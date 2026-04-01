Miền Bắc nắng nóng lan rộng, miền Trung có nơi trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C như các trạm Tây Hiếu (Nghệ An) 40,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ ngày 6/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 7-8/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cơ quan khí tượng cảnh báo có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng trên khắp cả nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 7/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, phía Nam 33-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.