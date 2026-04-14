Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 14/4, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, thời tiết Bắc Bộ chuyển mát.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông, hạ tầng. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, từ ngày 17 đến 19/4, tại Hà Nội có mưa rào và dông, trời chuyển mát, nhiệt độ dao động ở mức 20-28 độ C. Trang này cũng dự báo, từ ngày 21/4, Hà Nội chuyển nắng nóng.