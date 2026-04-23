Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Hà Nội trời chuyển mát

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 22/4, khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa đo từ 14h đến 20h có nơi vượt 50mm như Cà Nàng (Sơn La) 66mm; Xá Nhè (Điện Biên) 57,8mm.

Dự báo ngày 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Từ ngày 23 đến 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong khi đó, từ chiều tối 23 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Dự báo ngày 23/4, Bắc Bộ nhiều nơi có mưa rào và dông (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Mưa dông cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Dự báo thời tiết ngày 23/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ; riêng khu Đông Bắc từ đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3; riêng phía Bắc đêm gió nhẹ, ngày chuyển gió đông bắc cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 34-37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc 35-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.