Nắng nóng ở miền Bắc tăng mạnh trở lại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/5, không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ sáng và trưa 29-33 độ C, chiều và tối 32-35 độ C.

Trong khi đó, ngày và đêm 31/5, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn 100mm/3h. Từ 1/6, những khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng tại miền Bắc gia tăng trở lại (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lưu ý khoảng ngày 3-5/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Khu vực Trung Bộ, khoảng ngày 2-3/6, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 2 đến 3/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 31/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; phía Nam có nơi dưới 27 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.