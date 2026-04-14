Nắng nóng giảm dần, mưa sắp xuất hiện ở TPHCM và Nam Bộ

Ngày 14/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam bởi áp cao lục địa. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40% đến 50%. Thời điểm nắng nóng trong ngày tập trung 12h-16h.

Trong 3-10 ngày tới, vùng hội tụ gió trên cao có khả năng hình thành. Dưới tác động của hình thế thời tiết này, khu vực Nam Bộ ban ngày vẫn duy trì nắng nóng, nhưng từ chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Từ khoảng ngày 17/4, nắng nóng có xu hướng giảm dần và có thể chấm dứt vào ngày 18/4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài vào ban ngày kèm độ ẩm thấp có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, mưa dông xuất hiện về chiều tối có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, cây xanh, nhà cửa và các công trình hạ tầng.