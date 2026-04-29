Nam Bộ mưa dông dịp lễ 30/4-1/5

Ngày 29/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén về phía Nam, sau đó suy yếu và đầy dần lên.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động ổn định, trong khi nhiễu động trên cao duy trì cường độ yếu.

Dưới tác động của hình thế thời tiết này, khu vực Nam Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, đến chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông cục bộ. Nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm lớn khiến cảm giác oi bức gia tăng, đặc biệt vào trưa và đầu giờ chiều.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 30/4, mưa dông có xu hướng gia tăng ở Nam Bộ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ ngày 30/4 trở đi, nhiễu động trên cao tại Nam Bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần, làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa dông trên diện rộng hơn vào chiều tối và tối.

Đến khoảng ngày 2/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có khả năng hoạt động mạnh trở lại. Đồng thời, áp cao cận nhiệt đới trên cao dịch chuyển, nâng nhẹ trục lên phía Bắc, tiếp tục chi phối thời tiết khu vực.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng trong những ngày tới tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền tim mạch.

Bên cạnh đó, sự đan xen giữa nắng nóng ban ngày và mưa dông về chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời.