Mưa dông diện rộng từ Nghệ An đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 25 đến 26/4, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác.

Theo đó, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm 25 đến 26/4 xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ chiều tối 26/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo dông, sét; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong các bản tin chuyên đề.

Miền Trung nhiều nơi mưa lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo thời tiết ngày 25/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 29-31 độ C, phía nam 32-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.