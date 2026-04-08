Vì sao nắng nóng năm nay đến sớm, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C?

Ngày 8/4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ ngày 3/4, khu vực Tây Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C trở lên. Đến ngày 6/4, nắng nóng đã mở rộng ra hầu khắp miền Bắc.

Tại miền Trung, nắng nóng cũng xuất hiện từ ngày 3/4 và nhanh chóng gia tăng cường độ. Đến ngày 4/4, nắng nóng ở khu vực này chuyển sang gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 độ C trở lên.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ghi nhận nắng nóng diện rộng từ ngày 5/4.

Ông Hưởng dự báo, nắng nóng tại miền Bắc có khả năng duy trì đến khoảng ngày 12-13/4, sau đó giảm dần. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có thể lên tới 39-40 độ C.

Ở miền Trung, nắng nóng được dự báo kéo dài đến ngày 13-14/4, với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có thể duy trì đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5, với mức nhiệt cao nhất 34-37 độ C. Một số ngày nắng có thể giảm nhưng sau đó tiếp tục gia tăng trở lại.

Người dân Hà Nội trùm kín người khi di chuyển ngoài trời những ngày nắng nóng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung chủ yếu do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn, khiến không khí khô và nhiệt độ tăng nhanh trong ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng miền Trung có nơi vượt 40 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của khối không khí ổn định bao trùm, làm hạn chế sự hình thành mây. Trời ít mây, nắng kéo dài từ sáng đến chiều, khiến nhiệt độ tăng cao.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, mức độ nắng nóng giữa các vùng cũng có sự khác biệt.

Tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng mang tính khô, gay gắt; trong khi ở Nam Bộ, nắng nóng kéo dài nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ dao động 35-37 độ C.

So sánh với trung bình nhiều năm, ông Hưởng cho biết nắng nóng tại Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng xuất hiện từ ngày 30 đến 31/3, sớm hơn khoảng một tuần so với quy luật thông thường (thường rơi vào tuần thứ hai của tháng 4).

Tại Đông Bắc Bộ, nơi trung bình nhiều năm nắng nóng diện rộng thường xuất hiện vào nửa cuối tháng 5, năm nay đã xảy ra ngay từ đầu tháng 4, sớm hơn khoảng 15-20 ngày.

Đối với khu vực Đông Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên trong năm xuất hiện từ ngày 16 đến 19/2, sớm hơn khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm (thường từ 28/2 đến 8/3).

Dự báo trong tháng 4, nắng nóng sẽ gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình tháng 4 tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế được dự báo cao hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Các khu vực khác nhiệt độ có thể cao hơn 0,5-1,5 độ C.

Từ khoảng tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo dài đến khoảng tháng 8 và giảm dần khi bước sang tháng 9.

Nhận định chung về mùa hè năm nay, vị Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho rằng, nắng nóng có thể gay gắt hơn năm 2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 8/4 nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có xu hướng tăng cường và mở rộng ra nhiều khu vực.

Trong đó nhiệt độ cao nhất lúc 13h ngày 8/4, có đến 3 trạm đo vượt ngưỡng 40 độ C.

Cường độ nắng nóng và chỉ số tia UV rất cao ở mức 9-10, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nên người dân cần hạn chế ra đường vào giờ cao điểm cũng như có biện pháp phòng tránh nắng gắt.

Đặc biệt lưu ý ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, số giờ có nắng nóng kéo dài từ 10h đến 17h.