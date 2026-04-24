Không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nơi dưới 20 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ tại nhiều nơi giảm khoảng 6-9 độ C.

Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc cấp 5, giật cấp 6.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong đêm 23 và ngày 24/4, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số khu vực phía Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh này, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 23 đến sáng 24/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Không khí lạnh bao trùm miền Bắc (Ảnh: Hữu Nghị).

Về nhiệt độ, ngày 24/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình 23-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Trong cùng thời gian, Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C.

Dự báo ngày 25/4, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) duy trì nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ trung bình 24-26 độ C.

Dự báo ngày 24/4, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Trên biển, gió giật mạnh và sóng lớn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Dự báo thời tiết ngày 24/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; riêng Nam Quảng Trị đến Huế 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.