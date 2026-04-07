Miền Trung có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 7/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 40,2 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, Hà Tĩnh 40,8 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 8/4 các vùng trên cả nước:

Miền Trung có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt (Ảnh: Bảo Quyên).

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.