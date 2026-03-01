Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mát mẻ do ảnh hưởng đợt không khí lạnh yếu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nắng nóng, riêng khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Dự báo chi tiết, cơ quan khí tượng nhận định khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C; riêng vùng núi phía Tây Nghệ An - Huế 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; Đông Nam Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 1/4, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng suy giảm dần.

Dự báo các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới.

Đáng chú ý, theo dự báo, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, khu vực miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên giai đoạn ngày 1-2/4 trời mát mẻ, vùng núi se lạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự xung đột giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng ngày 31/3 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 31/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ , riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ , có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.