Không khí lạnh tràn về miền Bắc chiều tối nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22/4, một khối không khí lạnh ở phía Nam Trung Quốc đang di chuyển xuống nước ta và đã áp sát khu vực biên giới phía Bắc.

Dự kiến từ đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đáng chú ý, thời điểm không khí lạnh tràn xuống trùng với lúc vùng hội tụ gió hoạt động ở độ cao từ 1.500m đến 5.000m.

Sự kết hợp này khiến thời tiết chuyển xấu nhanh, gia tăng nguy cơ mưa dông mạnh trên diện rộng.

Dự báo từ chiều tối 22 đến ngày 23/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Từ ngày 24/4, mưa ở Bắc Bộ giảm dần.

Tại Bắc Trung Bộ, mưa dông gia tăng từ ngày 23/4, có nơi mưa to đến rất to. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm 23 đến 25/4 cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn.

Mưa đá ở Lào Cai rạng sáng 16/4 (Ảnh: H.N.).

Cơ quan khí tượng lưu ý, sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và miền Trung sẽ tạo điều kiện hình thành đối lưu mạnh. Vì vậy, nguy cơ xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh xuất hiện từ chiều, tối 22 và có thể kéo dài đến hết ngày 24/4.

Những khu vực có rủi ro cao gồm trung du, vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Dưới tác động của không khí lạnh, từ ngày 23/4, Bắc Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở miền Bắc giảm còn khoảng 25-28 độ C; riêng Hà Nội trong ngày 23/4 phổ biến 25-27 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có nơi dưới 20-21 độ C, khu vực trung du và đồng bằng phổ biến 21-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 23/4, khu vực Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa rào, dông trên biển có thể đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, người dân được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông.

Nếu đang ở ngoài trời, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, biển quảng cáo hoặc công trình tạm. Khi có mưa đá, người dân nên ở trong nhà, đóng kín cửa và tránh xa cửa kính.

Đồng thời, người dân cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn và tắt các thiết bị điện khi có sét để giảm rủi ro.