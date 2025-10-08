6 tháng sau ngày cưới, chồng đòi ly hôn chỉ vì tôi “sành sỏi” trên giường

Chồng tôi là giảng viên đại học, sống nề nếp, gia giáo, chỉn chu. Anh hơn tôi 3 tuổi, trầm tính, có phần nghiêm nghị. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi “có phúc” vì lấy được người đàn ông điềm đạm, tri thức. Tôi cũng tự tin mình sẽ làm người vợ biết vun vén, yêu chồng, yêu gia đình.

Tôi vốn là người phụ nữ hiện đại, độc lập về tài chính, có cái nhìn cởi mở về hôn nhân. Tôi tin rằng, đời sống chăn gối là liều thuốc nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng nên không ngại chủ động, thậm chí khá mạnh bạo để cả hai luôn mới mẻ. Tôi nghĩ đó là cách giữ chồng.

Nhưng đúng tròn 6 tháng sau đám cưới, tôi phát hiện anh đang qua lại với một cô gái khác. Ban đầu, tôi giận dữ nhưng sau đó bình tĩnh lại.

Tôi nghĩ đàn ông ai chẳng có lúc xao lòng. Nếu anh biết lỗi, tôi sẵn sàng tha thứ, xây dựng lại từ đầu. Tôi đã chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tuy nhiên khi mở lời, anh lại đặt trước mặt tôi tờ đơn ly hôn.

Chồng đòi ly hôn chỉ vì thấy tôi quá sành sỏi chuyện “chăn gối” (Ảnh minh hoạ: TD).

Anh thú nhận đã quen cô gái đó được khoảng 3 tháng. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, ngoan ngoãn, hiền lành. Khi phát hiện cô ấy còn trong trắng, anh đã khá sốc và thấy có lỗi với cô ấy.

Anh bảo rằng, tình cảm dành cho cô gái đó khiến anh day dứt. Anh không thể tiếp tục lừa dối cả hai người phụ nữ cùng một lúc. Tôi nghe mà thấy chua chát nhưng vẫn tự nhủ: Chỉ cần anh quay về, tôi sẽ bỏ qua. Tôi không muốn hôn nhân tan vỡ chỉ vì một phút xao lòng.

Thế nhưng, cú đấm cuối cùng của anh đã khiến tôi ngã quỵ: “Anh không chịu nổi cảm giác mỗi khi gần gũi em. Em quá sành sỏi. Anh không thể không nghĩ rằng, em từng qua lại với nhiều người. Anh thấy ghê sợ chính mình, ghê sợ cả em. Anh không muốn sống cả đời với cảm giác ấy”.

Từng câu, từng chữ như dao cứa vào tim tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người chồng có thể nói ra những lời như thế với vợ mình. Anh còn nói, anh muốn ly hôn khi chưa có con để tránh cho con trẻ phải chịu thiệt thòi.

Tôi lặng người. Tôi từng nghĩ sự chủ động, mạnh mẽ của mình trong chuyện phòng the là cách yêu chồng, giữ chồng. Vậy mà hóa ra trong mắt anh, tôi trở thành “người đàn bà từng trải”, “đáng ghê sợ”. Anh chưa bao giờ hỏi tôi quá khứ ra sao nhưng mặc định rằng, một người vợ “quá giỏi chăn gối" thì chắc hẳn từng “lăn lộn” nhiều, không còn trong sáng.

Giờ đây, tôi dọn về nhà ngoại. Anh bảo cần thời gian suy nghĩ. Tôi cũng cần thời gian cho chính mình. Tôi không biết liệu tôi có sai không khi sống bản năng, coi chuyện "thân mật" là chất keo hôn nhân? Hay chính vì thế mà chồng tôi rời xa tôi?

Tôi yêu chồng, yêu cuộc hôn nhân này, không muốn trải qua một đời chồng chỉ vì định kiến. Nhưng nếu sống tiếp mà mỗi lần gần gũi chồng lại ám ảnh, ghê sợ tôi thì liệu hôn nhân này có còn ý nghĩa?

Tôi đang ở ngã ba đường, đau đớn và hoang mang. Liệu tôi có nên níu kéo chồng trong hoàn cảnh này? Có nên chờ đợi anh thay đổi suy nghĩ, hay nên tự giải thoát cho cả hai trước khi nỗi đau lớn hơn?

Tôi mong nhận được lời khuyên từ những ai từng trải qua hoặc hiểu rõ cảm giác này.

Mộc An