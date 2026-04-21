Bắc Bộ tiếp diễn mưa dông, miền Trung có nơi nắng nóng gay gắt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/4, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Tây từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo từ 7h đến 19h cùng ngày tại một số nơi vượt 50mm, như trạm Phước Chánh (Đà Nẵng) 67,2mm, trạm Nhâm (Huế) 56,2mm, trạm Đăk Xú 1 (Quảng Ngãi) 69,4mm.

Theo dự báo, ngày 21/4, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ngày 20/4, khu vực Thanh Hóa - Huế có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Riêng vùng núi phía Tây Nghệ An xuất hiện nắng nóng cục bộ, trong đó Tương Dương ghi nhận 36 độ C.

Dự báo ngày 21-22/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở nhiều khu vực.

Riêng ngày 21/4, vùng núi từ Nghệ An đến Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cùng ngày, Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 22/4, khu vực Thanh Hóa - Huế có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngoài ra, Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi vượt 35 độ C.

Từ ngày 23/4, nắng nóng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có khả năng chấm dứt. Trong khi đó, nắng nóng ở khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có thể kéo dài đến hết ngày 23/4.

Từ ngày 23 đến 24/4, Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày 21/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; riêng khu Tây Bắc 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng vùng núi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.