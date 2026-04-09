Nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/4, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Một số điểm ghi nhận mức nhiệt rất cao như Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,6 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39,3 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến chỉ 40-50%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C, Mai Châu (Phú Thọ) 37,5 độ C.

Trong khi đó, khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như An Khê, Ayunpa (Gia Lai) cùng đạt 36,4 độ C.

Dự báo ngày 10-11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ và khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, cục bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%, riêng Đông Bắc Bộ ở mức 55-60%.

Dự báo thời tiết ngày 10/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.