TPHCM và Nam Bộ khả năng mưa lớn cả ngày

Ngày 30/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa vừa, mưa to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi vượt 150mm.

Trước đó, ngày 29/5, nhiều khu vực ở Nam Bộ đã ghi nhận mưa lớn. Một số nơi có lượng mưa rất cao như An Ninh KV3 (tỉnh An Giang) 226,2mm, Vĩnh Điền (tỉnh An Giang) 128,6mm, U Minh (tỉnh Cà Mau) 202,2mm, Trường Xuân A (thành phố Cần Thơ) 154,4mm, Suối Kiết 2 và Ngã Ba 46 (Lâm Đồng) lần lượt là 102,8mm và 101,4mm.

Tại TPHCM, mưa xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài đến chiều tối. Một số trạm ghi nhận lượng mưa cao như Bàu Lâm 97,4mm, Phước Hội 93,6mm, Xuyên Mộc 77,4mm, Mỹ Xuân 72,8mm, Dĩ An 59,2mm, Tam Thôn Hiệp 55,8mm và Kim Long 54mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.