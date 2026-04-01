Sau nắng nóng gay gắt, nhiều nơi chuẩn bị giảm nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 13/4, khu vực từ Nghệ An đến Huế xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ rất cao như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,1 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,3 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo ngày 14-15/4, khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-45%.

Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 30-35%.

Đà Nẵng đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm 35-40%.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng tại Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4. Riêng khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, từ ngày 17/4 mới có khả năng giảm nhiệt.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2-4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Nhiều nơi sắp giảm nhiệt sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 14/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.