không ai nói nên vẫn cứ làm như vậy mãi, chắc cũng làm tổn thương không ít người rồi".

Các thành viên mạng xã hội cũng cho rằng vợ được chồng bênh mới có chỗ đứng trong gia đình, đây quả là một anh chồng chất lượng bởi hiếm có ai dám bảo vệ vợ trước "anh em bạn bè" như vậy.

Các thành viên diễn đàn ngợi khen anh chồng là "người chồng quốc dân", "ông chồng chất lượng", "ông chồng điểm 10", "anh chồng đáng đồng tiền bát gạo" và chúc mừng cô vợ tốt số, có người chồng luôn biết bảo vệ vợ, thấm nhuần tư tưởng vợ là vợ mình, béo hay gầy xấu hay đẹp thì cũng ở với mình đến hết cuộc đời, luôn thấy cô ấy tốt trong mắt mình và hiểu rõ giá trị gia đình chỉ cần hai người sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau là được.

Huyền Anh